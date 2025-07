L’Alsacienne: pour le bucket list!

C’est tout simplement la meilleure cyclosportive en France: l’Alsacienne.

Dur aussi: le grand parcours fait 170 km et 11 cols, et figure dans le top-5 des cyclosportives les plus difficiles d’Europe. Avec les cols d’Oderen, du Page, du Bussang, du Haag, du Bannstein, du Firstplan, du Petit Ballon et son virage Thibault Pinot, du Platserwasel, de la Schlucht, des Feignes et du Bramont, vous aurez de quoi vous rassasier sur un tel parcours.

Par chance, les organisateurs proposent deux autres parcours chronométrés alternatifs, le premier de 145 km et le second de 100 km, et deux parcours « découverte », 50 ou 70 km.

Bref, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux, toutes les envies!

Ce qui distingue l’Alsacienne, c’est l’approche personnalisée. Dans la documentation aux participants d’abord, par exemple chaque enveloppe du retrait des dossards étant personnalisée au prénom du participant. L’organisateur en chef, et c’est un chef, Michel, s’assure également d’être présent le samedi lors du retrait de ces dossards, question d’échanger avec un maximum de participants.

Outre la beauté des parcours, le charme des Vosges opérant à chaque fois, l’Alsacienne se distingue aussi par l’ambiance.

Musiciens jouant du cor des Alpes, groupes de musique, ravitos festifs se succèdent le long du parcours, et notamment dans ce difficile col du Haag au-dessus du village de Saint-Amarin, à n’en pas douter bientôt un chrono en côte sur le Tour de France.

Du coup, votre défi sportif devient aussi une expérience unique de vélo dans un cadre exceptionnel. De quoi faire des ces journées des moments qu’on n’oubliera jamais.

Un réel défi.

Bref, je ne peux vous encourager davantage à placer L’Alsacienne cyclo sur votre « bucket list », vous ne serez pas déçu. « Sold out » dès le mois de mai, il faut toutefois s’inscrire rapidement dès l’ouverture des inscriptions au 1er février. En net progrès, cette cyclosportive devient rapidement un must dans l’univers cycliste, et je suis certain qu’avec le temps, l’Alsacienne deviendra un incontournable recherché des cyclistes internationaux.

Après deux participations, 2019 et 2025, je peux vous dire que cette cyclo vaut réellement le détour. N’oubliez pas non plus qu’en Alsace, on mange et surtout on boit bien! La choucroute bien sûr, ca retape, mais pas que.

Pour les bons tuyaux, n’hésitez pas à me contacter. Connaissant les organisateurs de cette cyclo, et notamment Michel le grand argentier, je suis à même de vous donner des informations pertinentes, voire mon ressenti. Les braquets? Minimum 34-29! Le Haag, cette tuerie, lamine en profondeur, sans parler des 5 kilomètres de la sortie de Wasserbourg au pied du Petit Ballon. Dur! Il vous reste encore le Platzer derrière, les connaisseurs savent ce que ca veut dire.

À Michel, à Marc, à Patrick, à Julien, et à tous(tes) les autres, notamment tous les bénévoles impliqués, merci de votre accueil en 2025. Et vivement de vous revoir!

Partager