La montagne et le chrono pas incompatibles…

… et le discours trompeur de certains médias. Une contribution de Marc Kluszczynski.

Dans cette nouvelle contribution à La Flamme Rouge, Marc revient sur l’exercice de l’ascension d’un col, souvent présenté comme très difficile par les commentateurs télé.

Or, montagne et chrono, ce sont des exercices pas forcément très éloignés, et cela peut d’ailleurs expliquer comment Wout Van Aert a pu enchainer une victoire dans le dernier chrono du Tour avec celle acquise au Ventoux quelques jours plus tôt. Les coureurs se préparent à la montagne aujourd’hui de bien des manières!

Après la descente de police à l’hôtel des Bahrain Victorious dans la nuit du 14 juillet, le discours encenseur et flouté des consultants TV des chaînes françaises apparaît totalement déplacé de la réalité de ce Tour 2021.

En dehors de la question du dopage, prenons l’exemple de la « haute montagne ».

Dès que le peloton l’aborde, ces consultants, mais aussi certains journalistes de la presse écrite étrangère, présentent cet univers comme dangereux pour les coureurs. La dramatisation à outrance, maintenant généralisée à bien d’autres évènements d’actualité, est devenue un refrain bien rodé. Ils ne s’attaquent tout de même pas à un 8000 sans oxygène !

Même le journaliste de CyclingNews, Alasdair Fotheringham, écrit que la montée de Luz-Ardiden de la 18ème étape va être difficile pour « ceux qui souffrent en altitude ». Fotheringham est aussi correspondant de journaux anglais grand public, et ceci explique cela.

À la télé française, si l’on en croit les spécialistes consultants, les coureurs respirent mal dans un col. Comme Tadej Pogačar dans la montée du col de Portet ? Bouche à peine ouverte dans les derniers kilomètres, ne pouvait-il pas l’ouvrir davantage comme Jonas Vingegaard et Richard Carapaz ? Ce qui montre une fois de plus qu’un dopé est sur la retenue dans l’ascension d’un col, et qu’il est difficile de forcer certains comportements non naturels.

Laurent Jalabert avait-il du mal à respirer dans les cols de la Vuelta 1995, qu’il remporta avec le maillot du meilleur grimpeur et celui du maillot vert du classement par points ?

Alors, les coureurs souffrent-ils en montagne ?

Éliminons de suite du débat les utilisateurs de VTT-E qui gravissent les cols des Alpes et des Pyrénées, certains parfois en sifflotant, le sourire aux lèvres (quand il vous dépasse), et qui font semblant de tourner les jambes sans appuyer sur les pédales.

Certains pro vivent toute l’année en altitude et la plupart des équipes effectuent des séjours en altitude plusieurs par an, parfois à 3000 m.

Ce qui est sûr, c’est qu’un cycliste dopé et suroxygéné souffrira moins à allure égale qu’un non dopé ayant effectué des séjours en altitude ou en tente ou chambre hypoxique. L’augmentation physiologique du taux d’hémoglobine atteint une limite, qu’il est possible de dépasser avec le dopage actuel microdosé, sachant que les hémoglobines solubles de vers marins, les nouveaux PFC, et les hémoglobines synthétiques permettent un transport de l’oxygène court-circuitant cette filière dont les variations sont épiées dans le passeport sanguin.

L’expérience du cyclisme en amateur montre aussi que l’organisme fonctionne mieux au fur et à mesure que l’on gagne de l’altitude, en partie dû au fait que la température baisse avec l’élévation, mais aussi au fait qu’il fait appel à sa mémoire cellulaire du fonctionnement en altitude.

Naturellement, gravir un col reste difficile, et d’autant plus pour un sprinteur ou un cycliste de 80 kg, car l’effort est continu et solitaire, mais pour un pro, ce n’est pas plus difficile qu’un CLM de 50 minutes.

