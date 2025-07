Le rendez-vous de Remco

Les grands champions ne veulent pas simplement exister, ils veulent laisser leur trace.

C’est pour ca qu’en sport, ils détestent perdre.

Remco est de la race des grands champions, et il le sait.

Que voulez-vous, ca fait longtemps qu’il s’est rendu compte qu’en sport, en cyclisme tout particulièrement, il a un gros plus par rapport aux autres. Ca toujours été comme ça.

Et pour laisser sa trace sur ce Tour de France, Remco sait que c’est aujourd’hui et pas un autre jour.

33 km pour faire la différence sur le tracé autour de Caen.

Maintenant.

C’est sa meilleure chance pour une victoire d’étape, et pour combler une partie de ces 58 secondes de retard sur le maillot jaune.

Alors Remco va tout donner. À bloc. Après tout, il est le champion olympique de la discipline, alors il veut exister et gagner à la hauteur de sa réputation de meilleur rouleur du monde.

Il lui restera à s’attaquer au record de l’heure pour entrer définitivement dans le Grand Livre de la Légende du Cyclisme. On verra ca plus tard.

Pour l’heure, Caen et ses 33 km. Le Belge est l’homme à battre, aucun doute là-dessus. S’il gagne, son Tour sera d’ors et déjà réussi.

Et la pression durant le reste du Tour sera un peu moindre, même si l’on sait que Remco ambitionne d’un jour gagner le Tour, pourquoi pas essayer dès cette année?

Le maillot jaune? Pas sûr toutefois. Ca sera difficile selon moi de reprendre 50 secondes sur Jonas Vingegaard, 3e du général et le seul autre favori de ce chrono à mon avis.

Vingegaard peut rouler vite, et il est en excellente condition. Son chrono de Combloux a marqué les esprits.

Remco vs Jonas, le match aujourd’hui!

Les inconnus, ben c’est Tadej et Mathieu. Les deux peuvent aller très vite sur un chrono, on se rappellera tous le chrono de Tadej l’an dernier à Nice, époustouflant.

Mathieu sait aussi rouler vite lorsqu’il le faut. Le maillot jaune transcende.

Ganna étant out, il n’y a pas vraiment d’autres coureurs capables de rivaliser aujourd’hui. Beaucoup feront ce chrono « en dedans », simplement pour rentrer dans les délais et accumuler des minutes de retard au général, question d’avoir des bons de sortie plus tard dans la course.

Remco, 33 km pour entrer dans l’histoire de ce Tour 2025.

Réponse vers midi, heure du Québec.

Partager