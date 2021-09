1 – Gran’ messe

Ne manquez pas la course sur route des Mondiaux de cyclisme dimanche prochain, ca va être dantesque, surtout l’ambiance. La foule sur le bord de la route s’annonce dense et bruyante!

En bref, la passion du cyclisme, dans ce qui nous fait le plus vibrer. Et au bout, très certainement, un nouveau champion du monde de haut niveau.

2 – RTBF

Ca sera certainement la meilleure chaîne pour regarder la course dimanche prochain, avec la passion des commentateurs belges, qu’ils soient flamands ou wallons.

Pour preuve, payez-vous l’arrivée des Mondiaux 2012 à Valkenbourg aux Pays-Bas, à deux pas de la frontière belge, et la dernière fois qu’un coureur belge – Philippe Gilbert – est devenu champion du monde. A voir ou à revoir!

Déchaînés, les commentateurs belges! Et prenez conscience, vous-aussi, de votre pure potentialité…

3 – MVDP

Il sera au départ! Mathieu Van Der Poel a confirmé sa présence au sein de l’équipe des Pays-Bas, qui du coup se mettra à son service.

Entretemps, il doit courir sur le GP de Denain aujourd’hui, ultime préparation. Ca se jouera probablement entre lui et quelques sprinters, Demare par exemple qui doit racheter une saison en demi-teinte.

LA question: un MVDP à 85% dimanche prochain, ca vaut un Julian Alaphilippe ou un Tadej Pogacar à combien de pourcent?!

4 – 50,4 km/h

Soit la moyenne d’Ellen Van Dijk, nouvelle championne du monde du chrono hier.

Ouf!

Elle s’impose devant la suissesse Reusser et sa compatriote Van Vleuten.

Comme chez les hommes, ce fut très serré sur un parcours aussi roulant.

La Québécoise Karol-Ann Canuel termine à une très belle 13e place, ratant le top-10 d’une petite trentaine de secondes. 46,8 km/h de moyenne, respect. C’est solide ca. Elle était contente de sa sortie hier et ca, c’est vraiment important car elle part sans regret, en ayant donné le meilleur d’elle-même.

Leah Kirchmann a toutefois été la meilleure Canadienne, un petit 14 secondes devant Karol-Ann.

Cette dernière peut prendre sa retraite la tête haute, elle a acquis notre respect à tous, amateurs de cyclisme du Québec.

5 – Grenadiers, les disques

Après avoir fait de la résistance depuis deux saisons, les Ineos-Grenadiers passent aux disques sur le GP de Denain aujourd’hui.

Leurs Pinarello Dogma F seront donc équipés de freins à disque Shimano.

100% du peloton WorldTour est donc désormais sur des freins à disque.

Je demeure non convaincu, après avoir vu Mathieu Van Der Poel perdre le Primus GP il y a quelques jours en raison d’une crevaison de la roue avant à 20 kms de l’arrivée et changée trop lentement en raison des disques.

Avec un frein à étrier traditionnel et un bon vieux déblocage rapide, MVDP serait reparti beaucoup, beaucoup plus vite et aurait eu ses chances de ré-intégrer le groupe de tête pour jouer la gagne.

Dire que c’est pour cela que Tullio Campagnolo a inventé les déblocages rapides dans les années 1930…

6 – 8000 euros

Soit la prime de victoire pour Ganna sur le chrono.

Le nouveau champion du monde sur route dimanche prochain empochera la même somme.

On est loin des 500 000 euros pour une victoire sur le Tour de France, certes une épreuve de trois semaines.

Point positif, la parité hommes-femmes a été respectée. Enfin!

7 – 50 balais

Il ne fait plus partie de la Squadra Azzurra mais il est toujours présent au sein du peloton professionnel, à 50 ans bien sonnés: Davide Rebellin.

El Viejo Alejet n’est pas tout seul, il y a aussi Il Vecchia « Tintin » Rebellin!

Excellente entrevue avec ce coureur à la longévité hors norme. Davide parle notamment de ce qui a changé au sein du peloton pro depuis 30 ans, lui qui court aujourd’hui avec les fils d’anciens coéquipiers au début de sa carrière! Méthodes d’entrainement, nutrition, préparation physique spécifique, homogénéités des niveaux, parfois détresse psychologique et pression toute l’année, son avis est passionnant.

