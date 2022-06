Le Tour de l’actualité

1 – Points UCI

Si vous aviez un doute quant à mon article hier, il fallait voir l’approche de la 2e ascension du Mont Ventoux hier sur la Ventoux Dénivelé Classic: Movistar amenait, avec les EF suivi des Israel-Premier Tech juste derrière.

Peut pas être plus clair!

Plusieurs équipes sont au coude-à-coude aucun doute là-dessus, et les managers ont passé des consignes: on doit marquer des points.

2 – Ventoux Dénivelé Classic

Doublé pour EF Education First avec Ruben Gueirrero et Esteban Chaves, le carton plein de points UCI.

Les grands perdants du jour sont Israel-Premier Tech, loin derrière. Guy Niv termine 14e, les Canadiens James Piccoli et Mike Woods sont « seulement » 36e et 37e.

Pour Mike Woods, je ne suis pas sûr de comprendre: il a essayé un petit moment au pied de la dernière ascension du Ventoux, a été rapidement lâché et rideau. Pas très rassurant pour la suite, mais peut-être juste une mauvaise journée.

Guillaume Martin (Cofidis, 5e), Cristian Rodriguez (Total Énergies, 6e), Carlos Verona (Movistar, 7e) sont dans les points pour leur équipe respective.

3 – Tour de Suisse

Une bonne journée pour Total Énergies qui remporte la 3e étape avec… le revenant Peter Sagan, sur sa classe.

Il s’impose devant Brian Coquard (Cofidis) et Alexandr Kristoff (Intermarché).

Hugo Houle est 11e de l’étape, pas mal!

Sagan a pas mal galéré depuis le début de saison, selon moi la faute à une hygiène de vie défaillante.

Quoi qu’il en soit, le slovaque montre des signes de forme au bon moment, c’est à dire à trois semaines du départ du Tour. Encourageant pour toute l’équipe.

4 – Tour de Belgique

Ca commence aujourd’hui pour cinq étapes, et ca sera l’occasion de marquer encore de précieux points UCI.

Lotto-Soudal débarque en force avec notamment Tim Wellens et Victor Campanaerts. On voudra marquer un maximum de points.

La Quick-Step arrive avec Fabio Jakobsen, Yves Lampaerts et Florian Sénéchal. Ils sont les favoris sur le papier, et ils courent aussi à domicile.

Sam Bennett est là avec son équipe Bora-Hansgrohe.

Du coup, Israel-Premier Tech a décidé d’y aligner une équipe, notamment amenée par le Québécois Guillaume Boivin dont la condition est ascendante en ce moment. Je suis sûr qu’il a la pression pour faire des places sur ces cinq étapes, et ainsi donner la réplique à Lotto-Soudal, le plus proche adversaire de l’équipe israélienne pour la licence UCI WorldTour en fin de saison.

Sep VanMarcke aura également la pression de bien faire pour Israel-Premier Tech.

5 – Tour de Slovénie

Loin de tout cela, Tadej Pogacar débute aujourd’hui le Tour de Slovénie, son tour national, question de se préparer tranquille à la défense de son double-titre sur le Tour de France.

Pas simple, le Tour de Slovénie: vous pourrez voir ici qu’il y a moyen de bien se préparer pour le Tour avec les cinq étapes casse-pattes au programme.

Pas un mauvais calcul pour le champion slovène: loin de l’attention médiatique, il peut se concentrer sur sa condition physique, tout en restant « tranquille ». Il sort d’un gros bloc d’entrainement du côté de Livigno en Italie, où séjourne actuellement Mathieu Van Der Poel.

Populaire, Livigno! Non seulement chez les cyclistes sur route et en VTT, mais aussi chez les fondeurs (ski de fond).

6 – Primoz Roglic, enfin le Tour?

C’est a voir, mais le coureur semble serein et bien au sein de son equipe Jumbo-Visma.

7 – Bernard Hinault

Belle entrevue avec le grand champion, dernier vainqueur français du Tour.

Une entrevue très « franche », Hinault n’ayant jamais sa langue dans sa poche. Il revient notamment sur la plaie que constitue les oreillettes, et sur ce faux-argument de la sécurité en course, de la pure foutaise depuis plus d’une décennie maintenant.

Peut pas être plus d’accord et je l’ai déjà écrit il y a des années.

8 – Matos

Je vous disais récemment que la période qui s’ouvre avec le Dauphiné Libéré est toujours intéressante puisque c’est là qu’on commence à voir sortir les prototypes qui sont testés par les coureurs pros en vue d’une commercialisation l’année suivante.

Sur le Dauphiné, on a vu un nouveau Trek, et maintenant un nouveau Canyon (600gr le cadre?). Les détails sont ci-bas:

On attend la suite avec impatience, notamment (possiblement) du côté de Campagnolo.

9 – Colnago de Pogo

Le nouveau Colnago de Tadej Pogacar pour le Tour de France pourrait bien être celui-là.

Intéressant, car on travaille toujours sur la quadrature du cercle dans le cyclisme: créer un vélo à la fois aéro, léger, rigide et confortable. Trop souvent, aéro = lourd, léger = pas aéro, rigide = lourd et tape-cul, et finalement confortable = nul en sprint et en relance.

10 – Route d’Occitanie

Ca démarre jeudi avec du beau monde au départ, dont plusieurs qu’on pourrait revoir devant sur le Tour de France: Nairo Quintana, Arnaud Demare, Alejandro Valverde, Juan Lopez, Cristian Rodriguez, Simon Carr et surtout, Pavel Sivakov. On suivra cette course avec attention.

11 – Bardet, Pinot, Alaphilippe

Les trois meilleurs coureurs français seront au départ du Tour apparemment, et ca fait plaisir.

Bardet vient de confirmer sa participation suite à son abandon crève-coeur sur le Giro, Pinot est prévu depuis un moment et Alaphilippe semble suffisamment remis de sa gamelle sur Liège-Bastogne-Liège. Le champion du monde est même sur la feuille de départ des Championnats de France à Cholet. La course sur route fait 240 bornes, quand même…

12 – Calibrer vos EPIC

C’est le principal défi: bien calibrer les séances d’entrainement par intervalles courts (EPIC).

Ce récent article publié sur le site Nature Humaine de Guy Thibault peut vous aider dans cet exercice délicat.

Très utile! Je suis perso un grand adepte de ce type d’entraînement, avec des résultats très concrets.

