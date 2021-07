Carton plein pour l’équipe Jumbo-Visma hier, avec Wout Van Aert qui remporte le chrono et Jonas Vingegaard qui termine 3e de l’étape.

Wout Van Aert, quelle bête quand même.

Le gus a gagné plusieurs cyclo-cross l’hiver dernier, faisant la guerre avec Mathieu Van Der Poel son éternel rival.

Il enchaine sur route, gagne Gent-Wevelgem ainsi que l’Amstel, termine 2e de Tirreno-Adriatico et de la Flèche Brabançonne, 3e de Milan San Remo, 4e de Strade Bianche et 6e du Ronde.

Il se tape ensuite une appendice.

Il revient vitesse grand V afin de préparer le Tour, remporte le Championnat de Belgique sur route au passage fin juin.

Deux victoires d’étape sur le Tour: le Ventoux et le dernier chrono, toujours révélateur de l’état de fraicheur.

Et en n’en faisant pas un objectif, il est actuellement 19e du général…

Ouf. Une grosse santé.

Ce n’est pas tout. Il a déclaré hier après l’étape que son Tour n’est pas fini: il veut gagner aujourd’hui sur les Champs Élysées!

Le pire, c’est qu’il faut le prendre très au sérieux. C’est peut-être le plus gros client de Cavendish aujourd’hui. Van Aert peut également compter sur Mike Teunissen pour lui préparer le sprint dans le dernier kilomètre, un atout certain.

Voyez cela: un belge qui priverait Cav de dépasser Merckx avec qui il est ex-aequo au chapitre du nombre de victoires d’étape sur le Tour (34)!

Quoi qu’il en soit, pour moi, c’est très clair: Wout Van Aert termine ce Tour de France beaucoup plus fort qu’il ne l’était au départ de l’épreuve.

Du coup, il devient un très sérieux client pour la course sur route (samedi prochain le 24 juillet) ET le chrono (mercredi 28) des prochains Jeux Olympiques. Attention à lui, il peut tout faire.

Pas de surprises

On attendait Van Aert hier, il a livré la marchandise.

On attendait Kung, il est parti trop vite.

On attendait Asgreen, il a répondu présent mais il est tombé sur un super Van Aert.

On savait Vingegaard rapide, il termine 3e comme lors du premier TT de ce Tour.

Pogo, quant à lui, n’avait qu’à assurer. Pas de risques à prendre. Et valait mieux éviter la victoire…

Pas de changement au général.

Hugo Houle

Le Québécois a fait ce dernier chrono à fond, question de se tester en vue de la même épreuve sur les prochains JO. Excellente performance pour Hugo qui termine 29e du chrono, à 2min33 du vainqueur. Il est à sa place selon moi.

Matos sur le TT

Apparemment, les choses changent.

Alors que traditionnellement en cyclisme, les coureurs montaient des manivelles plus longues sur les chronos, question d’augmenter l’effet de levier, c’est la tendance inverse qui s’observe actuellement.

Des manivelles plus courtes. Certains coureurs auraient monté hier des 165 voire des 160mm.

Le but? Mieux « enrouler » le braquet, des manivelles plus courtes favorisant des cadences élevées.

Et ouvrir l’angle de la hanche, permettant de rester dans des positions qui favorisent plus de puissance que si la hanche est assez fermée, ce qui est le cas avec des manivelles plus longues.

La mode est aussi aux plateaux avant de 55, voire 58 dents. On vise ici à mieux respecter une ligne de chaine efficace, bien centrée avec la cassette arrière où on utilise plutôt les pignons de 13, 14 et 15 dents au lieu de 11 et 12. En d’autres mots, pas de croisement de chaine, susceptible de faire perdre quelques watts.

Par contre, les freins à disque ne sont pas répandus sur les vélos de chrono autant que sur les vélos de route. C’est vrai qu’en contre-la-montre, moins tu touches aux freins, mieux c’est…

Aujourd’hui les Champs, demain Tokyo

Ca fait des plombes qu’une échappée n’est pas allée au bout sur l’étape des Champs Élysées. La dernière fois, Eddy Seigneur peut-être, en 1994?

Dans le cyclisme des oreillettes, ca devrait donc arriver au sprint cette année encore. Misez Cav ou Van Aert, mais on ne sait jamais, d’autres sprinters peuvent y arriver: Colbrelli, Matthews, Philipsen, Bol.

En soirée, ils seront nombreux à déjà prendre des vols pour Tokyo afin de gagner rapidement le Japon et débuter l’acclamation en vue de l’épreuve sur route des JO samedi prochain. On vous revient avec l’analyse complète de cette épreuve très particulière puisqu’elle sera courue sous les maillots nationaux, et non d’équipes de marques.

