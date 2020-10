Dimanche faste pour l’équipe Ineos, de quoi faire oublier un Tour de France désastreux avec l’échec d’Egan Bernal et un début de Giro difficile avec la chute du leader d’alors, Geraint Thomas.

Tao Geoghegan Hart qui remporte le Giro.

Filippo Ganna qui remporte le chrono de la dernière étape dans les rues de Milan. Sa 4e victoire d’étape sur l’épreuve.

De plus, la formation anglaise s’impose au classement par équipe.

Et sur la Vuelta le même jour, Richard Carapaz qui s’empare de la tête du classement général, Roglic étant défaillant.

Y’a pas à dire, on a vu que du Ineos ce dimanche!

Sinon, la logique a été respectée sur ce dernier chrono: Hindley n’a pas pu résister à Geoghegan, Kelderman a été le meilleur des trois, et Ganna s’impose, intouchable sur ce Giro dans les exercices chronométrés.

Ce Ganna, quel rouleur! 54,6 km/h de moyenne hier, surpuissant sur son 60×11. Si un jour l’Italien décide de s’attaquer au record de l’heure, y’a de quoi faire selon moi. Rappelons que ce record de l’heure est de nouveau autorisé par l’UCI sur des vélos de chrono et que le détenteur actuel est le belge Victor Campenaerts (55,089 km), 2e hier derrière Ganna. Un ancien recordman de l’heure a terminé 3e du chrono de Milan, Rohan Dennis (52,491 km).

Et parlant de record de l’heure, le triathlète Lionel Sanders vient d’établir la meilleure distance canadienne, 51,3 km, dépassant le précédent record de 47,6 km détenu par Ed Veal. La performance a été établie au vélodrome de Milton en Ontario. Record pulvérisé!

Les enseignements du Giro

On retiendra de ce Giro que les jeunes coureurs ont une fois de plus été à la fête cette saison.

Trois coureurs de 25 ans ou moins sont dans les quatre premiers du général à Milan, soit Geoghegan, Hindley et Almeida. Ces deux derniers sont une grosse surprise, on ne les attendait pas à ce niveau sur un grand tour où il faut quand même pouvoir encaisser trois semaines de course.

On peut ajouter à cela les performances de Ben O’Connor, 24 ans, vainqueur de la 17e étape. Celle de Brandon McNulty aussi, 22 ans, ancien vainqueur du Tour de l’Abitibi (2016), 15e de ce Giro et 3e du chrono de 35 bornes lors de la 14e étape.

Ou encore le Français Aurélien Paret-Peintre chez AG2R – La Mondiale, 24 ans et 16e du général après quelques belles prestations sur des étapes accidentées.

On retiendra aussi de ce Giro l’ascension musclée du Stelvio en 1h11min par le trio Dennis-Geoghegan-Hindley, nouveau record à 20 km/h de moyenne. Ouf! Quand on connait cette ascension, on est encore plus en mesure de comprendre toute la performance que ce temps représente.

Ce Rohan Dennis roule et grimpe, on se dit qu’avec de telles aptitudes, il pourrait avoir, à 30 ans, un autre palmarès que le sien sur les épreuves par étapes. Dans son cas, ce serait le mental qui ne suit pas toujours, l’homme ayant été au prise, dans le passé, à des troubles alimentaires.

Enfin, on retiendra le magnifique Giro d’Arnaud Demare, qui ramène le maillot cyclamen à Milan et pas moins de quatre victoires d’étape. Du coup, il a probablement frustré Peter Sagan, déjà privé du maillot vert sur le récent Tour de France. Sagan peut toutefois se consoler d’une belle victoire d’étape acquise… en solitaire, et non au sprint!

Vuelta: Roglic coince… encore!

Je vous disais que Richard Carapaz semblait en vouloir beaucoup sur cette Vuelta, ça s’est confirmé hier en voyant toute la hargne de l’Équatorien dans les derniers kilomètres d’une étape difficile courue sous la pluie et dans le froid.

Tôt dans l’étape les guêpes jaunes Jumbo-Visma semblaient être en contrôle, puis, alors que la pluie faisait son apparition, tout a foutu le camp dans la dernière ascension. Roglic s’est retrouvé totalement isolé notamment sous l’impulsion des Movistar, et plusieurs coureurs (De La Cruz, Gaudu, Soler) sont passés à l’offensive. Bien joué!

Au final, c’est Carapaz qui a fait la bonne opération: il fallait profiter de la déconfiture des Jumbo-Visma pour prendre du temps. S’il reste encore pas mal d’étapes compliquées, Carapaz est désormais l’homme fort de cette Vuelta.

La contre-performance de Primoz Roglic pose bien des questions: son inconstance est surprenante. Souvent très fort, intouchable même, il s’effondre pourtant assez régulièrement sur les courses par étapes. Hier dans le final, sa cadence de pédalage sur un braquet d’asthmatique nous rappelait direct la même allure sur son chrono désastreux de la Planche des Belles Filles lors le dernier Tour de France. Pourquoi ces baisses de régime soudaines chez le coureur slovène?

À souligner l’excellente 2e place du Canadien Mike Woods hier. Il n’a pas manqué grand chose, Mike étant contré par Ion Izaguirre pour la victoire d’étape, alors qu’il venait d’hausser le rythme. Il faudra simplement ré-essayer, ce résultat devrait le mettre en confiance pour la suite.

Enfin, on a vu un Guillaume Martin faire tous les points grimpeur durant l’étape. Si Tim Wellens demeure encore leader de ce classement, gageons que le coureur français en a fait son principal objectif.

