Jour de transfert du Danemark à la France aujourd’hui sur le Tour de France.

Les trois premières étapes sur le sol danois ont été un franc succès, le public étant (très) nombreux sur le bord de la route.

Victoire surprise d’Yves Lampaerts sur le chrono du premier jour, celle-là personne ne l’avait prédit.

Hier au sprint, c’est Dylan Groenewegen qui s’impose après une certaine mésentente entre Laporte et Van Aert dans les tous derniers moments du sprint final.

Les images sont claires: Laporte lance le sprint pour Van Aert sur la gauche, Van Aert ne reste pas dans la roue et par plutôt sur la droite, Laporte ne s’en rend pas tout de suite compte et reste bien décalé de son leader, mais sans forcément relâcher son effort rapidement.

Du coup, un espace s’ouvre entre Van Aert et Laporte, et Groenewegen n’en demandait pas: il s’y engouffre et vient coiffer sur la ligne Van Aert, qui n’en croit pas ses yeux.

Bien joué de Groenewegen, il fallait avoir des nerfs d’acier pour passer à cet endroit à plus de 60 à l’heure, si tard dans le sprint.

Van Aert a-t-il bloqué Sagan derrière lui? Je ne le crois pas, Van Aert a produit un sprint clean en respectant sa ligne. Sagan aura-t-il pu forcer le passage? À 22 ans peut-être, plus maintenant.

Au général, Wout Van Aert reste en jaune et tout baigne pour l’équipe Jumbo-Visma jusque maintenant. Tadej Pogacar est également très bien placé, 3e du général à 14 petites secondes du maillot jaune.

Pour d’autres, on a déjà une très claire indication qu’ils joueront les victoires d’étape, et non le général. C’est le cas de Mike Woods (+2min15), de Thibault Pinot (+2min07), de Rigoberto Uran (+2min), de Guillaume Martin (+1min49), de Damiano Caruso (+1min41) et de Warren Barguil (+1min19).

D’autres sont déjà près d’une minute de retard sur Van Aert et 45sec sur Pogacar, je pense notamment à Ben O’Connor, à David Gaudu, à Jakob Fuglsang, à Nairo Quintana, ou encore Enric Mas et Daniel Martinez. L’addition monte vite!

Partager