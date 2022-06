Mike Woods prend le départ aujourd’hui du Mont Ventoux Dénivelé Challenge en France. Il était d’abord prévu sur le Tour de Suisse.

Une belle course pour grimpeurs où Woods devrait logiquement très bien faire: le podium est certainement possible, peut-être la victoire.

L’équipe s’est aligné également sur plusieurs courses d’un jour en Belgique depuis le début du mois de juin, avec notamment Nizzolo et Boivin.

On est présent en Suisse avec Fuglsang.

Manifestement, on est inquiet chez Israel-Premier Tech du renouvellement de la licence WorldTour en fin de saison. Et on a ajusté le calendrier des coureurs en conséquence.

Actuellement en 20e place, elle doit absolument être parmi les 18 premières équipes en fin de saison. Pour y parvenir, Israel-Premier Tech devra doubler au moins deux équipes parmi Lotto-Soudal, EF Education et Bike Exchange. Ca ne sera pas facile!

En effet, chacune a de beaux atouts et la lutte s’annonce féroce: Lotto peut compter sur Caleb Ewan, EF sur Bettiol qui pensait bien avoir gagné hier sur la 2e étape du Tour de Suisse, et Bike Exchange sur notamment Michael Matthews.

Chose certaine, on a fait des calculs chez Israel-Premier Tech et on mise sur les « low hanging fruits », ces courses d’un jour qui rapportent gros comparativement à d’autres courses, par exemple les étapes sur les grands tours.

Difficile à aller chercher, une étape sur un grand tour, pour marquer 60 points UCI.

Mais aujourd’hui, une victoire au sommet du Mont Ventoux vaudra… 125 points. C’était pareil sur le récent Heistse Pijl disputée le 4 juin dernier en Belgique, et où Nizzolo a terminé 2e et Guillaume Boivin 8e. On y a engrangé 115 points UCI avec ses deux places parmi les 10 premières.

Ces courses sont donc très « rentables » et Israel-Premier Tech a manifestement misé sur la stratégie de multiplier ses chances au niveau de la collecte de points: on est au Tour de Suisse, on est en Belgique, on est sur le Mont Ventoux aujourd’hui avec Mike Woods, quitte à ré-aménager les horaires de course de tous les coureurs.

Y’a pas de mal, c’est tout à fait légitime considérant l’urgence de la situation.

Le prochain Tour de France sera évidemment capital. La Vuelta aussi. Mais pas que. On voudra aussi miser sur les courses d’un jour, particulièrement « rentables »: le doublé victoire au GP de Québec et de Montréal, déjà vu (Gerrans en 2014, Matthews en 2018), rapportera… 1000 points UCI, soit l’équivalent d’une victoire au général du Tour de France!

Trois semaines de courses versus… deux jours de 200 bornes. Faites les calculs pour un manager…

Une victoire sur la Bretagne Classic, 400 points, soit… plus de cinq fois ce que vaut une victoire d’étape sur le Tour.

Certains directeurs sportifs, notamment ceux de Movistar, ont d’ailleurs récemment exprimé leur mécontentement à propos de l’injustice des points attribués aux diverses courses.

Il apparait très clair que cette course aux points UCI pourrait changer l’allure des courses pro restantes au calendrier en 2022, en particulier au sein des équipes qui bataillent ferme pour être dans les 18 premières. Même Cofidis et Movistar, actuellement 15e et 16e, ont du souci à se faire.

Partager