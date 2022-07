Le Tour est plié: sauf accident ou chute, Jonas Vingegaard remportera ce Tour de France.

Il ramène aussi à Paris le maillot à pois.

Son co-équipier Wout Van Art, le maillot vert.

Carton plein chez Jumbo-Visma, qui ont aussi quatre victoires d’étape à ce jour. Ca pourrait être plus: Wout Van Aert demeure un gros client dans les prochains jours, tant au sprint que sur le dernier chrono.

Le podium final à Paris sera complété par Tadej Pogacar et Geraint Thomas.

Avant hier, on a vu un excellent Brandon McNulty se dépouiller pour placer son leader en orbite dans le final de l’étape. Si Pogacar est parvenu à battre au sprint Vingegaard, il n’a pas pu récupérer de temps sur le maillot jaune.

Hier dans la grande étape des Pyrénées, on a vu que du Jumbo-Visma durant l’étape, c’en était presque écoeurant. Wout Van Aert, Sepp Kuss en particulier ont évolué à un très haut niveau, lâchant tout le monde dans les cols. Ouf.

Je ne sais trop quoi penser devant le spectacle des derniers jours.

Je ne sais trop quoi penser de Jonas Vingegaard, insolent de facilité sur ce Tour. En juin 2021, il n’y avait que sa mère qui le connaissait. Treize mois plus tard, il s’apprête à gagner la plus prestigieuse course cycliste au monde, lui qui jusqu’ici n’a à peu près rien gagné dans sa carrière de coureur professionnel, ni même chez les amateurs.

Ce Tour de France sera probablement le plus rapide de l’histoire.

Des records de la sombre époque Pantani/Ullrich/Armstrong sont tombés, notamment dans la montée du col d’Azet avant-hier. On parle ici de Marco Pantani tout de même.

Hier, 36 de moyenne sur l’étape qui comportait 4000m de dénivelé. Hallucinant.

Il sera intéressant de notamment comparer la perf de Bjarne Riis – Monsieur 60% et un autre danois – sur Hautacam en 1996 et celle de Vingegaard hier.

Y’a pas à dire, du très, très haut niveau de la part de Pogacar certes, mais il a trouvé plus fort que lui: la Jumbo-Visma et Vingegaard, encore plus forts. C’est l’équipe archi-dominante de ce Tour de France.

Les analyses de puissance proposées par Frédéric Portoleau demeure d’une belle pertinence pour comprendre le cyclisme qu’on a sous les yeux.

Remarquable Gaudu

4e du général, mais à… 11 minutes du maillot jaune tout de même, le Français David Gaudu fait un Tour remarquable, et s’est bien battu en pouvant également compter sur un collectif intéressant, notamment un excellent Valentin Madouas.

Pour moi, c’est une des grandes perfs de ce Tour de France.

Romain Bardet a été plus à la peine en cette dernière semaine, régressant dans le classement. Presque rassurant…

Et malheureusement, on n’aura pas vu Thibault Pinot lever les bras. Il l’aurait mérité.

Les Canadiens

Fait remarquable, ils sont encore tous en course.

Hugo Houle a eu tout le succès qu’il mérite, encore devant hier, ouf, son niveau est exceptionnel.

Antoine Duchesne et Guillaume Boivin ont travaillé comme prévu pour leurs équipes respectives.

Petite déception pour Mike Woods qui n’a pu se distinguer dans les étapes accidentées, voire de montagne. Blessé sur chute en première semaine, ca l’a assurément handicapé. À ce niveau, tu te dois d’être à 110% pour faire quelque chose.

Lotto-Soudal sur la réserve

Les trois derniers du général hier étaient tous des coureurs Lotto-Soudal. Caleb Ewan n’a rien gagné jusqu’ici. Difficile Tour de France pour cette équipe, comme pour Astana qu’on a très peu vu.

Lopez et Astana (encore) dans la tourmente

Sale affaire.

