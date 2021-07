Ventoux: Vingegaard fait péter Pogo!

C’est la chaleur hier qui a fait souffrir les coureurs, pas la pluie et le froid, ni le vent.

Sale journée notamment pour David Gaudu au sein d’une formation Groupama-FDJ qui vit un Tour catastrophe, après l’élimination à Tignes d’Arnaud Demare et Jacopo Guarnieri et l’abandon hier de Miles Scotson. Ils ne sont plus que quatre en course.

Au terme de cette belle étape pour la plupart, la très belle victoire de Wout Van Aert, selon lui la plus belle de sa carrière même.

Van Aert est parti dans l’échappée et a su résister devant.

Notons qu’il avait déjà montré des dispositions dans la montagne l’an dernier. Ce n’est pas la première fois que le Ventoux avantage un coureur puissant: je pense à Thomas De Gendt ou Eros Poli par exemple. Peut-être en raison de la régularité de la pente?

Quoi qu’il en soit, la nouvelle du jour est ailleurs: à deux kilomètres du sommet, Vingegaard, un autre Jumbo-Visma, a fait péter Pogo à la régulière.

Juste pas capable de suivre, Pogacar. Beau joueur, lui-même l’avouera à l’arrivée: trop juste.

Du coup, ca va donner des idées à beaucoup de monde ca dans les Pyrénées, même si Pogo reste un solide leader, avec plus de 5 minutes d’avance.

Surprenant en tout cas!

L’autre information du jour, c’est le resserrement considérable dans la course au maillot à pois à laquelle prend part le Canadien Mike Woods.

Ni lui, ni Quintana n’ont été à la fête hier: totalement transparents.

Du coup, Wout Van Aert en a profité pour se replacer à la 2e place, 7 petits points de retard sur Quintana et un devant Woods. Derrière, on a Poels et Mollema qui ne sont plus très loin non plus. Ca risque d’être âprement disputé dans les Pyrénées.

Au général, on voit plus clair: les places de 2 et 3 se joueront entre trois coureurs très probablement: Carapaz, Vingegaard et Uran. Des défaillances ne sont pas à exclure tant ce Tour est difficile.

D’autres infos

Ça ne m’a pas trop fait rigoler quand, à la sortie du tunnel à Tignes, Colbrelli, qui n’est pas un grimpeur, est revenu dans ma roue. Guillaume Martin

Nous non plus…

WolfPack avec Cav, qui a enlevé son casque hier en passant la stèle de Tom Simpson sur les hauteurs du Ventoux. Beau geste.

Intéressant article sur les braquets utilisés sur ce Tour, qui montrent une grande variété, tant du côté des cassettes que des plateaux avant: 54-39, 53-39, 52-39, 53-38, 50-37, etc. Les trois marques cherchent à se distinguer dans un marché ultra-compétitif!

L’étape d’aujourd’hui

160 kms vers Nîmes. Pas de difficultés majeures.

L’enjeu aujourd’hui? Non, pas la chaleur, mais le vent! On en annonce (rafales jusque 50 km/h!) et certaines routes seront exposées.

On roulera longtemps dans les gorges de l’Ardèche, superbes paysages en perspective. Les coureurs n’auront probablement pas le temps de le regarder.

Gageons toutefois que beaucoup d’équipes voudront un nouveau sprint, la WolfPack en premier lieu.

