Le récent article publié par Guy Thibault et présenté sur ce site à propos de séances d’entraînement par intervalles impossibles à réaliser a suscité beaucoup d’intérêt, et je vous en remercie.

Certains, sur diverses plate-formes, ont émis des doutes sur les séances proposées dans l’application 3-2-1 Go! de Guy, application qui propose 17 séances d’entrainement par intervalles courts (EPIC). Et notamment la séance 10 sur 17, intitulée « Le Cadran ».

J’ai communiqué dernièrement avec Guy pour avoir son avis sur la question, et le publie aujourd’hui, pour le bénéfice de tous ceux qui aiment d’entrainer avec les EPIC (ce que je recommande fortement!). Je te remercie Guy pour cette nouvelle contribution à La Flamme Rouge, au nom de tous les lecteurs.

« Le Cadran », par Guy Thibault

Cette séance complexe comprend un très grand nombre (68) de périodes d’effort de 10 à 55 secondes, avec des périodes de récupération (5 à 30 s) d’autant plus longues que l’effort est court.

Cette séance d’une durée totale (hormis l’échauffement et le retour au calme) de près de 55 minutes facilite l’accumulation d’une grande durée de pédalage à des intensités favorables au développement (et au maintien) de la consommation maximale d’oxygène (VO 2 max), de la puissance aérobie maximale (PAM) et de la capacité anaérobie, qui sont les trois principaux déterminants physiologiques de la performance en sports cyclistes.

C’est une séance que je recommande d’exécuter sans la programmer d’avance en mode .erg. Il est préférable d’appliquer le schéma en ajustant « au ressenti » l’intensité de pédalage de chaque fraction d’effort. On a alors bien évidemment tendance à pédaler à intensité plus élevée pendant les fractions d’effort courtes entrecoupées de longues périodes de récupération (ex. 10 s d’effort, 20 s de récupération) que pendant les fractions d’effort longues entrecoupées de courtes périodes de récupération (ex. 55 s d’effort, 5 s de récupération).

Si on a proposé des puissances de pédalage pour chaque partie de cette séance, c’est simplement pour harmoniser avec les 16 autres séances de 3-2-1 Go !. Pour estimer ces puissances, je me suis servi du modèle de l’entraînement de Coggan. Déjà à l’époque, j’avais l’intuition que ce modèle pouvait mener à des séances impossibles à exécuter, mais je n’en avais pas la preuve.

Notre étude Can popular high-intensity interval training (HIIT) models lead to impossible training sessions? publiée au début de janvier 2022 et interprétée ici confirme que le modèle de Coggan et celui de Skiba peuvent mener à des séances impossibles à exécuter. Il s’agit surtout de séances avec de très brèves fractions d’effort très intenses, comme dans la séance fétiche « Le Cadran ».

Bref, il est impossible d’exécuter Le Cadran aux intensités que nous proposions parce qu’elles étaient basées sur un modèle fautif (sans compter que lorsque la puissance requise augmente ou diminue, on n’est jamais certain que la puissance réelle soit bien celle qui a été programmée, à cause du retard dans l’ajustement de la résistance).

Mais on peut exécuter Le Cadran « au ressenti » et en retirer des effets bénéfiques intéressants!

