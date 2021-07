Chaque année, c’est un peu pareil: un peloton serpente sur les routes de France.

Un mois de juillet sans Tour, c’est comme une année sans vacances.

Chaque jour de juillet, c’est un peu pareil pour moi.

Dès le lever, les voix réconfortantes d’Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert. Avec mes céréales, c’est encore mieux.

D’abord sur France 3.

La voiture rouge du directeur de course qui assure le départ fictif.

L’échappée matinale. Savoir qui la compose. Pour savoir quand je devrai prêter attention au reste de l’étape.

Le premier sprint intermédiaire.

Le régional de l’étape.

La météo. La leur. La mienne aussi.

Voir El Diablo sur le bord de la route. Toujours fidèle au poste.

Le balai des coureurs dans les voitures: des changements de matériel, des soins, des crevaisons, des lâchés.

La bascule vers France 2.

Le deuxième sprint intermédiaire. Peut-être un grimpeur en haut d’une bosse.

Alejandro Valverde.

Les premières équipes à prendre le relais de l’équipe du maillot jaune dans la chasse derrière l’échappée. Donc savoir qui jouera et ne jouera pas la gagne aujourd’hui.

L’entrée dans les 10 derniers kilomètres de l’étape.

Texter mon frère.

Le suspense, toujours: l’échappée ira-t-elle au bout aujourd’hui? Lequel des sprinters s’imposera?

La flamme rouge.

La belle histoire du jour.

Sur le podium, Monsieur le maire.

Vélo Club.

À la routine du Tour, succède ma routine d’entrainement.

Mes sorties d’après Tour: la routine des jambes qui tournent, des mêmes routes et des images du Tour qui défilent dans la tête.

Sport de tradition, le cyclisme aime la routine.

J’aurais aimé être un coureur du Tour.

Sauf dimanche dernier.

Le plus routinier des cyclistes, c’était Merckx…

Hier, sur le Tour, ce n’était pas la routine: Nils Politt s’est imposé de brillante façon au terme d’une échappée qui est allé au bout.

La routine, ça aurait été une victoire de Cav.

Ça fait du bien, cette belle victoire de Politt.

Elle nous rappelle que la routine tue parfois aussi, la passion mais surtout l’amour.

Casser la routine, ça fait aussi du bien.

Pas de routine hier sur le Tour, la passion et l’amour sont saufs!

Ce qui n’empêchera pas de reprendre la routine du Tour aujourd’hui.

Cette routine de juillet et du Tour, apaisante et réconfortante car on sait que tant qu’un peloton serpente les routes de France en juillet, alors ça va. Ça sera une bonne journée.

Même si c’est Cav qui s’impose.

