Samedi prochain 11h (heure locale), le départ de la course sur route des Jeux Olympiques de Tokyo sera donné pour les hommes.

Ce qui veut dire vendredi soir 22h, heure du Québec.

Au menu de Messieurs les coureurs, 234 kilomètres (si on exclut les 10 premiers, neutralisés) sur le difficile circuit autour du Mont Fuji.

4800m de dénivelé.

On annonce très chaud samedi, 30 degrés au thermomètre. Ça durcira considérablement la course, qui totalisera environ 6h de temps de selle.

La course se jouera probablement dans le Mikuni Pass, dont le sommet est situé à 33 kms de l’arrivée. La patate fait 6,8 km de long, moyenne à 10% avec des passages plus pentus. Une parfaite rampe de lancement pour les favoris, pourvu que certaines équipes aient pris la responsabilité de contrôler l’échappée qui ne manquera pas de se former dans les 60 premiers kilomètres. Le peloton est constitué de beaucoup de coureurs de « petites » nations » en cyclisme (le Pérou, la Turquie, la Namibie, l’Iran, l’Algérie par exemple), qui voudront se montrer.

L’arrivée sera jugée sur le circuit automobile de Fuji, donc une chaussée en bon état et très large si ça devait arriver au sprint.

Les favoris

La course sur route des JO, c’est une course très particulière comme l’est aussi la course sur route des Mondiaux, car elles se courent en équipes nationales.

Le reste du temps, les pros sont en équipes de marques.

Du coup, ça peut jouer sur la tactique en course voire même avant la course!

L’an dernier, le coureur belge Dries Devenyns avait refusé sa sélection en équipe de Belgique pour ne pas être exposé au risque de devoir rouler contre son coéquipier et grand ami Julian Alaphilippe dans le final. Grand bien lui en a pris!!

Si vous voyez Richard Carapaz sauter des relais derrière un Michal Kwiatkowski échappé samedi, ben vous saurez pourquoi. Idem pour un Tom Dumoulin si jamais c’est Primoz Roglic qui est devant. Nibali roulera-t-il contre Mollema?! (remarquez, Nibali est pressenti chez Astana en 2022, alors ce n’est pas impossible qu’il roule!)

Ils sont 132 au départ samedi.

Les favoris sont nombreux: outre Woods, j’en compte personnellement une vingtaine.

C’est dire si ca sera compliqué pour le Canadien Mike Woods qui a fait de cette course sur route l’objectif principal de sa saison.

Mon objectif est de remporter une médaille, mais ça va être très dur. Il y a une quinzaine de gars qui peuvent aspirer au podium. Ça va m’avantager si la course est difficile. mike woods, journal de québec, 20 juillet 2021

Sur le plan physique et mental, Mike Woods peut s’imposer, c’est certain. Il peut accompagner les meilleurs dans le final lorsque ca grimpera fort. C’est plutôt son sprint qui m’inquiète un peu, l’idéal pour lui étant d’arriver seul. C’est toutefois peu probable samedi considérant les 25 derniers kilomètres, roulant.

Trois équipes se détachent car très puissantes, capables de jouer plusieurs cartes: l’équipe de Belgique, qui défend le titre de Greg Van Avermaet acquis à Rio, l’équipe des Pays-Bas et, bien sûr, l’équipe de Slovénie.

Les Belges débarquent avec Wout Van Aert, l’épouvantail samedi avec Tadej Pogacar bien sûr.

Van Aert sait tout faire, grimper, rouler et sprinter. Utile sur ce genre de parcours. Il est épaulé par Van Avermaet, Remco Evenepoel, Benoot et Vansevenant.

Remco sera le joker belge à n’en pas douter. On sait mal où il en est dans sa condition, mais je la soupçonne très bonne: après son Giro moyen, il a remporté le Tour de Belgique, et terminé 2e du chrono sur le Championnat de Belgique avant de s’adjuger la 3e place dans la course sur route.

Les Néerlandais pourront compter sur Kelderman et Mollema, qui sortent d’un bon Tour de France, sur Dumoulin, sur Van Baarle et Havik. Mollema, en particulier, peut être un sacré client: souvent quant il part celui-là, on ne le revoit pas.

Les Slovènes débarquent avec les deux géants du cyclisme actuel, Roglic et Pogacar. Tratnik et Polanc complètent l’effectif. Dans le cas des deux premiers, quant tu as les jambes, tu n’as besoin de personne. Je vois mal comment Pogo pourrait ne pas être dans le coup dans Mikuni, et son sprint à Liège-Bastogne-Liège cette année nous prouve qu’il sait être très rapide lorsqu’il le faut.

Pour Roglic, il faudra voir comment il a récupéré de sa chute sur le Tour. Je pense qu’il sera présent dans le final et parfaitement opérationnel.

Avouez qu’un sprint Pogo-Van Aert pour la médaille d’or, ça aurait de la gueule!

Je vois plusieurs autres coureurs très dangereux samedi: Lutsenko, un homme de Championnats, toujours solide dans ces occasions. Kwiatkowski, idem. Dan Martin qui a fait globalement un bon Tour de France. Kasper Asgreen, une bête à rouler si jamais il passe Mikuni.

