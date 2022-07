4e journal du Tour

Alors que les coureurs du Tour faisaient trempette hier à l’occasion du 2e jour de repos et par une grosse canicule, petit Tour de l’actualité au matin de cette 16e étape entre Carcassonne et Foix.

1 – Armes égales?

Journée galère avant-hier pour l’équipe Jumbo-Visma qui a perdu deux coureurs contraints à l’abandon, et pas les moindres puisqu’il s’agit de Primoz Roglic et Steven Kruijswijk, et la chute sans trop de gravité de Jonas Vingegaard.

Du coup, voilà la Jumbo-Visma assez affaiblie pour les étapes pyrénéennes, privée de deux pièces maitresse. C’est Sepp Kuss qui, tout d’un coup, va avoir beaucoup de boulot dans les trois prochains jours.

Avec Pogacar qui a promis « d’attaquer dans toutes les bosses », je pense que ce Tour de France est loin d’être terminé. Un retard de deux minutes et des poussières n’est pas insurmontable pour Pogi, et les étapes de mercredi et jeudi vers Peyragudes et Hautacam seront assurément déterminantes.

Ca sera surtout intéressant de voir la manière avec laquelle Pogi s’essaiera: avec son style, je ne serais pas surpris qu’il tente de partir de loin!

2 – Les pois

Si les maillots vert et blanc sont probablement déjà pliés, rien n’est encore joué dans la course au maillot à pois de meilleur grimpeur et ca devrait pimenter les départs d’étape dans les trois prochains jours. Mouvements garantis!

À surveiller tout particulièrement, Tom Pidcock, pas très loin dans ce classement. Et Louis Meintjes bien sûr.

3 – Covid

Neuf coureurs à date ont quitté le Tour en raison d’un test positif, Warren Barguil étant du lot.

Gageons que ce n’est pas terminé, malheureusement.

4 – Canicule

Il fera encore chaud dans les prochains jours en France, et avec des organismes déjà bien fatigués abordant cette 3e semaine, je pense que des défaillances surviendront, y compris parmi le top-10 de ce Tour. Surtout que cette année, pas de cols en haut de 2000m d’altitude dans les Pyrenées, où l’air est souvent un peu plus frais.

5 – Fuglsang

Le coureur danois ne repart pas, touché aux côtes dans une chute récente. Du coup, les coureurs canadiens Hugo Houle, Guillaume Boivin et Mike Woods auront encore davantage carte blanche pour tenter de s’illustrer, et c’est tant mieux.

On a vu Hugo devant jusqu’ici, mais peu Guillaume et Mike, ce dernier étant pris dans une chute plus tôt dans l’épreuve. Je pense qu’on reverra Mike Woods devant quelque part dans les trois prochains jours, il a un Tour de France à sauver.

Parlant d’Hugo, une belle petite entrevue avec lui à Radio-Canada suite à sa belle 3e place l’autre jour.

6 – France

Aucune victoire française jusqu’ici sur ce Tour, la cocotte-minute monte encore davantage en pression!

7 – L’art de la descente

Parce que je grimpe des cols pour les descendre, magnifique maitrise technique à haute vitesse de Tom Pidcock dans la descente du Galibier, côté Valloire. C’est beau à voir!!

8 – Forcats de la route

Les forçats de la route, c’était hier, mais c’est aussi aujourd’hui.

Respect pour M. Markov.

