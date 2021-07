Ambiance lourde sur le Tour

Le geste « the zip lips » lourd en symboles fait par Matej Mohoric en franchissant la ligne d’arrivée en vainqueur hier a plombé l’ambiance du Tour.

Mohoric savait très bien que ce geste avait été effectué une fois avant lui, par nul autre que Lance Armstrong. Tout le monde a désormais vu cette triste image. Si vous ne savez pas, demandez à Christophe Bassons…

En gros, le « boss » de l’époque la plus sombre du cyclisme et du Tour de France avait envoyé un signal clair: on ne parle pas des choses qui fâchent.

Autrement dit, l’omerta.

Je l’avais écrit hier: il est clair que Mohoric était très remonté suite à la perquisition menée contre son équipe. Il l’a manifestement vécu comme une injustice, quoi qu’il ait dit plus tard devant les caméras de télé, s’étant certainement fait rappeler à l’ordre par son encadrement voire par la Société du Tour.

Chose certaine, il avait le couteau entre les dents au départ de l’étape vers Luz Ardiden.

Il l’avait encore hier.

26 km solo dans le final, pour pouvoir faire son « statement » (je ne trouve pas d’équivalent français à ce mot) sur la ligne. 55×11, solo, vent de face. La vitesse n’est pas beaucoup descendu en-dessous des 55 km/h. Les coureurs derrière en chasse ont été écoeurés d’une telle puissance si tard dans le Tour, en premier lieu Christophe Laporte mais aussi Cédric Vasseur son manager général.

Le geste de Mohoric a en tout cas sérieusement plombé l’ambiance sur ce Tour.

Beaucoup, beaucoup d’articles de presse fusent de partout pour soulever des doutes devant tant de succès des coureurs slovènes (Pogacar et Mohoric, 5 victoires d’étape à date sur ce Tour, et il faudra voir aujourd’hui si une 6e s’ajoute!) ainsi que de l’équipe Bahrain-Victorious (3 victoires, 2 pour Mohoric et une pour Teuns) qui a surpris une première fois cette saison avec la 2e place de Damiano Caruso au général du Giro. La série de succès s’est poursuivie depuis dans cette équipe avec des succès (parfois surprenants) pour les Mohoric, Teuns, Colbrelli, Poels, Bilbao, Haig, Padun, Mader, Bauhaus et Tratnik.

Des infos bizarres

On lit même dans la presse des articles qui surprennent, comme ceux rapportant que trois coureurs du peloton « enquêteraient » discrètement car en roulant derrière des coureurs de certaines équipes dans le peloton, ils entendraient des bruits totalement inhabituels émanant de la roue arrière.

J’avoue me perdre en conjectures.

Certains parlent d’accumulateurs, un peu comme en Formule 1: l’énergie dégagée par le frein à disque arrière lors du freinage serait acheminée dans le moyeu arrière pour ensuite?

Wait and see.

D’autres parlent de mystérieux breuvages ingurgités dès l’arrivée par certains coureurs. Certains coureurs leur auraient demandé ce dont il s’agissait, ce à quoi les coureurs en question auraient répondu qu’ils ne savent pas! Mais ils boiraient…

Surréaliste.

Voilà en tout cas des signes qui ne trompent pas: l’ambiance est lourde en cette fin de Tour de France, le doute et la suspicion se sont définitivement installés au coeur même du peloton, devant des performances tout simplement ahurissantes de certains coureurs.

La réaction d’Armstrong

I’ve got a problem with that. (ndlr: en parlant de la perquisition de l’équipe Bahrain-Victorious) Lance armstrong, the move, 16 juillet 2021

Sans commentaire. Betsy Andreu a toujours eu raison quant à ce sinistre individu.

Aujourd’hui le chrono

31 kms entre Libourne et Saint-Émilion, en passant par Pomerol. Les amateurs de vin apprécieront.

Un chrono tout plat, taillé sur mesure pour les spécialistes de la discipline. Ca va rouler très vite.

Les organismes sont toutefois fatigués, des surprises sont possibles. L’analyse des 10 premiers de l’étape sera intéressante.

Franck Bonnamour, le plus sympathique!

Question de finir l’article d’aujourd’hui sur des notes plus sympathiques, un point sur Franck Bonnamour de l’équipe B&B Hôtels-KTM, un coureur qui aura vraiment tout tenté sur ce Tour. Volontaire, travaillant, ne se décourageant jamais, il laisse une belle image.

Il est dans la course pour le titre du coureur « super combatif » de ce Tour de France, titre qui sera dévoilé au terme de l’étape d’aujourd’hui. Je lui souhaite!

Et pour moi, il a déjà gagné un autre titre: le coureur le plus sympathique à regarder. Il y a un peu de Fanfan la Tulipe dans ce coureur!



Et pour mieux connaître cette équipe B&B Hôtels – KTM, les « Men in Glaz », ce beau vidéo tourné peu avant le Tour.

Tour de France Barbecue, avec Israel Start-Up Nation

Très sympathique vidéo!

