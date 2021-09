On s’est régalé hier sur le chrono des Mondiaux, vraiment.

D’abord la foule présente sur le bord de la route: fou!

Des hordes.

Ca promet pour dimanche prochain, c’est moi qui vous le dit!!!

On comprend vite pourquoi en Flandres, le cyclisme est une religion.

Ensuite, le suspense hier. Ganna en retard sur Van Aert au premier pointage, et Remco, passé 30min plus tôt, pas très loin derrière.

Au deuxième pointage, Ganna et Van Aert séparés de moins d’une seconde!!!

Le suspense a été total jusqu’à la ligne.

Et c’est Ganna qui s’est imposé. 54,4 km/h de moyenne, excusez-du-peu. Record sur un Mondial de chrono.

Je sais pas si vous voyez mais pour faire 54,4 km/h de moyenne, compte tenu des relances, du départ, ca veut dire que Ganna était souvent bien au-delà de cette vitesse.

Essayez, pour voir! Perso, je tiens un kilomètre à 55 km/h, puis j’explose.

Grosse performance du champion italien qui défend donc avec succès son titre de l’an dernier. Ou il avait battu… Wout Van Aert!

Deuxième fois 2e donc pour le Belge, cette fois-ci pour cinq misérables secondes après 48min d’effort, de quoi nourrir des regrets. Le Belge était déçu à l’arrivée même si, bel esprit sportif, il est immédiatement allé féliciter l’Italien quelques secondes après que ce dernier ait franchi la ligne d’arrivée.

Surtout que Van Aert a cumulé quelques belles places de 2e cette saison: sur la course sur route des Jeux Olympiques (Carapaz), sur les Mondiaux de cyclo-cross (Van Der Poel), sur Tirreno-Adriatico (Pogacar), sur la Flèche Brabançonne (Pidcock)…

Très puissant, Van Aert a bien amené son plateau de 58 dents à l’avant jusque dans les derniers kilomètres, où il a visiblement coincé un peu: ca se remarque chez Van Aert lorsque sa cadence de pédalage diminue. Dans le dernier kilomètre, elle n’était plus celle tenue jusque là.

Au moins, Wout peut se consoler hier: il n’a pas été battu par Mathieu, son éternel rival!

Van Aert se tourne désormais vers la course sur route dimanche prochain. Il sera forcément revanchard, et il aura la pression d’être l’archi-favori que tout un peuple – les Flamands – attend, frustré aujourd’hui de voir leurs deux coureurs prodiges terminer à la 2e et 3e place.

Dimanche prochain, l’équipe de Belgique n’a pas droit à l’erreur.

Pour Remco, ce chrono est une petite victoire. Quelle position! Il a été parmi les rares en « negative split » comme Ganna, terminant plus vite qu’il n’était parti. La preuve d’une excellente gestion de son chrono.

Hugo Houle 20e

Chrono difficile pour Hugo Houle hier, de ses propres aveux.

Il termine certes 20e, mais à seulement trois minutes de Ganna.

Sur 43km, compte tenu du niveau des coureurs sur le podium, je trouve cela remarquable sur le plan athlétique. Surtout, y’a du beau monde… derrière Hugo.

Il peut être fier de sa perf.

Aujourd’hui, les femmes

Trente bornes très roulantes aujourd’hui sur le chrono des femmes.

Misez la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten pour la gagne. La suissesse Marlen Reussen, 2e l’an dernier dans la discipline derrière van der Breggen, est aussi au départ. L’Américaine Amber Neben, 6e l’an dernier, sera aussi à suivre avec intérêt.

Deux Canadiennes sur la ligne de départ, Leah Kirchmann et Karol-Ann Canuel, dont il s’agit de ses derniers Mondiaux. Un top-10 est jouable!

