La belle journée d’Hugo Houle

On savait tous en voyant Hugo Houle aborder ce dernier kilomètre de l’étape hier avec un Mads Pedersen – ex-champion du monde – dans la roue, ca serait compliqué de lever les bras sur la ligne.

Mais on était quand même sur le bout de notre chaise!

Si j’avais pu, j’aurais été bruler un cierge à l’église du coin pour favoriser une victoire d’Hugo.

J’en aurais profité pour me confesser de souhaiter une crevaison, un pépin mécanique ou même une chute de ses deux compagnons d’échappée, Pedersen et Wright, un autre client celui-là sur ce Tour.

Ben non, je dois vivre une mauvaise vie, pas de miracle hier…

Mais quelle étape nous a offert Hugo Houle hier!! Ouf.

Meilleur résultat québécois dans l’histoire du Tour.

Surtout, avec la manière: l’étape a été difficile, ca roulait déjà plein pot dans la descente de la Romanche à la sortie de Bourg d’Oisans, un beau chantier. Fallait pouvoir prendre l’échappée, compliqué.

Une fois devant, Hugo était clairement l’un des plus costauds du groupe. Il a mené une course intelligente, n’en faisant pas trop mais assumant sa part de travail, et quand c’est reparti, il était dans le bon coup.

Il a surtout bien joué à un peu moins de 9 kilomètres de l’arrivée où il a tenté sa chance. Pedersen et Wright étaient vigilants, et très costauds.

Y’a pas de honte de se faire battre par plus fort que soi. Pas de regrets. Hugo pourra recommencer, l’expérience acquise lui servira pour le reste de ce Tour et de sa carrière.

Surtout, surtout, il a dû sentir de près cette victoire et tout ce qui vient avec, il aura certainement le goût voire la hargne de remettre ca.

À bien y penser, je vais aller le bruler, mon cierge…

