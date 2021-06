Dauphiné: un chrono… surprenant!

Les 16 kilomètres du premier test – un chrono – sur le Critérium du Dauphiné Libéré ont été riches en enseignement.

Et surprenant!

D’abord, doublé Astana avec Lutsenko et Izagirre.

Izagirre, 32 ans, connait une bonne saison: 3e de Paris-Nice, il a fini 7e sur le Tour de Romandie et il semble monter en puissance juste au bon moment pour le Tour. Il sait grimper, donc il devrait être un client pour la suite.

Lutsenko, 28 ans, c’est davantage une surprise. Je pense que le circuit hier, avec une 2e partie du chrono assez accidentée où ils ont été nombreux à se casser les dents, a favorisé ce solide coureur kazakh.

Kasper Asgreen 3e, fait plaisir.

Wilco Kelderman, toujours capable du meilleur comme du pire, est 4e pour la Bora-Hansgrohe. Il faudra attendre samedi pour savoir de quoi il sera capable sur ce Dauphiné. Comme souvent, il demeure une énigme.

Richie Porte 6e à 15sec, il est le meilleur des Grenadiers hier. N’oublions pas que Porte a terminé 3e du Tour l’an dernier, et qu’il offre de belles garanties de régularité.

Geraint Thomas « seulement » 10e, c’est la surprise du jour; tout le monde le voyait largement vainqueur. Il a déclaré avoir mal géré ce chrono en partant beaucoup trop vite.

Perso, certains me trouveront durs, je trouve ca non-professionnel. Quand ta seule job dans la vie est de gagner des courses cyclistes, que tu disposes de tout un encadrement exclusivement orienté envers ce seul et unique but, tu fais le métier. Et faire le métier, ça comprend reconnaitre le parcours, analyser, établir un plan de match. Des coureurs Grenadiers l’avaient précédé, ne pouvaient-ils pas le conseiller sur la façon de gérer ce chrono? Ne savait-il pas que la 2e partie était largement plus difficile que la première?

S’était-il contenté d’une simple reconnaissance du parcours via une app comme Google Maps?

Je ne comprends pas.

Et lui l’ancien pistard, qui amène manifestement beaucoup trop gros comme braquet?

Anyway. Il mérite qu’on lui remonte les bretelles!

La belle surprise qui fait plaisir, c’est Aurélien Paret-Peintre, excellent 16e à 15 petites secondes de Thomas sur un chrono de 16 bornes. Le grimpeur d’AG2R-Citroen confirme sa victoire en début de saison sur le GP de la Marseillaise, et je pense qu’il a les moyens de surprendre encore plus tard cette semaine, et sur le Tour.

Paret-Peintre, c’est le Bardet 2.0 si vous voulez mon avis, le chrono en mieux…

D’autres coureurs sauvent la mise: Gaudu, Geoghegan, Valverde, Quintana, Enric Mas. Ils peuvent tenter quelque chose ce week-end. Geoghegan sera probablement plutôt au service de Porte et Thomas.

Pour Fabio Aru, Pierre Rolland et Warren Barguil, c’est moins concluant. À la décharge de Barguil, il a déjà affirmé vouloir faire ce Dauphiné en guise d’entrainement, estimant que dans le passé, un bon Dauphiné signifiait un mauvais Tour de France et l’inverse. Wait and see.

Le grand perdant du jour s’appelle très certainement Chris Froome, à des années lumière de son niveau du passé. C’est même un peu pathétique selon moi. L’équipe Israel Start-Up Nation n’a aucune raison de le sélectionner pour le prochain Tour de France, ses objectifs devraient être revus à plus long terme. Si on veut bien épauler des coureurs comme Mike Woods, il y a chez Israel d’autres choix à faire pour la Grande Boucle.

Sur ce Dauphiné, on attend désormais les étapes de samedi et dimanche en haute montagne pour faire le ménage dans le classement. Ça sera intéressant, car ce chrono a resserré le classement général. Une lutte Astana-Grenadiers se dessine, avec beaucoup d’arbitres entre les deux équipes, et beaucoup d’inconnu.

