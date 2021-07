C’était une belle journée sur le Tour de France hier. Pour les coureurs. Pour moi.

D’abord, ce passage à Chambéry, même devant la résidence de mes proches, au pied du col du Granier dans Barberaz.

Privé des Alpes depuis deux ans pour cause de pandémie, ca m’a fait du bien et aussi un pincement au coeur de revoir ces routes si connues et si chères. Vivement la prochaine!

Et puis, devant, il y avait Hugo!

Drôle de coïncidence d’ailleurs, j’avais écrit ces derniers jours que cette étape pouvait lui convenir. Et deux fois plutôt qu’une!

Étape 10 vers Valence, c’est celle que je choisirais si j’étais Hugo Houle. Lendemain du premier jour de repos, veille d’une étape redoutable et redoutée pour les hommes du classement général, et un parcours roulant mais pas tout plat non plus, 180 kms. Parfait pour se glisser dans une bonne échappée et jouer la gagne! La Flamme Rouge, 23 juin 2021

Je reste convaincu que l’étape de mardi prochain vers Valence, au lendemain du jour de repos et la veille de deux ascensions du Ventoux, est une belle occasion pour lui. La Flamme Rouge, 3 juillet 2021

Deux facteurs ont cependant condamné cette échappée d’Hugo avec le belge Tosh Van Der Sande de chez Lotto-Soudal: le manque de compagnons d’échappée d’une part (à deux, c’est plus compliqué sur un terrain roulant), et la perspective d’une arrivée au sprint, la 3e sur ce Tour, pour les sprinters derrière qui n’allaient pas laisser passer pareille opportunité, surtout que la course au maillot vert n’est pas encore réglée.

Et puis, à 32 victoires d’étape en carrière, Mark Cavendish pouvait espérer se rapprocher encore un peu plus du record absolu de 34 victoires, propriété de nul autre qu’Eddy Merckx.

Et parfaitement amené par son WolfPack dans les tous derniers kilomètres, Cav a conclu!! Incroyable quand même que l’histoire de son retour sur la Grande Boucle, déjà trois victoires d’étape.

Du coup, une autre victoire et il devient ex-aequo avec Merckx, ouf! Un record qui date de plus de 40 ans…

Il reste à Cav au moins deux opportunités, peut-être quatre. Assurément jeudi lors de la 12e étape, ainsi que sur les Champs-Élysées bien sûr.

Peut-être aussi sur les étapes 13 (vendredi) et 19 vers Libourne, la veille du dernier chrono.

Nul doute qu’à ce stade-ci, la Deceuninck, une équipe belge, va se mettre à la planche pour Cav afin d’égaler voire de dépasser le record de Merckx. Affaire à suivre!!!

Hugo Houle a lui été récompensé du prix de la combativité, une belle satisfaction pour les efforts consentis. On sent Hugo Houle plus fort, plus mature en tant qu’athlète, plus respecté dans le peloton aussi. Je pense qu’il aura d’autres occasions de tenter sa chance sur ce Tour de France, et il peut y croire.

Aujourd’hui, redoutable Ventoux deux fois

L’étape fait peur!

Pour la première fois de son histoire, le Tour de France propose deux ascensions du Mont Ventoux dans la même étape. Aie.

La première partie de la première ascension (par Sault) est cependant moins difficile que la deuxième (par Bédoin).

Par chance, le vent sera faible aujourd’hui ce qui aidera les coureurs. Des averses de pluie devraient cependant survenir en après-midi, pouvant rendre les deux descentes plus dangereuses.

Le Ventoux a forgé la légende du Tour de France et du cyclisme. Le record de l’ascension par Bédoin appartient à Iban Mayo, 55min51sec établi lors du chrono de la 4e étape du Critérium du Dauphiné en 2004. Sera intéressant de comparer les temps aujourd’hui!

Et quelques coureurs y vivront peut-être des émotions spéciales.

Julien Bernard se souviendra certainement de l’exploit de son père Jean-François Bernard, vainqueur du chrono sur le Ventoux dans le Tour 1987, une étape qui lui avait aussi permis de conquérir le maillot jaune.

Et si Julien partait de loin aujourd’hui pour essayer lui aussi de laisser sa marque sur le Ventoux?

Thomas De Gendt a aussi des souvenirs sur le Ventoux, vainqueur d’étape au Chalet Reynard en 2016.

Enfin, Christopher Froome a aussi gagné au sommet du Ventoux, mais ca ne sera pas pour aujourd’hui.

Parmi les autres coureurs à surveiller de près, Mike Woods et Nairo Quintana qui jouent le maillot à pois. Normalement, ils se dévoileront dans la première ascension et pourraient poursuivre leurs efforts en vue de la 2e. Woods avec le maillot à pois, ce serait géant pour le cyclisme sur route canadien qui en a bien besoin actuellement.

En toute objectivité, il faut cependant mentionner que Quintana a plus d’expérience que Mike sur le Ventoux, l’ayant grimpé plusieurs fois en course alors que Mike le découvrira aujourd’hui. Ça peut jouer, bien que si tu as les jambes, et Mike les a en ce moment, tu peux aussi te tirer d’affaire.

Attention aussi aux deux descentes qui pourraient également jouer un rôle important dans cette étape, l’arrivée étant jugée en bas de la 2e, à Malaucène. Les coureurs y prendront des risques.

Revivre le chrono du Ventoux en 1987

La grande époque! Le monde sur le bord de la route!!

