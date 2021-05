Le Tour de l’actualité

1 – Tour de France féminin. C’est une excellente nouvelle pour le cyclisme féminin, et le cyclisme tout entier: le Tour de France féminin sera organisé en 2022. Yé!

Les détails seront présentés en octobre prochain, lors de la traditionnelle présentation du parcours du Tour 2022.

Les derniers Tours de France féminin ont été organisés entre 1984 et 1989.

Déjà, on sait que le format sera adapté au cyclisme des femmes (distances habituellement plus courtes, moins besoin de grandes difficultés pour provoquer une course sélective étant donné l’hétérogénéité pour le moment plus grande du peloton que chez les hommes, etc.), et que la course pourrait profiter de certaines infrastructures mises en place pour le Tour de France masculin.

Christian Prudhomme a mentionné le fait que les épreuves féminines ne devaient pas perdre d’argent si l’on veut que le sport continue de se développer. La question des retransmissions télé est donc centrale, espérons qu’une certaine coordination pourra être assurée pour ne pas diffuser les deux événements en même temps. Il faudra penser à tout cela pour donner une chance à l’épreuve de faire ses frais, et donc de s’installer dans la durée.

2 – Giro. C’était une étape tranquille « de transition » hier sur le Tour d’Italie, une étape toute plate réservée aux sprinters.

Pourtant, elle a eu un impact inattendu sur la course, puisque Mikel Landa a dû abandonner suite à une chute causée par un move de débutant par le vainqueur de la veille, Joe Dombrowski, qui a percuté un officier de police en voulant changer de trajectoire à la dernière minute, approchant un ilot directionnel.

Pour Landa, c’est vraiment pas de chance, il semblait en excellente condition physique en ce début de Giro, et ses chances d’un podium à Milan étaient bien réelles.

Autre favori qui a dû malheureusement abandonner sur chute, Pavel Sivakov chez Ineos-Grenadier. Celle-là fera mal à toute l’équipe et aux ambitions d’Egan Bernal.

Pour le reste, un sprint décousu remporté par Caleb Ewan qui a fait preuve de nerfs d’acier dans les derniers mètres. Je pensais bien, à 200 mètres de la ligne, que les Cofidis allaient enfin voir leurs efforts couronnés de succès avec Elia Viviani, qui termine « seulement » 3e, clairement battu à la régulière par Ewan et Nizzolo.

Viviani doit continuer d’essayer!

Pour Caleb Ewan, la première étape de son objectif en 2021 est atteint, puisqu’il s’est mis en tête de remporter au moins une étape sur les trois grands tours de la saison.

3 – Giro bis. Les images de l’intérieur du peloton hier, ca frotte!

4 – Giro aujourd’hui. Premier vrai test pour ceux qui visent le rose à Milan dans trois semaines. Comme on dit souvent, le Giro ne se gagnera pas aujourd’hui, mais certains le perdront.

5 – 11 vitesses. Sponsorisée par Campagnolo, l’équipe Lotto-Soudal monte pourtant sur le vélo de Caleb Ewan un ancien groupe 11 vitesses.

Raison?

La disponibilité des braquets. Ewan n’aime pas les deux cassettes 12 vitesses proposées par la compagnie italienne, soit les 11-29 et 11-32, qui ne disposent pas, par exemple, d’un 27 dents.

Les sauts, de 3 dents sur les trois voire quatre dernières couronnes, sont très importants pour du cyclisme sur route.

Je suis tellement d’accord! Je me plains depuis les premiers instants du manque de cassettes alternatives proposées avec les groupes Campagnolo 12 vitesses. Et je demeure pour l’instant fidèle moi aussi à mon groupe Campagnolo 11 vitesses et ma cassette 11-23, que je change selon les terrains pour une 11-27 voire 11-29. Je joue également sur les plateaux avant, passant du 52-36 au 50-34 si je pars en montagne.

Pour ne pas proposer une belle cassette 12v 11-25? Une 11-27 aussi?

Come on Campagnolo!!

Je vous rappelle également mon article sur les braquets, publié en novembre dernier, qui détaillait ce problème chez Campagnolo. Vivement une solution!!!

6 – The Wolfpack, retour sur les Ardennaises en vidéo.

7 – Vittoria Air Liner. La technologie du fabriquant italien est désormais disponible pour les pneus Tubeless de route.

Le foam (vert) qu’on insère dans le pneu se compresse avec la montée en pression. Si une crevaison survient, la pression interne diminue, et le foam reprend son expansion, permettant de revenir à la maison.

Poids? De 24 à 39 grammes, selon la dimension du pneu. De quoi rivaliser avec le poids du scellant liquide que plusieurs ajoutent dans leurs pneus Tubeless.

Je n’ai jamais testé, n’ayant actuellement pas de roues Tubeless.

Pourrait-on penser à des boyaux Vittoria équipés de la même technologie? Ca, ca serait un réel progrès pour le boyau, parfois difficile à décoller lors d’une crevaison sur le bord de la route, et carrément irréparable à ce moment.

8 – Gravel bike. Il semble que la compagnie Fox teste actuellement une fourche télescopique spécifiquement dessinée pour être montée sur des vélos Gravel, avec l’ambition d’améliorer le confort et d’ouvrir ce type de vélo à des chemins plus accidentés.

Travel de la fourche? 30mm. Les Mtb utilisés en Coupe du Monde sont montés de fourches avant avec travel de 100mm habituellement. Les trails bike, travel de 120mm.

Affaire à suivre!

9 – La classe, dès le plus jeune âge. Quant tu as le moteur, tu as le moteur.

