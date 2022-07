Van Aert, la perfection

Quelle classe!

Van Aert et Jumbo-Visma hier sur la 4e étape du Tour de France, tout simplement la perfection.

Irréprochable.

Vélo 101 ici. Watch, and learn.

Au sein de l’équipe néerlandaise, on avait visiblement coché la côte du Cap Blanc-Nez, située à environ 10 bornes de l’arrivée. Le plan de match était très clair, restait pu qu’à l’exécuter.

Exécuté, il le fut!

D’abord Van Hooydonck, puis Benoot, qui ont fait l’effort à bloc pour lancer Wout Van Aert.

Roglic et Vingegaard connaissaient évidemment le plan de match, même eux n’ont pas pu suivre!!

Au sommet de la dernière bosse de l’étape, Van Aert était solo. Pas de Mathieu Van Der Poel dans sa roue, encore moins de Tadej Pogacar.

Tout seul pour un chrono de 10 bornes jusqu’à la plus belle des victoires, solo, avec le maillot jaune sur le dos.

Fort, très fort. La classe Van Aert.

Rien à ajouter!

Du coup pour aujourd’hui et les pavés, Van Aert pourra voir venir, fort de ses 25 secondes d’avance au classement général. Sauf ennui mécanique, il devrait garder le jaune jusqu’à la Planche des Belles Filles vendredi. Ca sera difficile pour Mathieu de combler ses 38 secondes de retard sur Wout, mais c’est Mathieu et avec lui, on ne sait jamais.

Pour le reste, l’étape demain sera piégeuse pour les favoris, qui auront besoin d’un travail irréprochable de leurs équipiers. Antoine Duchesne, Hugo Houle et Guillaume Boivin seront de service pour les Mike Woods, David Gaudu et Thibault Pinot.

Quoi qu’il en soit, après le calme plat et assez ennuyeux du Danemark, on a enfin eu droit à un premier beau final sur ce Tour de France!