Et comment ne pas penser à Alejet, aussi un homme de Championnat, grosse expérience de ce genre d’événement? Les Espagnols alignent aussi Omar Fraile, qui sort d’un bon Tour de France.

D’autres gros clients potentiels: Jakob Fuglsang, aussi un homme de ce genre d’événement et qui était en hausse sur le récent Tour, même s’il a été diminué par son vaccin Covid subit avant la Grande Boucle.

Richard Carapaz est un autre client, Stephan Kung aussi s’il passe Mikuni comme pour Asgreen.

Joao Almeida pourquoi pas, un dur au mal celui-là.

Côté Français (Gaudu, Martin, Cavagna, Cosnefroy et Elissonde), je ne les vois pas dans le coup pour les 5 premières places.

Les Italiens? Ca tient la route sur le papier (Nibali, Caruso, Moscon, Bettiol et Ciccone), mais sauront-ils s’entendre?

Bref, pas mal de beau monde pour la gagne, et tout ces gens n’auront pas voulu faire ce long voyage à l’autre bout du monde pour faire de la figuration dans le peloton.

Rappelons que Mike Woods sera épaulé par deux coureurs québécois, soit Guillaume Boivin et Hugo Houle. La tactique est probablement simple: Boivin sera en charge de veiller sur Mike jusqu’au pied du Mont Fuji, voire de contribuer (avec d’autres pays) à limiter les écarts avec une échappée devant, après quoi ce sera à Hugo, meilleur grimpeur que Guillaume, de rester avec Mike le plus longtemps possible, espérons jusqu’au pied de Mikuni. Après, Mike devra faire la différence à la patte. Ou suivre les meilleurs quand ca embrayera.

Les autres épreuves à surveiller

Aux JO en cyclisme, on a plusieurs disciplines: route, chrono, VTT (Mtb), BMX, piste.

Dimanche prochain, la course sur route des femmes à surveiller, avec deux représentantes canadiennes au départ, soit Leah Kirchmann et Karol-Ann Canuel.

Je surveillerai évidemment le chrono mercredi prochain, tant chez les hommes que chez les femmes. Hugo Houle vise un top-15 et je le crois tout à fait capable d’atteindre cet objectif. Karol-Ann Canuel a connu de bons résultats récemment dans la discipline, c’est prometteur.

Parmi les gros clients pour le titre sur le chrono, Wout Van Aert, Filippo Ganna et Stephan Kung bien sûr, ca sera le gros match! Il faudra aussi surveiller Remi Cavagna, Tom Dumoulin, Rohan Dennis et Kasper Asgreen. On y reviendra.

En VTT (Mtb), l’épreuve cross-country des hommes aura lieu lundi, et les femmes mardi. Le match entre Mathieu Van der Poel et tous les géants du circuit Mtb de la Coupe du Monde, Schurter, Sarrou, Flueckiger en premier lieu! Mathieu en a fait un gros objectif de sa saison.

Bref, méchant programme dès samedi et jusque mercredi prochain!

La piste m’intéressera moins, mais fait remarquable, le Canadien Vincent de Haitre fera partie de l’équipe canadienne de poursuite par équipe, trois ans après avoir pris part aux JO d’hiver de PyeongChang en… patinage de vitesse. Il sera de la discipline probablement aux JO d’hiver de Pékin dans deux ans.

Remarquez, ce n’est pas le premier à participer aux JO d’hiver et d’été dans deux disciplines différentes pour le Canada. On se souvient bien sûr de Pierre Harvey en cyclisme et en ski de fond dans les années 1980. De méchants athlètes!

La belle histoire

Celle de Masomah Ali Zada, coureure cycliste afghane, oui, vous ne rêvez pas. Elle sera de la course sur route dimanche, pour l’équipe des « réfugiés » autorisée par le CIO.

Elle s’est entrainée récemment du côté du Centre mondial de cyclisme à Aigle en Suisse.

C’est bien connu dans mon monde de la démographie: le développement, le progrès d’une population et d’un pays commence d’abord par des investissements en éducation chez les jeunes filles et femmes.

Les pros aux JO?

Ca revient toujours: doit-on permettre aux coureurs pro de concourir aux JO?

Certains diront que ce débat appartient à une autre époque. Ou que la notion de pro versus amateur est aujourd’hui quasiment révolue, les distinctions n’étant plus aussi claires qu’avant.

Les meilleurs coureurs sur les plus grandes courses, c’est aussi un argument qui se vaut.

Pour moi, le débat est ailleurs: que représente une victoire dans la course sur route des JO pour un coureur cycliste pro, en comparaison avec une victoire sur un Monument ou une belle Classique, voire même en comparaison avec une victoire d’étape sur le Tour, ou porter ne serait-ce qu’une journée le maillot jaune?

C’est là qu’on mesure tout le poids des traditions en cyclisme, qui est différent d’autres sports à ce niveau. En natation, en athlétisme, une médaille olympique c’est le Saint-Graal.

Pas en cyclisme selon moi.

Je préfèrerais 100 fois gagner Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres que l’or olympique en cyclisme sur route.

Qui se souvient aujourd’hui que Samuel Sanchez a été champion olympique à Beijing et Alexandr Vinokourov, à Londres? Ils sont davantage reconnus pour leurs autres résultats.

On oublie moins un porteur du maillot jaune, ou du maillot de champion du monde.

