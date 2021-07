1 – Les Jumbo font oublier Roglic

Belle journée hier sur le Tour pour l’équipe Jumbo-Visma, avec la victoire de Sepp Kuss en Andorre, chez lui (il y vit lorsqu’il est en Europe), et le rapproché de Wout Van Aert au classement du meilleur grimpeur.

Jonas Vingegaard, lui, est remonté sur le podium derrière Pogacar et Uran à la faveur de la défaillance de Guillaume Martin.

Voilà qui remettra un peu de baume au coeur de cette équipe décimée en première semaine, avec les abandons de Tony Martin, Primoz Roglic et Robert Gesink.

Et ils peuvent encore briller sur ce Tour: Kuss et Kruijswijk voudront désormais travailler pour garder Vingegaard sur le podium, et Van Aert jouera probablement le maillot de meilleur grimpeur. Son nouveau porteur, Wout Poels, l’a d’ailleurs désigné comme son rival le plus sérieux.

2 – Kuss, 10 ans après

La statistique m’a frappé: 10 ans qu’un coureur américain n’avait plus gagné sur le Tour de France. La dernière victoire remontait à Tyler Farrar en 2011.

Une très longue traversée du désert pour le cyclisme américain, tellement dominant dans les années 2000 grâce notamment au triste Lance Armstrong et sa flotte.

Je pense que cette traversée du désert explique aussi pourquoi nombre de courses cyclistes pro aux États-Unis ont disparu ces dernières années: sans locomotive médiatique devant, et les États-Unis étant ce qu’ils sont, le sport cycliste de très haut niveau n’attire plus vraiment.

Malheureusement, le cyclisme canadien en a fait les frais, et je crains qu’une longue traversée du désert nous attende une fois les Woods, Duchesne, Houle, Boivin et consorts partis à la retraite.

3 – Alejet

Incroyable quand même ce Alejandro Valverde! 41 balais, y’a qu’un formidable Sepp Kuss qui l’empêche d’aller cueillir un 5 succès d’étape sur la Grande Boucle.

Gageons qu’Alejet nous remettra ca dans les jours qui viennent, sa solide performance hier lui ayant certainement donné l’envie de capitaliser sur cette excellente condition.

Et la Movistar en a bien besoin!

4 – Woods et les pois

Si le maillot s’est envolé, la faute à Wout Poels qui lui a chipé, Mike est toujours dans la course en 2e place avec 8 pts de retard.

C’est cependant très, très serré puisque derrière, Quintana et Van Aert ne sont qu’à deux petits points de Woods, et donc 10 pts de Poels.

Beaucoup de points restants à prendre, la bataille va être très, très intéressante pour ce maillot, davantage que la course aux maillots jaune et blanc qui est déjà pliée, sauf imprévu (chute, blessure) de Pogo.

Comme ce fut le cas sur les deux dernières étapes, misez des débuts d’étape très compliquées, où l’échappée mettra du temps à partir car devant être composée des « bons » coureurs qui ne sont pas une menace pour le général, ni pour les divers enjeux.

5 – Cav l’homme en vert

Peut-être plus pour très longtemps! Michael Matthews veut profiter des étapes pyrénéennes pour faire un rapproché dans ce classement, j’en suis sûr. À peine plus de 70 pts séparent les deux hommes, c’est encore jouable selon moi.

Une autre lutte qui complique beaucoup les départs d’étape.

6 – Rotules

Décidément, ce Tour de France est très, très difficile. Même Thomas Voeckler, un coureur du Tour lui même y’a pas si longtemps encore, n’en revient pas des départs d’étape, au micro de France Télévision.

Marc Madiot s’est également exprimé en ce sens hier.

Et puis, l’étape d’hier a condamné deux autres coureurs, Nacer Bouhanni (abandon) et Edvald Boasson Hagen (hors délai). 37 coureurs ont déjà quitté la course, pour diverses raisons.

L’équipe Arkea-Samsic, elle, a été décimée: plus que trois coureurs en course! (Quintana, Gesbert, Swift). Les soupers au soir de l’étape sont soudainement plus tranquilles, et il y a davantage de place dans le bus…

7 – L’entrainement en altitude

Très intéressant article d’Antoine Vayer sur les stages en altitude, leurs bienfaits, les méthodes, les contre-indications, les formules.

Quant on sait qu’aujourd’hui, à peu près tous les favoris du Tour ont consenti à de longs stages d’altitude pour se préparer, le sujet est pertinent!

Et parlant de camp d’entrainement en altitude, une partie de l’équipe Israel-Start-Up Nation est actuellement à Livigno en Italie justement en stage de préparation pour le reste de la saison.

8 – Colnago V3RS

Très beau reportage du Colnago V3RS de Tadej Pogacar sur ce Tour de France, grâce à Matos Vélo. J’aime beaucoup, ca doit être parce que le vélo est purement italien, sauf les pédales (françaises).

9 – Giro Donna

Anna Van Der Breggen a remporté hier son 4e Giro, excusez-du-peu.

Molto forte.

Son équipe rafle les trois premières places du podium également.

On trouve les étapes de ce Giro féminin sur YouTube et personnellement, je me suis régalé devant mon écran ces derniers jours.

10 – Chatel Chablais Leman Race

Une très belle cyclosportive dans la région du lac Leman, dans des superbes paysages, et qui se disputait ce week-end.

Une très bonne organisation aussi, qui offrait pas moins de quatre épreuves possibles, un petit, un moyen, un grand (159 kms) parcours sur route, ainsi qu’une épreuve Gravel.

On échappe pas à la tendance!

Sur le grand parcours, la première place pour l’ex-pro Raphael Addy.

Question de donner une idée du niveau des cyclosportives en Europe aux lecteurs du Québec, Paco Mancebo, notamment vainqueur de la Beauce, termine 3e mais à 14 minutes du premier.

Julien Bérard, longtemps pro pour AG2R – La Mondiale ces dernières années, est 14e à 21 minutes.

Et Pascal Richard roule toujours! Il termine à une belle 32e place.

11 – La route de Saint-Gaudens mardi

169 kms. Un départ très roulant, ca va aller très vite dans la première heure. Un col de première caté (col de la Core en milieu d’étape), deux cols de deuxième caté, et une petite patate de 800m classée en 4e caté à 7 kms de l’arrivée, parfaite rampe de lancement pour ceux qui seraient encore devant dans une échappée pour la gagne.

Possibles averses durant l’étape.

Pour moi, cette étape de mardi est parfaite pour un Julian Alaphilippe.

