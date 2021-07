1 – Cav

Et de 34 victoires d’étape pour Cav, record d’Eddy Merckx égalé.

La comparaison avec l’illustre champion belge s’arrête là. Il a fallu 11 Tours de France pour que Cav remporte 34 bouquets ; 6 pour Merckx…

2 – Cav bis

Déjà, des journaux posent la question: Cavendish est-il le meilleur sprinter de l’histoire du cyclisme?

Si on se fie au maillot vert, il en est loin. Mais le maillot vert récompense-t-il vraiment le meilleur sprinter? C’est un classement aux points… et avec un seul maillot vert à Paris, Cav est très loin du record de Peter Sagan avec 7.

Les époques sont également difficilement comparables.

Perso, je me contente de penser que Cav est un sprinter hors du commun, possiblement le meilleur de son époque.

Et ce qui me fascine chez les sprinters, et notamment sur le Tour, c’est qu’avec eux, c’est souvent la loi des séries. Comme quoi, il y a certainement une grosse part de mental, de confiance dans l’approche et la réalisation d’un sprint pour la gagne sur le Tour.

3 – Ils ne pensent qu’à ca

Hier, il y en avait un paquet dans le peloton qui ne pensait qu’à l’étape d’aujourd’hui, et qui ont donc pris un jour « de repos » sur l’étape d’hier, avec la bénédiction des directeurs sportifs.

Notamment, tous les baroudeurs pour lesquels l’étape d’aujourd’hui est une sacré belle occasion de briller, Alaf en premier lieu.

Ca risque d’être fort actif dans la première heure de course, celle qu’il ne faudra pas manquer. De nombreuses équipes n’ont rien gagné encore sur ce Tour, ca créera du mouvement.

C’est peut-être la dernière belle occasion pour un coureur comme Hugo Houle sur ce Tour. Ca sera compliqué car l’étape sera disputée âprement et il y a des belles bosses, mais Hugo est en grande condition. Il faut oser!

4 – Les pois

Aujourd’hui, la course au maillot à pois reprend, avec Mike Woods « in the mix ». On verra ce que ca donne, c’est très serré à l’approche des Pyrénées où il y a un maximum de points à prendre. Quintana, le leader actuel, n’a pas été vu au mieux sur le Ventoux.

5 – Pogo sur la Vuelta

Ca commence à se préciser, Tadej Pogacar a de plus en plus de chance d’être au départ de la prochaine Vuelta.

Ca sera très intéressant puisqu’il y retrouverait un autre jeune prodige du cyclisme, un certain… Egan Bernal, vainqueur du Giro cette saison.

Bernal-Pogacar, le clash sur les routes d’Espagne prochainement sur votre écran!

6 – Stefan Bissegger

J’ai aimé cette entrevue qui date de quelques jours avec le jeune coureur EF, très bon rouleur contre la montre. Bissegger nous donne notamment une appréciation du niveau des coureurs du Tour de France.

7 – Télévision

Un article intéressant qui permet de bien comprendre à quel point la retransmission des courses cyclistes à la télévision est le nerf de la guerre dans notre sport, peu de revenus étant tirés des fans (pas de vente de billets comme dans beaucoup de sports professionnels).

Le cyclisme repose sur le bon vouloir de sponsors qui investissent des millions d’euros dans une équipe. Le but de l’opération? Obtenir de la visibilité à la télé afin de faire connaitre sa marque du grand public. Et pour ca, le meilleur moyen, ben c’est la télé.

On comprend mieux maintenant pourquoi de plus en plus de courses sont retransmises dans leur intégralité, et on ne s’en plaindra pas nous les fans.

La télé étant encore trop peu présente dans le cyclisme féminin, c’est ce qui freine actuellement son développement. Mais les choses s’améliorent et la relance, dès l’an prochain, d’un Tour de France féminin sera une sacrée locomotive pour faire rapidement grandir ce volet de notre sport.

8 – Salaires

Intéressant, les coureurs les mieux payés de ce Tour de France, avec quelques surprises quand même, notamment au sujet de Primoz Roglic que je voyais mieux payé que ça.

Chris Froome, 5,5 millions d’euros

Tadej Pogacar et Peter Sagan, 5 millions

Geraint Thomas, 3,5

Michał Kwiatkowski, 2,5

Julian Alaphilippe, 2,3

Wout Van Aert, Alejandro Valverde et Richard Carapaz, 2,2

Vicenzo Nibali, 2,2

Mathieu Van Der Poel, Primoz Roglic et Jakob Fuglsang, 2 millions d’euros.

Gageons qu’en fin de saison, les émoluments de MVDP seront largement revus à la hausse! Et ceux de Chris Froome à la baisse?

9 – Système de laçage Boa

Mine de rien, c’est dans nos vies depuis 20 ans, notamment sur nos chaussures de vélo. Intéressant article sur la compagnie derrière ce système Boa.

10 – Tom Pidcock

Son récent week-end de Mtb aux Gets, sur la Coupe du Monde, lui qui sera un adversaire de Mathieu Van Der Poel sur la prochaine épreuve Mtb des JO.

11 – Lachlan Morton

Des nouvelles de cette folle épopée. Le gars est en passe de réussir son pari, celui d’arriver à Paris avant les coureurs du Tour.

