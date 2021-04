Un millimètre. Ou, en gros, 3 dix millièmes de seconde de différence entre Wout Van Aert et Tom Pidcock sur la ligne hier à l’issue de 218 kms de course sur l’Amstel. On se croirait en Formule Un!

Un des finish les plus serrés de l’histoire, sans contredit. Merci la technologie d’avoir pu départager les deux, on se demande encore comment d’ailleurs tellement ce ne semble pas clair.

Si le résultat tient, Van Aert aura pris sa revanche sur Pidcock, après sa défaite sur la récente Flèche Brabançonne. Et, à quelque part, sur l’ensemble de sa saison sur route jusqu’ici: Van Aert en claque enfin une « belle ». Il peut partir « en vacances » en Sierra Nevada avec un sentiment de satisfaction, question de préparer sereinement le Tour.

Et l’équipe Jumbo-Visma a fait le carton plein hier, puisque Marianne Vos s’est imposée sur l’épreuve féminine, offrant ainsi à l’équipe néerlandaise un doublé à domicile. Difficile de faire mieux!

Une affaire de rapport poids-puissance hier: c’est fou comment un sprint sur le plat est différent d’un sprint en léger faux-plat ascendant.

Avant le sprint, la course a été dominée selon moi par une équipe, Ineos-Grenadier avec Pidcock, Kwiatlowski et Carapaz qui ont tout fait péter, et notamment fait péter un Julian Alaphilippe « à la pédale ».

Le pépin mécanique du numéro un mondial Primoz Roglic a certainement été un moment important de la fin de la course, privant Van Aert d’une sérieuse aide dans le final. Mais l’étau des Ineos était solide ; pas grand chose à faire dans ce contexte, ca allait se jouer à la force des jarrets. Pidcock a bien contré après le démarrage de son coéquipier Kwiatkowski, une action parfaitement orchestrée, rien à dire. Les trois plus costauds étaient devant. Et je pense que Van Aert peut, à quelque part, dire merci à Schachmann pour la générosité de ses efforts avant que le trio ne se dégage.

Faudra par ailleurs que quelqu’un m’explique la stratégie des Movistar depuis le début de la saison: je ne comprends pas, encore hier. Ça devient carrément gênant.

On retiendra surtout de cette Amstel les promesses pour cette semaine: l’équipe Ineos-Grenadier débarque sur la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège comme archi-favorite, et le rapport poids-puissance de Pidcock devrait faire la différence. Dans l’état actuel des choses, difficile de voir qui pourra le menacer, sauf erreur de placement. Gaudu, Schachmann, Barguil pourquoi pas seront à surveiller, mais Ineos a de quoi tout contrôler. Alaphilippe semble trop juste.

Mike Woods termine dans le premier peloton juste derrière les échappées, après avoir tenté de sortir plus tôt dans la course. Sa condition sera-t-elle suffisante pour les deux épreuves cette semaine? Je n’en suis pas sûr. Hugo Houle et Guillaume Boivin étaient aussi de la fête hier mais n’ont pas terminé. Ils devraient tous deux être sur la Flèche mercredi.

