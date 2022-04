Flandres: Van Der Poel au métier

Après des semaines à tout sacrifier sur l’autel du travail pour Statistique Canada, y’en a marre.

La Flamme Rouge me manque. Vous me manquez.

Il est grand temps de relancer ce petit blog, et de couvrir tout le reste de la saison, sans interruption.

Je dois aussi vous dire que je trouve désolant la couverture sur le cyclisme sur de nombreux sites que j’ai consulté ces dernières semaines: articles « main stream » qu’on retrouve duplicaté ailleurs, format « feuille de choux », aucune profondeur, les sempiternelles mêmes structures de texte.

Enfin bref.

Je me suis régalé du Ronde hier.

Le duel attendu Mathieu Van Der Poel – Tadej Pogacar a bel et bien eu lieu comme prévu.

Quel match! Aucun autre arbitre, ni Pidcock, ni Van Avermaet, ni Mohoric, ni Asgreen qui, avec le reste de la Quick Step, sont passés à travers de leur Ronde, malgré le (toujours gros) travail de Tim Declercq en début de course. C’est Lefevere qui ne doit pas être content.

Pour moi, il n’y avait pas photo: Pogi (ou Pogo!) était le plus fort, pas de doute là-dessus.

J’ai toutefois eu l’impression à plusieurs reprises, et notamment dans cette dernière ascension du Paterberg, que Pogi a pêché par excès de confiance.

Au train, il a souvent l’habitude de faire le ménage en effet, Strade Bianche le prouvant. Mais cette fois-ci, ce n’était pas n’importe qui dans sa roue!

VDP a été au rupteur dans le Paterberg, mais a réussi à se dépouiller au bon moment pour rester au contact. Il est clair que la course s’est jouée à ce moment, Pogi ne parvenant pas à le distancer.

Il aurait peut-être fallu une grosse accélération façon « grimpeur » pour Pogi, l’accélération dans le Paterberg étant peut-être trop progressive pour réellement faire mal à VDP, gros rouleur.

Dans le sprint, deux erreurs selon moi.

La première, c’est d’avoir laissé rentrer Van Baarle et Madouas aux 200m. Sans ce retour, VDP et Pogi finissaient 1er et 2e. Total, Pogi rate le podium! Quand des coureurs rentrent comme ca, c’est toujours le différentiel de vitesse qui créé le chaos, et ca n’a pas loupé hier. VDP et Pogi devaient rouler presque 10km/h moins vite, tu lances plus ton sprint de la même manière lorsqu’il faut que tu t’ajustes sur cet écart de vitesse.

La deuxième, c’est de ne pas avoir serré la barrière sur la droite. Du coup, Madouas s’engouffre à droite, Van Baarle à gauche (le différentiel de vitesse aidant beaucoup), et Pogi se retrouve coincé derrière. Exit le podium.

Je pense qu’il faudra qu’il fasse encore quelques sprints. Mathieu van der poel à l’arrivée du ronde hier, parlant de tadej pogacar

Kung est 5e pour la FDJ, qui signe là un beau doublé dans le top-5, certain de plaire à Marc Madiot. Cela récompense aussi l’équipe pour le gros boulot abattu durant la course. Deux Bahrain également dans le top-10, on s’y habitue. Et un deuxième Français, Christophe Laporte, termine 9e, remarquable car pris dans une chute et ayant donc dû mener une grosse chasse pour revenir devant.

Méconnaissable d’ailleurs, Laporte cette saison, depuis qu’il est passé chez Jumbo. Toujours surprenant de voir des coureurs français passer un gros cap dès qu’ils s’expatrient dans une équipe étrangère, il y a d’autres exemples ces dernières années.

Vivement que Guillaume Martin intègre la Bahrain-Victorious…

Aucun coureur canadien n’était cette année au départ.

Sinon, ben ca fait du bien de revoir du monde en masse sur les bords de route! J’ai vraiment hâte à Paris-Roubaix la semaine prochaine, ca sera intéressant, avec possiblement le retour aux affaires d’un certain Wout Van Aert, s’il est suffisamment guéri.

Chez les femmes

Les Belges étaient en liesse, victoire au sprint de la championne de Belgique Lotte Kopecky, bien amenée par sa coéquipière Chantal VanDenBroeck-Blaak.

Annimiek Van Vleuten termine 2e.

À noter la belle prestation de la formation FDJ-Nouvelle Aquitaine Futuroscope, qui place trois coureuses dans les neuf premières. La première française, Aude Biannic, n’est que 29e toutefois.

Trois Canadiennes étaient au départ, soit Olivia Baril (46e), Sara Poidevin (65e) ainsi que Leah Kirchmann (80e).

