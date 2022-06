Dauphiné: que du Jumbo-Visma

On savait que le plateau de ce Dauphiné n’était pas le plus relevé de l’histoire.

En gros, l’équipe Jumbo-Visma est débarquée avec son équipe A, et (presque) toutes les autres avec leur équipe B.

Ben ca n’a pas loupé: on n’a vu que du Jumbo-Visma sur cette semaine du Dauphiné.

Il y aura eu tout de même un excellent Pierre Rolland pour animer la course, un Kenny Ellissonde aussi, voire de belles échappées dont certaines sont allées au bout. Du beau cyclisme tout de même, peut-être sans le suspense du classement général.

Et que dire de ces deux belles étapes en montagne samedi et dimanche?! Je me suis régalé de cette ascension de la Croix de Fer.

Pour le reste, Jumbo-Visma a fait son « statement » en vue du Tour: il faudra compter sur eux. Quand Roglic ou Vingegaard accéléraient, plus personne derrière.

Roglic rassure donc tout le monde, Vingegaard aussi, et les lieutenants Van Aert, Laporte, Kruijswijk ont aussi bien accompli leur travail. Ouf, la UAE Team Emirates aura de l’opposition sur la Grande Boucle.

Van Aert a été encore une fois impressionnant. Objectif maillot vert sur le Tour.

Et pendant ce temps, Mathieu Van Der Poel récupère de son Giro et prépare son Tour du côté de Livigno, alternant sorties sur route dans les cols du coin (Stelvio, Gavia, etc.), et sorties de VTT.

Seul Ben O’Connor aura su résister un peu au rouleau compresseur Jumbo sur ce Dauphiné. Belle 3e place pour le jeune Australien qui fait ainsi encore plaisir à son pays, après la victoire de son compatriote Jai Hindley sur le Giro.

J’ai bien aimé également revoir devant Esteban Chaves.

J’attendais un peu mieux de Warren Barguil.

Enfin, à noter l’excellente tenue, notamment en montagne, du Canadien James Piccoli, qu’on a vu s’accrocher longtemps au groupe maillot jaune loin dans les grands cols. Vraiment très bien!

Où est Mike Woods?

Le Tour de Suisse s’est élancé hier, mais sans Mike Woods pour Israel-Premier Tech, une surprise pour moi comme pour plusieurs.

Le seul Canadien chez Israel-Premier Tech en Suisse est Hugo Houle, qui a connu une bonne 1ere étape hier.

Fort d’une belle 2e place au Mercan’Tour, je pensais vraiment que Mike peaufinerait sa condition en Suisse cette semaine. La course était à son programme.

Tadej Pogacar n’est pas au départ non plus, ayant préféré faire comme l’an dernier et privilégier le Tour de Slovénie. L’histoire récente nous prouve que cela lui réussit bien.

L’intérêt de ce Tour de Suisse sera… Remco Evenepoel. En très grande condition physique actuellement (il a produit au récent Tour de Norvège la plus grosse performance de la saison en terme de watts par kilo, 6,5 w/kg sur 30min!), il s’agira de voir s’il peut s’imposer sur l’épreuve par étape, en passant la montagne lors des 6e et 7e étapes. Le chrono du dernier jour est pour lui.

Rappelons que la montagne du Giro 2021 lui avait été fatale! Mais le bonhomme a progressé depuis.

