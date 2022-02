Ski de fond aux JO: difficile de comprendre ce qu’on voit!

Après deux semaines de silence en raison d’une charge de travail exceptionnelle, La Flamme Rouge reprend doucement du service.

La saison cycliste a redémarré, j’ai hâte de vous entretenir sur ces premières courses et déjà, des belles performances notamment du côté de Nairo Quintana.

Spécial, Quintana: pas la première fois qu’il survole le début de saison, pour ensuite s’éteindre en saison…

L’article du jour est cependant consacré au ski de fond aux Jeux olympiques. Parce que j’y vois des liens avec ce qu’on observe en cyclisme depuis 18 mois, et notamment sur le dernier Tour de France.

Spectacle hallucinant!

Du moins pour moi.

Tous mes repères en Coupe du Monde ont disparu: les logiques ne tiennent plus, les écarts sont stratosphériques, les nations dominantes ne dominent plus, certaines nations émergentes sont devant, je ne comprends plus grand chose à mon ski de fond!

Il y a certes l’altitude, qui change la donne: tous les corps humains ne réagissent pas de la même façon à l’altitude. Certains supportent, d’autres moins.

C’est notamment le cas du Gatinois Antoine Cyr, sur l’équipe canadienne. Le meilleur fondeur canadien souffre depuis le début de ces Jeux, et ne parvient pas à donner le meilleur de lui-même. Il va falloir analyser tout ca à tête reposée une fois les JO terminés.

C’est tout le contraire pour son coéquipier Olivier Léveillé, 21 ans, parmi les plus jeunes fondeurs présents à Pékin: course après course, il est le meilleur Canadien. Exceptionnel! Son corps réagit probablement mieux à l’altitude que celui d’Antoine.

Devant, ben c’est pas compliqué: les Russes survolent tout.

Y’a à peu près que Livo Niskanen qui a pu offrir une certaine résistance sur le 15 km classique jeudi dernier, devenant champion olympique devant le Tsar Bolshunov.

Et Klaebo dans les sprints, sur sa classe et sur… trois minutes d’effort.

Fort, Bolshunov. Très, très fort.

Il a survolé le skiathlon le week-end dernier. Tous les autres avaient l’air de cadets, il les a tous mis à plus d’une minute. L’altitude? Connais pas… Bouche fermée, ou presque!

Rebelotte sur le relais dimanche dernier.

Chervotkin, premier relayeur pour l’équipe de Russie, a mis tout le paquet, Norvégiens compris, à plus de 40sec sur le premier 10kms. Bolshunov, derrière, a accru l’avance à un écart insurmontable. Derrière, Spitsov et Ustiagov ont pu faire une petite sortie de récup en technique libre pour aller chercher l’or par la suite.

Je me pose des questions, surtout que les fondeurs russes n’ont pas été transcendants, en tout cas pas autant que ca, en Coupe du Monde cette saison… Grosse différence de niveau.

Le 50 kms samedi prochain semble déjà plié: qui pourrait rivaliser avec Bolshunov? Ca sera intéressant, car pour atomiser à 1800m d’altitude et après 40 bornes samedi prochain, il faudra pouvoir oxygéner ses muscles de belle façon.

Beaucoup d’excellents résultats chez les femmes russes aussi, nouvelles championnes olympiques au relais, avec notamment la jeune prodige Stepanova, dernière relayeuse samedi dernier.

La Norvégienne Therese Johaug sauve les meubles pour l’Équipe de Norvège, sur sa VO2max certainement.

Les Canadiennes parmi le top-10 du relais, absolument remarquable à ce niveau. Il fallait le souligner.

Et que dire des skis?

Là encore, je perds mes repères.

Les Norvégiens ont très, très souvent d’excellents skis en Coupe du Monde. Sans être à la traîne, leurs skis ne semblent pas aussi performants à Pékin, sur cette neige artificielle. Ceux des Russes sont hallucinants, leur glisse est très nettement supérieure à celle des autres nations, sauf exception.

Et ces exceptions viennent possiblement de la… Chine et du Japon, qui offrent sur ces Jeux des perfs également surprenantes en ski de fond. Manifestement, ils glissent très, très bien.

Je ne suis pas le seul à me poser des questions. Mon collègue et ami Marc Kluszczynski s’en pose lui aussi, et je le remercie de m’avoir envoyé ses réactions tout récemment:

Dégouté! (le mot est de Lucas Chanavat).

Le russe Alexander Bolshunov assomme la concurrence sur le skiathlon en gagnant avec 1 minute d’avance. Après une préparation automnale perturbée par plusieurs opérations aux gencives et les conséquences d’une chute à vélo, Bolshunov reste le leader d’une équipe russe surpuissante alors que les biathlètes russes sont en retrait. Normalement interdits de JO et de CM, suite aux scandales de dopage depuis maintenant huit ans (manipulation de plus de 2000 échantillons sanguins), les russes ont bénéficié de l’indulgence du CIO et de la FIS qui autoriseront leur participation sous bannière du ROC (Comité olympique russe). Ces russes ne peuvent même pas être considérés comme athlètes neutres au sens où l’exige World Athletics, c’est-à-dire avec des contrôles antidopage réguliers et négatifs. L’IBU, par contre, fait preuve de fermeté depuis 2014 et des nations comme la France, la Norvège, l’Allemagne, la Suède, la Tchéquie et l’Autriche s’imposent en biathlon, mais le ROC est néanmoins 3ème en relais mixte.

A l’issue du skiathlon, le finlandais Iivo Niskanen, troisième, a déclaré : « Les russes étaient tout simplement incroyablement rapides. Je ne pouvais pas les tenir. C’est même un peu surprenant ».

Dégoûté, on l’est aussi par la FIS qui a laissé pourrir la situation sur l’interdiction des farts fluorés. Selon Vegard Ulvang, certaines nations vont utiliser pendant ces JO les farts fluorés C8 les plus concentrés en fluor, autorisés en Chine mais interdits en Europe et dont le test de détection tarde à être au point. Mais alors que le C6 reste autorisé, l’utilisation du C8 à Zhangjiakou n’apporterait pas forcément un gros avantage, sur une neige artificielle farineuse, très sèche et très froide (- 20°C).

On aura frôlé la catastrophe avec le chinois Qiang Wang dans l’épreuve du sprint skating. 55ème sur le 50 km des Jo de PyeongChang, et 17ème à la Coupe du Monde de Planica en 2019 (date de sa dernière apparition en Europe), Wang s’était qualifié pour la demi-finale ! Il avait terminé 2ème de son quart, mais sera disqualifié pour obstruction sur Pål Golberg. Les juges de la FIS ont préféré le sortir, un scandale de dopage à domicile n’étant jamais bon!

Marc Kluszczynski, 11 février 2022