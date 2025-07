Départ du Tour de France 2025 ce samedi depuis Lille, dans le nord de la France.

Un Tour qui, pour moi, se résume à un seul mot: piégeux.

En plein dans l’ère du temps: les organisateurs visent à offrir un parcours où tout peut survenir, tous les jours, tout le temps.

Y’a qu’à voir le nombre d’étapes dites « accidentées », par exemple la 6e étape Bayeux-Vire Normandie, 202 kilomètres mais surtout 3500 mètres de dénivelé positif. Sur un tel parcours, les opportunités ne manqueront pas aux audacieux qui voudront tenter quelque chose.

Et des étapes comme ca, il y en a un paquet, pas moins de quatre dans la première semaine, et encore trois en dernière semaine.

Les grands classiques pour faire la différence comme les chronos ou les grandes étapes de montagne sont atténuées, question d’ouvrir la course au maximum.

Ainsi, 33 petits kilomètres chrono tout plat lors de la 5e étape du côté de Caen. Le chrono en côte vers Peyragudes lors de la 13e étape ne fait que 11 kilomètres, soit une distance très modeste chez les professionnels.

Si on exclut l’étape du Ventoux, réellement une simple course de côte, ce Tour ne comporte que quatre étapes de montagne. Les deux plus intéressantes surviennent en troisième semaine, soit Vif-Col de la Loze puis, le lendemain, Albertville-La Plagne. C’est vraisemblablement là que le Tour sera définitivement fixé.

Le travail d’équipe

Chose certaine, avec un tel parcours, le travail des équipes fera certainement la différence.

Une équipe forte pourra contrôler les échappés, voire rétablir une situation dans le final d’une étape, par exemple un coup de bordure ou autre.

Les équipes moins homogènes seront exposées à subir la course.

Surtout, pour le coureur qui vise le général, son équipe sera cruciale et plus que jamais, elle devra être à ses côtés en permanence. La vigilance sera de mise à chaque jour, à chaque instant. Il faudra également être prompt à réagir, car sur plusieurs étapes, des écarts pourraient être rapidement créés.

Les chutes

Une fois de plus, il est fort possible que ce soit l’histoire de la première semaine, tout simplement parce que les opportunistes croyant en leurs chances sur de tels parcours seront nombreux.

À suivre, et espérons que Primoz Roglic et Mike Woods pourront éviter la poisse. Ils ont chacun déjà donné…

Les favoris

L’épouvantail est évidemment Tadej Pogacar, point barre. Avec sa saison jusqu’ici et sa condition physique démontrée plus tôt en juin, difficile de croire qu’il peut être battu. Il présente une équipe très forte autour de lui, apte à maîtriser les coups du sort. La seule faiblesse, c’est peut-être la tactique parfois discutable des UAE, une équipe qui semble pouvoir rapidement se désorganiser.

Jonas Vingegaard? Perso, je n’y crois pas vraiment, mais lui aussi présente une très solide équipe, et ils ont de l’expérience, peut-être davantage même qu’UAE. Wout Van Aert, Matteo Jorgensen, Sepp Kuss, Simon Yates, ouf, ils ont quand même toute une puissance de feu!

Où « Vinge » peut-il faire la différence sur Pogi « à la pédale »? Pas simple à anticiper! Le chrono de Caen, peut-être: Vinge avait quand même bouffé 28 secondes à Pogi sur le chrono du Dauphiné en juin dernier, en 17 petits kilomètres…

Sinon où? À voir si les Visma-Lease a Bike ne tenteront pas de piéger Pogi et les UAE sur une étape dite accidentée, les gains sont parfois importants si cela fonctionne.

Pour la 3e place sur le podium, ils sont plusieurs à pouvoir la revendiquer.

Roglic bien sûr; on lui souhaite, il est si doué. Mais pour cela, il doit passer la première semaine sans encombre, et trouver la surmultipliée en montagne.

Il sera intéressant de suivre ce que peut faire son coéquipier Florian Lipowitz, impressionnant jusqu’ici cette saison.

Evenepoel bien entendu, même si je le vois encore marquer le pas en haute montagne. Il sera logiquement le favori au départ du chrono de Caen.

Carlos Rodriguez ensuite, un coureur qui progresse chaque saison. Discret, il n’a que 24 ans et dispose encore d’une belle marge de progression. Son équipe lui fera confiance.

Matteo Jorgensen, ou un des deux jumeaux Yates pourraient aussi viser le podium à n’en pas douter.

Et pour la petite histoire, un autre couple de jumeaux sera présent sur ce Tour de France, les jumeaux Johannessen au sein de l’équipe Uno-X Mobility. Pour les fratries, y’a les Paret-Peintre aussi. Que voulez-vous, le cyclisme à ce niveau est surtout une affaire de génétique.

Les victoires d’étape

On peut déjà se risquer à prédire quelques vainqueurs d’étape possibles.

Mathieu Van der Poel bien sûr, tant il est au-dessus du lot. Les étapes accidentées seront rêvées pour lui.

Ivan Romeo aussi, le jeune coureur récent champion d’Espagne. Une victoire d’étape à 21 ans serait exceptionnel.

En montagne, je verrais bien Lenny Martinez, Oscar Onley, Félix Gall, Ben O’Connor s’il est plus loin au général, ou encore Ben Healy et Sergio Higuita lever les bras.

Et bien sûr, on souhaite tous que Julian Alaphilippe en décroche enfin une belle, après deux ans loin des lumières. Ce Tour lui convient bien, avec de nombreuses étapes casse-pattes comme il les aime.

Mike Woods? Pour lui, à 38 balais, une seule stratégie est possible: cibler une étape en deuxième ou troisième semaine, pourquoi pas le Ventoux, et s’y commettre à 100%, tout en ayant perdu un paquet de temps en première semaine pour ne plus être une menace au général.

Les classements annexes

S’il y a du beau monde pour jouer les sprints, le vert devrait revenir à Jasper Philipsen selon moi, le plus complet pour passer la montagne. Il a une solide équipe pour cette conquête, et un poisson-pilote hors pair avec Mathieu, lorsque ce dernier ne joue pas sa carte perso.

Pour les pois, c’est très ouvert selon moi. Oscar Onley, n’étant pas dans une équipe visant le général, a peut-être un bon coup à jouer!

À la télé

Pour moi, le bon plan reste France Télévision et son excellente équipe avec les Laurent Jalabert, Thomas Voeckler, Marion Rousse et Alexandre Pasteur, sans oublier Franck Ferrand.

C’est possible via deux façons au Québec, par VPN et le site de France Télévision, ou via l’application FilmOn, qui propose France2 et France3 moyennant un abonnement raisonnable. Il faut faire attention, il est tout à fait possible de ne s’abonner que pour un mois. Par contre, l’enregistrement des étapes n’était pas possible ces dernières années.

Partager