1 – Tour de Romandie

Une course très décevante! Peu d’action intéressante, un parcours finalement pas à la hauteur (si vous voyez ce que je veux dire), des coureurs peu portés sur l’attaque, bref, c’était triste.

Même Thibault Pinot l’a dit!

On retiendra de ce Tour de Romandie une bonne prestation d’ensemble chez Jumbo-Visma, qui a bien contrôlé la 4e étape avant le chrono pour donner une chance à leur Australien Rohan Dennis de jouer le général. On a vu un bon Robert Gesink et les excellents Sepp Kuss et Steven Kruijswijk bien contrôler le paquet dans les ascensions finales.

Dennis s’est loupé sur le chrono, avant l’étape je n’y aurais pas crû mais c’est ce qui est arrivé. Il a pris un sacré éclat dans son épreuve de prédilection, le contre-la-montre. Surprenant.

C’est Vlasov qui s’impose au final, on le savait un sacré client après sa campagne ardennaise. On reverra ce dernier plus tard en juin avant le Tour de France qu’il s’est fixé comme objectif.

Les Suisses se consolent avec la belle 2e place au général de Gino Mader à la Bahrain-Victorious.

À souligner aussi, la belle perf de Simon Geschke chez Cofidis, qui termine très fort ce Tour de Romandie. Solide.

Enfin, j’ai aimé la prestation de Thibault Pinot sur le chrono du dernier jour, 6e temps. Il y a des signes qui ne trompent jamais. Je pense que Tibopino est en train de revenir au premier plan et la suite sera intéressante. Il part en stage d’altitude pour le moment, puis enchainera avec le Tour de Suisse et le Tour de France.

2 – Mike Woods

Il n’aura pas pesé sur la course en Romandie. Une course anonyme, je suppose que ca en prend de temps en temps.

La satisfaction chez Israel-Premier Tech sera venue de Patrick Bevin, vainqueur de la 3e étape.

3 – Mathias Fluckiger

Le champion de Mtb, médaillé d’argent de la discipline à Tokyo en 2020 et vainqueur de la Coupe du Monde l’an dernier, était de ce Tour de Romandie.

Il confie ici les difficultés de bien performer à la fois en Mtb et sur la route. Le Mtb nécessite des efforts de type « chrono » sur 90 min, la route exige des pics de puissance bien plus importants, qu’on doit pouvoir répéter à plusieurs reprises.

Intéressant.

Et voilà qui force l’admiration de coureurs comme Mathieu Van Der Poel qui ont combiné les deux disciplines avec le succès qu’on sait.

4 – Giro d’Italia

Tellement une belle course!!! Ca démarre du côté de la Hongrie ce vendredi 6 mai. On vous présente l’épreuve et ses favoris d’ici là.

5 – Paris-Roubaix Femmes

Très beau petit vidéo sur le premier Paris-Roubaix Femmes, en 2021.

6 – Équipe Femmes Trek-Segafredo sur Paris-Roubaix 2022

Un autre beau vidéo sur les à-côtés de la victoire de Elisa Longo Borghini sur Paris-Roubaix Femmes 2022.

7 – Lewis Askey

Beau reportage sur ce jeune coureur britannique lors de son récent Paris-Roubaix dantesque où, blessé au genou, il a quand même rallié le vélodrome avant que les grilles ne ferment.

8 – The WolfPack, les Ardennaises

9 – Campagnolo Levante

La célèbre marque italienne vient de lancer une paire de roues spécifique pour le vélo de gravelle, les Levante.

Rappelons qu’il y a environ un an, Campagnolo lançait ce qui allait devenir un populaire groupe pour les vélos de gravelle, l’Ekar, qui se distingue en proposant 13 vitesses.

Les Levante sont annoncées à moins de 1500 grammes pour la paire, appréciable pour des roues gravelle qui doivent donc être robustes.

Jantes avec un profil de 30mm, évidemment tubuless, mais équipées de la technologie 2-Way Fit pour pouvoir aussi monter des pneus.

On y installe des cassettes Shimano, Sram, ou Campagnolo.

La technologie proposée est très similaire à celle des célèbres Bora Ultra WTO pour le reste.

Du très beau matos!

10 – Sport de combat

Beau petit texte de David Desjardins diffusé dans VéloMag sur la pratique du cyclisme au printemps au Québec, et qui résume bien mes dernières semaines sur mon vélo à m’époumoner seul face à ce vent d’enfer. Ca forge le moral, et ca permet de passer à autre chose.

