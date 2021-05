T’as été encabané de décembre à avril au Québec.

Alors t’a fait du home-trainer, ou du ski de fond, sachant bien que ce n’est pas tout pour préparer une saison de vélo.

La reprise dehors début avril a certes été une délivrance. La joie de remonter sur ton vélo, de te sentir enfin de nouveau libre en pédalant, a cependant été affectée par ce petit quelque chose que tu connais bien: un peu juste.

Après 120 minutes dans le vent du printemps, souvent la panne de cannes.

Tu n’as pas encore cédé à la tyrannie des watts, mais tu sais bien que la mesure ne serait pas à la hauteur de ce que tu peux faire, de tes attentes.

Alors tu as roulé.

Et encore roulé.

Le plus souvent, presque tout le temps en fait, solo.

Tu as pesté aussi, notamment contre ce diable de vent du printemps. Un vent froid, soutenu, usant, et curieusement si souvent de face. Baisser la tête.

Les oies dans le ciel au dessus de ta tête d’ailleurs évoluent en voiliers. Tu n’as pas eu ce luxe.

Tu t’es accroché. Tu es sorti souvent, même quand tu n’en avais pas envie. Tu as souffert en silence, seul, sachant qu’un kilomètre seul compte double.

Tu as eu les mains et les pieds gelés.

Tu as fait tes devoirs, ces intervalles durs, souvent jusqu’à l’épuisement. Parfois, la rage au coeur.

Et tu t’es posé une tonne de questions. La plus difficile, pourquoi?

Pendant des semaines, pas de réponse. Tu sais juste que tu t’es déjà posé cette question avant dans ta vie, et que la réponse d’alors n’est pas forcément celle que tu trouveras aujourd’hui. Ça pourrait te lâcher.

Mais tu as continué sur le chemin, des fois en mettant ton cerveau à off. Ta passion du cyclisme t’a soutenu dans cette quête, sans même le savoir. Parfois, tu as roulé avec les images de Mathieu, de Wout, de Julian, de Greg, de Sean, de Bernard et de Laurent dans la tête.

Parfois, la tête vide.

La réponse vient tout juste de te parvenir.

La réponse, c’est le déclic.

Une seule sortie, et tu as compris.

Tu as compris que tu reviens. Que les efforts des dernières semaines n’ont pas été vains.

Enfin, la bonne patte. Parti comme une balle, solo encore une fois, ca a tenu cette fois-ci sur ta sortie. Dans le final, tu t’es fait vraiment plaisir à en remettre une couche, surpris que tes jambes répondent encore malgré la violence des efforts jusque là, et les kilomètres encaissés.

La moyenne est stratosphérique pour un effort en solitaire dans le vent. Tu t’es surpris.

Donc tu sais.

Tu sais aujourd’hui que le chemin emprunté est le bon. Hard work always pays off. Ouf, c’est encore vrai.

Tu sais aujourd’hui que cette année encore, tu seras dans le coup. À ton meilleur niveau.

Surtout, tu sais que tu auras une opportunité, si précieuse parce que tu vieillis comme tout le monde: celle de pouvoir, si tu t’entraines encore fort, te battre toi-même.

