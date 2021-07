Mike Woods: bravo!

Mike Woods s’est emparé hier du maillot à pois de meilleur grimpeur dans la plus prestigieuse course cycliste du monde.

L’exploit n’est pas banal. Bravo Mike! Difficile de croire que ce gars-là a déjà roulé avec nous il n’y a pas si longtemps que ça, ici dans la région de la Capitale nationale, dans les courses régionales organisées notamment dans le Parc de la Gatineau.

Il devient le deuxième porteur canadien de ce maillot distinctif après Alex Stieda durant quelques étapes en début du Tour 1986. Stieda avait même porté le maillot jaune une demi-étape en ouverture, un exploit repris ensuite par Steve Bauer qui a porté le jaune plusieurs jours dans le Tour 1988 et 1990, pour un total de 14 jours.

Je ne crois pas qu’un coureur canadien ait déjà porté le maillot vert.

Mike a dû batailler ferme sur l’étape d’hier pour endosser le maillot, et a probablement commis quelques erreurs tactiques dans les sprints en haut des cols et des erreurs de trajectoire dans les descentes, ce qui lui a valu une chute, fort heureusement sans lourdes conséquences (et à ce sujet des erreurs de Mike, voir le vidéo ci-bas).

Ceci étant, Mike Woods a fait de ce maillot l’objectif principal de son Tour de France. Il devra être au charbon sur les quatre prochaines étapes dans les Pyrénées, et résister aux Nairo Quintana, Wout Van Aert, Wout Poels et Bauke Mollema qui sont tous à portée du maillot. 5e, Mollema n’a que 13 points de retard.

Beaucoup, beaucoup de points seront distribués sur les 4 prochaines étapes à commencer par aujourd’hui, sur la route d’Andorre-la-vieille. Trois cols de première caté, un col de 2e caté, pas moins de 74 points distribués, dont 35 à celui qui passerait tous ces cols en tête.

Avant dernier col du jour aujourd’hui, le Port d’Envalira, souvenir Henri Desgranges et une bourse de 5 000 euros. Ca bataillera ferme.

Mike a de bonnes jambes, il est en grande condition, il peut le faire à condition de ne pas s’éparpiller et de la jouer tactique avec celui de ses concurrents immédiats qui se dévoilera sur l’étape aujourd’hui. Il fera beau dans les Pyrénées sur cette journée, un autre gain pour Mike pour attaquer les descentes en confiance.

Le Canada est derrière Mike!

