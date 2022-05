C’est une excellente nouvelle pour le cyclisme sur route au Québec: une nouvelle série de courses régionales voit le jour à Sherbrooke, organisée par l’équipe cycliste Siboire-CCS qui se mobilise pour le vélo.

Il se passe de quoi à Sherbrooke dans le domaine du vélo en ce moment, pas de doute là-dessus. Je couvrirai d’autres nouvelles et événements de la région sous très peu, c’est excitant.

La première série de courses, ce sont quatre critériums organisés dans le parc industriel de Sherbrooke, les 12 et 26 mai ainsi que les 9 et 23 juin prochain.

Les bourses distribuées sont intéressantes, enveloppe totale de 3 000$ notamment grâce au commanditaire GFT, entreprise internationale spécialisée en solutions numériques d’affaire.

Toutes les infos sont ici.

La deuxième série est intéressante puisqu’il s’agit de trois courses sur route, mais dans des spécialités: une course de côte, la célèbre montée du sanctuaire de Beauvoir, un chrono individuel et un chrono par équipe.

Beauvoir, c’est toujours un moment fort de la saison de vélo à Sherbrooke, la courte épreuve (9,3 km) se terminant par une belle montée de presque un kilomètre, réservée aux meilleurs puncheurs et grimpeurs. Une répétition générale de l’étape en côte du GP de Charlevoix!

Cette année, c’est le 17 mai et ca vaut le déplacement. Les infos sont ici.

Le chrono individuel aura lieu le 2 juin avec trois choix de parcours, selon la caté: 5, 10 et 20 kms. Le parcours est exigeant, avec une belle longue bosse à escalader deux fois. Ca sera sélectif! Les infos sont ici.

Enfin, le chrono par équipe (équipes au choix de trois ou quatre coureurs, le temps est pris sur l’avant-dernier coureur de l’équipe à franchir l’arrivée) sera disputé le mardi 12 juillet prochain. Le parcours est linéaire et les coureurs puissants trouveront matière à bien s’exprimer. Toutes les infos sont ici.

Les coûts d’inscription à toutes ces courses sont très abordables et varient entre 17 et 27$.

Sept courses, sept belles opportunités de progresser et d’avoir du fun dans une belle ambiance, avec le Siboire-CCS et sa bière en arrière-plan… Et si vous voyez les coureurs de l’équipe devant sur les courses provinciales, il faudra se dire que ce circuit régional n’aura certainement pas nuit à la condition physique des coureurs de Sherbrooke. Un circuit régional de courses est fondamental pour le développement des athlètes, j’en sais quelque chose ayant été choyé pendant des années dans la région de l’Outaouais, notamment grâce aux critériums NRC, aux courses dans le parc et aux chronos du Ottawa Bicycle Club.

On remercie évidemment les coureurs du Siboire-CCS pour leur initiative cette saison, en espérant que le succès sera au rendez-vous!

D’autres événements près de la région

Début juillet, le VictoFest est de retour à notre grand bonheur, avec deux épreuves phare: la série mondiale GranFondo UCI, ainsi que les Championnats canadiens sur route pour les Maitres.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les coureurs maitres au Québec et au Canada. L’événement l’an dernier a juste été parfait.

On rappelle que ceux qui participeront à l’épreuve GranFondo UCI peuvent se qualifier pour les Mondiaux UCI de la discipline, à condition de terminer dans le premier 25% de sa catégorie.

Les Mondiaux 2022 auront lieu à Trente en Italie, dans la superbe région des Dolomites.

Pour celles et ceux qui sont attirés par le titre canadien, ca sera cette année encore très difficile car le parcours demeure un sacré défi. Légèrement modifié, il est un peu plus long (10 kms de plus que l’an dernier, pour un total de 135 bornes), avec une approche du fameux circuit différente, puisque sur un tronçon de 30 kms avec de belles bosses aussi. Ce tronçon sera emprunté à l’aller comme au retour, et les coureurs n’auront « que » trois tours du circuit à faire.

Plus près de l’événement, je ferai sur ce site une reconnaissance du parcours, question d’aussi savoir dans quoi je m’embarque…

Tous les détails de ces prochains Championnats canadiens sont ici. Ce week-end du 1-2-3-4 juillet prochain mérite votre soutien et votre participation, Alexis Pinard et toute son équipe, j’inclus les bénévoles bien sûr, ne négligeant pas leurs efforts pour faire de cet événement le meilleur de l’année cycliste au Québec.

