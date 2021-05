L’air est doux en cette chaude journée d’été.

Tu roules avec ton ou ta pote, une belle sortie d’entrainement, pour le plaisir. Le vent est de dos, tu avances vite sans effort, ton(ta) partenaire derrière toi près de la ligne blanche, question d’évoluer en sécurité sur des routes ouvertes à la circulation.

Virage à gauche.

Soudainement, le vent vient de côté. Du côté gauche.

Pense à ouvrir la porte!

Trop peu de cyclistes ont ce réflexe qui peut faire une sacré différence dans le plaisir à rouler avec une ou deux autres personnes.

Par ouvrir la porte, j’entends te décaler un peu de la ligne blanche vers le centre de la route, question de permettre au partenaire de profiter de ton aspiration.

Le principe de l’échelon et de la bordure en cyclisme.

Si tu restes collé à la ligne blanche au plus près de la limite de l’asphalte, ton partenaire n’a plus d’abri maintenant que le vent vient de côté. Il est pris dans la bordure, exposé comme toi au vent. Il travaille aussi fort. Il risque de sauter si l’effort est soutenu et qu’il est moins fort que toi.

Si tu te décales de quelques centimètres seulement vers le centre de la route, il peut retrouver ton aspiration, et donc économiser ses efforts. Bientôt, ca sera ton tour de revenir derrière lui, et de profiter du même répit si lui aussi pense à t’ouvrir la porte.

La sécurité routière? Pas besoin de se décaler de beaucoup, quelques centimètres suffisent largement si vous êtes deux ou trois. Avec des groupes plus nombreux, c’est évidemment plus compliqué car l’éventail prend plus de place.

Protéger ses amis(es) du vent lors d’une sortie en leur faisant profiter de ton expérience, c’est ca être un gentleman cycliste.

Après, tu peux jouer à ouvrir ou non la porte.

Un(e) ami(e) ne roule pas bien? Est désagréable? Ferme lui la porte! En roulant au plus près de la limite de l’asphalte par vent de côté, tu le mets dans le vent lui(elle)-aussi. Tu peux ainsi le faire sauter, ou du moins le(la) faire travailler fort pour rester au contact.

À plusieurs, tu peux aussi jouer à ouvrir la porte pour certains, mais pas pour d’autres. À quatre par exemple, davantage d’espace est requis pour protéger tout le monde. Tu peux décider, selon ton emplacement sur la chaussée, de protéger un ou deux amis(es) seulement, dépendemment de qui tu veux mettre dans le vent. Ca peut être utile pour faire comprendre à des « suceurs de roue » professionnels qu’ils doivent eux aussi assumer leur part de travail. En gros, tu leur passes le message « je veux bien travailler pour toi, mais tu dois toi-aussi travailler pour les autres. »

Jouer ainsi peut être amusant. Mes plus belles sorties avec mon frère sont celles-là: nous « ouvrions la porte » chacun notre tour en début de sortie puis, à un certain moment, l’un de nous ne l’ouvrait plus. On savait alors que les choses sérieuses commençaient, et que ça serait bientôt l’explication finale pour établir qui des deux est le plus fort…

En course, rabattre un évantail peut être très payant pour créer une bordure et ainsi provoquer une grosse sélection. Les meilleures équipes ne laissent la place qu’à leurs coureurs, et basta.

Bref, si je roule un jour devant vous 15 cm à gauche de la ligne blanche, ce n’est pas parce que je ne respecte pas les règles de la sécurité routière ; c’est que je vous ouvre la porte pour vous protéger du vent. Si je me rabats au plus près du bord de la route, c’est que je voudrai en finir avec vous!

Vent de dos

En groupe, plus difficile vent de face ou vent de dos?

Vent de dos!

C’est donc le contraire d’une sortie solo. Solo, c’est nettement mieux vent de dos bien sûr.

En groupe par contre, le différentiel de watts entre ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière est nettement moins important par vent de dos, rendant la situation potentiellement plus compliquée pour ceux qui sont dans les roues.

Vent de face, la personne qui tire devant est peut-être à un niveau de puissance de 100 watts voire plus supérieure à la vôtre bien planqué dans les roues.

Vent de dos, ce différentiel est largement inférieur. À 50km/h vent de dos, le premier génère peut-être 400 watts, ceux qui sont dans les roues doivent aussi tirer 350 voire 375 watts à cette allure. Largement moins de différence que vent de face.

En groupe, méfiez-vous donc des phases de la sortie qui seront négociées vent de dos; si ca roule vite, vous aurez à travailler presqu’aussi fort pour suivre que les premiers devant!

