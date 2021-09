Chrono des Mondiaux: le match Kung-Ganna-Van Aert – Evenepoel

C’est jour de chrono sur les Championnats du monde dans les Flandres aujourd’hui!

Le parcours est long de 43 bornes, tout plat.

Pas une bosse.

Sur un tel parcours, la puissance brute parlera.

À prévoir, une moyenne élevée, probablement proche et possiblement supérieure à 55km/h. Ouf!

Je vois mal qui pourrait s’immiscer dans le match attendu entre Stefan Kung, récent champion d’Europe de la discipline, Filippo Ganna l’actuel champion du monde du chrono, Wout Van Aert en état de grâce et Remco Evenepoel, certes un plus petit gabarit mais dont l’aérodynamique est bluffante.

On a l’impression qu’Evenepoel a besoin de 80 watts de moins que les trois autres pour rouler à la même vitesse tant il est compact sur son vélo!

Pour Wout Van Aert, le parcours n’est peut-être pas assez sélectif. Mais dans un bon jour, rien ne semble hors de portée pour le champion belge qui a manifesté récemment son intérêt pour un doublé chrono-route.

Un tel doublé n’a jamais été réalisé chez les hommes. Miguel Indurain s’en est approché en 1995 à Duitama (Colombie), remportant le chrono et terminant 2e sur la route derrière son compatriote Abraham Olano.

Intéressant, Van Aert lui-même a fait 2e du chrono et de la route en 2020 à Imola.

Pour Ganna, ce chrono long de 43 bornes est peut-être un peu long. Ca sera son principal défi: résister en 2e partie de chrono face à des « routiers » tels que Van Aert ou Kung, rompus à des efforts solitaires assez longs.

Quant à Remco, il n’a rien à perdre, sachant qu’il a déjà déclaré vouloir se mettre à 100% au service de Van Aert lors de la course sur route. Pour lui, ca sera probablement « on débranche la tête, et full gas ». Le résultat sera le résultat.

Un seul Canadien au départ, Hugo Houle nouveau champion canadien de la discipline. Un choix logique. Un top-15 serait excellent, un top-10 carrément extraordinaire. On lui souhaite!

Peu de vent, peu de pluie, nuageux et environ 23 degrés, les conditions devraient être excellentes pour ce chrono. Espérons la foule flamande – des passionnés de cyclisme, les Flamands – nombreuse sur le bord de la route!

Un live stream est prévu pour la chaine UCI sur YouTube.

