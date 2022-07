Hugo Houle dans l’histoire

Après tout, je mène peut-être une bonne vie et mon cierge récemment brulé à l’église a été exaucé!!!!!!

Hugo Houle l’a fait hier: il a gagné l’étape sur le Tour de France entre Carcassonne et Foix.

Pour son frère disparu tragiquement il y a quelques années.

J’avais un rêve, gagner une étape pour mon frère qui est décédé quand je suis devenu professionnel. Je la voulais pour lui. J’ai attendu dix ans, mais aujourd’hui j’ai eu cette victoire pour lui. Hugo houle, cité par l’équipe

C’est magnifique, et historique. Jusqu’ici, seul Steve Bauer avait remporté une étape du Tour, la 1ere étape du Tour 1988. Et aucun coureur québécois n’avait encore réussi cet exploit.

Autrement dit, Hugo est directement entré dans l’histoire du cyclisme canadien hier, et il est aussi entré dans une autre dimension qu’il ne quittera désormais plus. Vainqueur d’une étape du Tour, sa carrière cycliste professionnelle est réussie.

C’est un géant.

Et quelles images! Ca donnait la chair de poule. J’avoue avoir été émotif dans le dernier kilomètre, pour Hugo. J’avais du mal à en croire mes yeux. Satané dernier virage à 500m de la ligne, un simple virage, mais on avait peur qu’il dérape, je ne sais trop.

Il s’impose solo. La plus belle des façons de s’imposer. Tu as le temps de savourer. Tous les autres derrière. Il a mené une étape brillante, intelligente, plaçant son accélération au bon moment, à 39 kilomètres de l’arrivée, alors qu’il voulait préparer le terrain pour son coéquipier et compatriote Mike Woods.

Tellement fort Hugo qu’il s’est retrouvé seul et a poursuivi son effort. Clairement le bon choix!

Une heure d’effort en solitaire.

Il a su résister dans le difficile Mur de Péguère.

Le plus fort.

La joie de Mike Woods derrière dans les derniers hectomètres faisait aussi plaisir à voir. Assurément le signe que l’ambiance chez Israel-PremierTech est très bonne.

Pour ajouter au succès, Mike Woods termine 3e de l’étape. Deux coureurs canadiens dans les trois premiers d’une étape du Tour, on se souviendra longtemps du mardi 19 juillet 2022 ici au Canada.

La portée d’une telle victoire

Pour le cyclisme canadien et québécois, cette victoire d’Hugo Houle au Tour de France, la plus prestigieuse et la plus connue des épreuves cyclistes, a probablement la portée d’une médaille olympique ici au Canada.

Autrement dit, on parlera du cyclisme sur route grâce à cette victoire qui pourrait aussi susciter des vocations chez les plus jeunes coureurs canadiens.

Hugo a prouvé qu’avec du travail, de la constance et du sérieux, on pouvait y arriver.

Certains médias donnent toutefois déjà dans le sensationnalisme, ou le déplorable: Le Devoir titrait hier « Hugo Houle, le petit gars de Sainte-Perpétue« .

Tellement judéo-chrétien!

Hugo Houle n’est pas le « petit gars de Sainte-Perpétue« , ou alors Tadej Pogacar est le « petit gars de Klanec » en Slovénie.

Autrement dit, on est tous le « petit gars » de quelque part. À un moment donné, faut arrêter.

Hugo Houle est un géant du Québec, point final.

Et rappelons l’état difficile du cyclisme sur route au Canada; Hugo lui-même a été très critique ces dernières années envers Cyclisme Canada. S’il est y parvenu, c’est grâce à lui-même, au soutien aussi de SpiderTech à une certaine époque de sa carrière, et aujourd’hui de Israel-PremierTech, sans oublier AG2R – La Mondiale, sa première équipe pro.

Déjà, de nombreux rapaces des organisations cyclistes au Canada et au Québec voudront s’associer à cette victoire d’Hugo. Je suis d’avis qu’elle est d’abord et avant tout la sienne, point final. Il en a le seul mérite, je rends hommage à son seul talent, sa persévérance et sa détermination aujourd’hui, rien d’autre à dire.

Tout au plus, certains dirigeants lui auront fait confiance dans sa carrière, que ce soit chez Spider Tech, AG2R, Astana, ou encore Israel-PremierTech. Ils doivent être reconnu à ce titre.

Pour le reste, les fédés canadiennes et québécoises? Niet. Si vous voulez qu’on en parle, on le fera preuves à l’appui, notamment à l’égard de cette récente sélection canadienne en vue des prochains GP de Québec et Montréal. Lamentable!

Inutile de vous rappeler que les courses cyclistes sur route disparaissent les unes après les autres au Québec et au Canada depuis plusieurs années, récemment les Mardis cyclistes de Lachine et le Tour de Beauce.

Une génération de coureurs, celle des Adam Roberge et Julien Gagné, a été sacrifiée. Notamment sur la lubie de la piste.

Bref, chapeau bien bas à Hugo aujourd’hui, une fierté nationale.

Mais solo.

Rien pour préparer l’avenir. Je persiste et signe, et l’ai déjà écrit sur ce site: l’après Hugo Houle, Mike Woods, Guillaume Boivin et Antoine Duchesne sera difficile pour le cyclisme canadien et québécois.

