C’est pas compliqué, il ne manque qu’un contre-la-montre par équipe et on aurait eu la totale en juillet prochain! (Pau étant déjà ville-étape…)

J’ai rarement été aussi enthousiaste pour un Tour de France. Le parcours 2025 est tout simplement superbe selon moi. On va se régaler!

Surtout, le retour d’un contre-la-montre en côte Loudenvielle-Peyragudes, sur 11 km. Ca faisait un moment, et c’est toujours très spectaculaire compte tenu des écarts qui peuvent rapidement se créer. Sur la 13e étape, les organismes seront déjà fatigués.

On a aussi plusieurs étapes de montagne qui sont magnifiques. Deux dans les Pyrénées, deux dans les Alpes.

Par exemple Auch-Hautacam sur la 12e étape, en passant sur le Soulor avant l’ascension finale. Bien!

Après le chrono en côte, l’étape Pau-Superbagnères, ou Laurent Fignon avait ravi le maillot jaune à Greg Lemond lors du Tour 1989, dernier passage de la Grande Boucle sur cette arrivée. Une belle étape, avec le Tourmalet en hors d’oeuvre. Ca promet!

On aura ensuite le Ventoux lors de la 16e étape, toujours un régal. Même si l’étape n’est pas très difficile dans sa première partie depuis Montpellier, le Ventoux, lui, fait toujours des dégâts, et il peut y avoir des conditions climatiques extrêmes, que ce soit la chaleur, le vent, le froid, ou une combinaison de ces facteurs.

Ensuite, deux superbes étapes de haute montagne dans les Alpes sur les étapes 18 et 19.

L’étape reine pour moi est cette 18 étape entre Vif et Courchevel-Col de la Loze, sur 171 kms. Le Glandon côté Allemond, puis l’interminable Madeleine et enfin l’ascension sur Courchevel puis la Loze, magnifique. Ca sera sacrément dur aussi, toute la journée dans les pourcentages.

Le lendemain, une étape courte (130 kms) mais nerveuse entre Albertville et La Plagne, haut lieu de succès pour un certain Laurent Fignon. Les Saisies, le magnifique Cormet de Roseland, Bourg St-Maurice puis l’ascension finale sur La Plagne ou Stephen Roche a signé tout un retour sur le Tour 1987, un parcours exigeant et magnifique.

C’est d’ailleurs le choix pour l’Étape du Tour cyclo en 2025, une sacré belle étape du Tour. Les inscriptions ouvriront le 6 novembre prochain, et gageons que ca sera très populaire.

Outre ces belles étapes de montagne, c’est un Tour à fort potentiel de rebondissement qui nous sera offert l’an prochain.

Les trois premières étapes du côté de Lille, dans le Nord de la France, suivi de la Normandie et de la Bretagne. Le vent, les bordures, les bosses raides, les changements de direction seront autant de pièges pour les coureurs qui ne pourront jamais y relâcher leur attention.

La 5e étape, ce chrono de 33 kms du côté de Caen. Trop court pour de réels écarts, mais une première indication des hommes qui pourront se jouer la victoire finale à Paris.

J’aime également l’étape des volcans dans le massif central, Ennezat-Le Mont Dore. Je pense qu’on pourrait en reparler longtemps! Pas un mètre de plat, un parcours exténuant sur 163 kms, un gros chantier en perspective…

Idem même pour l’avant-dernière étape de Nantua à Pontarlier sur 185 kms, il y a sur ce parcours que je connais bien quelques bosses qui pourront faire souffrir les organismes.

Les coureurs avantagés

À l’évidence, les coureurs costauds comme Pogacar ou Vingegaard seront à leur avantage sur un tel parcours.

Beaucoup trop dur pour Mathieu Van Der Poel, et je ne vois pas comment un Thomas Pidcock pourrait rivaliser.

Remco? Trop montagneux pour lui selon moi.

J’ajoute un facteur de plus: l’équipe.

L’équipe, sur un tel parcours, sera excessivement importante. Pouvoir amener longtemps le leader, et le plus loin possible. Une équipe pour rétablir des situations compromises sur les étapes « de transition ». Le parcours comporte beaucoup de difficultés, il faudra pouvoir durer trois semaines, être au charbon tous les jours, contrôler, et placer son leader pour la gagne seulement dans les derniers kilomètres des étapes clé. Le collectif fera la différence, j’en suis certain.

Le Tour 2024

Beau vidéo résumant le Tour de France 2024, sorti hier.

