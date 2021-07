Il l’a fait!

Incroyable.

Wout Van Aert s’est imposé hier au sprint sur les Champs Élysées, comme il l’avait annoncé. Parfaitement amené par Teunissen, il a lancé de loin et c’était bien vu pour épuiser les sprinters plus courts comme Cav. Ce dernier a été enfermé par Philipsen sur sa droite et n’a rien pu faire. Son échec est surtout celle de la Wolfpack, inexistante au moment où ça comptait le plus.

Fort Van Aert. Très fort. Le gus remporte sur dans les derniers 10 jours une grande étape de montagne – deux ascensions du Ventoux, excusez du peu – un chrono et un sprint massif.

Très impressionnant.

Le Tour a commencé avec Mathieu, il se termine avec Wout. Ces deux-là ne cessent de m’étonner.

Et ce n’est probablement pas fini: Mathieu pourrait très bien devenir très bientôt le champion olympique en Mtb (VTT) et Wout le champion olympique du chrono et/ou de la course sur route.

L’ironie du sort veut également que ce soit le champion de… Belgique qui prive Mark Cavendish de dépasser le record de victoires d’étape sur le Tour, un record aussi détenu par le Belge Eddy Merckx.

Sinon, 2e victoire de suite de Pogo sur le Tour de France. Avec ce qu’on a vu, la série pourrait être très longue tant la domination a été manifeste. Il ramène à Paris trois classements distinctifs, soit le général, le classement de la montagne et le classement du meilleur jeune. Comme l’an dernier!

Parmi les grandes surprises de ce Tour de France, la 2e place de Jonas Vingegaard, la 4e place de Ben O’Connor et la belle 8e place de Guillaume Martin qui termine devant David Gaudu (11e).

Parmi les couacs, bien sûr l’équipe Ineos-Grenadier qui sauve les meubles avec la 3e place au général de Richard Carapaz. Pas une seule victoire d’étape!

Petit bilan du Tour, en chiffres

0. Le jeu blanc pour 4 équipes sur ce Tour, qui ne sont même pas parvenues à placer un coureur dans le top-3 d’une étape: Qhubeka, Total Énergies, B&B Hôtels et Intermarché-Wanty-Gobert. La misère.

1. Un seul top-3 sur une étape et c’est tout, aussi une misère pour les équipes Cofidis, Groupama-FDJ, Astana, DSM et Israel Start-Up Nation, cette dernière ayant eu sur une étape seulement le maillot à pois grâce à Mike Woods. Là encore, la misère. Et ca fait beaucoup d’équipes françaises: cyclisme à deux vitesses?

1. Une seule victoire d’étape pour les coureurs français, Alaf à la 1ere étape.

3. Le nombre de porteurs du maillot jaune: Alaf, Mathieu et Pogo. That’s it.

5. Le nombre de victoires d’étape de l’équipe belge Deceuninck, la plus victorieuse sur ce Tour grâce essentiellement à Mark Cavendish (4 victoires).

8. Le nombre d’équipes qui ont remporté une étape, ca en laisse beaucoup (15) sur la touche. Les équipes victorieuses: Deceuninck (5 victoires), Jumbo-Visma (4 victoires), UAE Team Emirates et Bahrain-Victorious (3 victoires), Bora-Hansgrohe et Alpecin-Fenix (2 victoires), AGR2 – Citroen et Trek-Segafredo (une victoire).

9. Le nombre de nationalités présentes dans le top-10 du général. Une seule n’est présente que deux fois, l’Espagne (Mas 6e et Bilbao, 9e).

13. Le nombre de coureurs qui ont remporté au moins une étape. Sur 184 partants. C’est peu, moins que d’habitude.

29. Alejandro Valverde prenait part, sur ce Tour de France, à son 29e grand tour en carrière. Madre de dios!

41,163. La vitesse moyenne de ce Tour de France. Le plus rapide de l’histoire, malgré un Tour très montagneux et la mauvaise météo.

42. Nombre d’abandons, il faut remonter au Tour 2012 pour en trouver davantage (45).

120. Les heures de télévision en direct assurée par France Télévision.

1000. En euros, la somme que perçoit chaque coureur qui termine le Tour.

11 000. En euros, ce que valait une victoire d’étape sur ce Tour.

12,000. En euros, les gains de l’équipe Qhubeka-Assos, la moins rémunérée sur ce Tour pour les efforts des coureurs. DSM suit juste derrière avec 13,000 euros de gain, une misère.

624,000. En euros, les gains de l’équipe UAE Team Emirates sur ce Tour de France. Le pactole, loin devant Jumbo-Visma en 2e position de ce classement (355,000 euros) et Bahrain, 3e (169,000 euros).

40 millions. Soit le nombre de téléspectateurs, répartis dans 190 pays.

Le mot de la fin à la Jumbo-Visma.

