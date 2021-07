Tour: Pogacar comme Riis, et Colbrelli, un sprinter à Tignes – Marc Kluszczynski

Une journée en enfer Brave parmi les braves L’Équipe, 4 juillet 2021

Les titres du journal L’Équipe témoignent avec éloquence de la journée passée hier par les coureurs du Tour de France.

En un mot: dantesque.

Pour avoir aussi connu l’enfer en haute montagne sur quelques cyclosportives dont La Marmotte, je souffrais pour les coureurs hier. Les yeux boursouflés de Julian Alaphilippe à l’arrivée en disaient long sur la violence des conditions climatiques.

Et du lot, c’est le solide Australien Ben O’Connor qui s’est imposé, lâchant au pied de l’ascension de Tignes les deux petits colombiens Quintana et Higuita, frigorifiés. Chapeau bien bas.

Pogacar a pu compter sur son équipe retrouvée, et a accéléré dans le final pour grappiller quelques 30 secondes supplémentaires sur ses principaux adversaires qui de toute façon jouent désormais pour la 2e place.

Mike Woods, très actif en début d’étape, jouait le maillot à pois, un petit point le séparant de Wout Poels au départ de l’étape. Ca n’a malheureusement pas fonctionné.

Chose certaine, l’exploit de Pogacar sur la Planche des Belles Filles l’an dernier avait alimenté la suspicion. La domination de Pogacar sur ce Tour, et ses montées stratosphériques notamment de la Colombière, ont relancé les doutes quant à sa probité.

Et d’autres performances alimentent également le doute, notamment cette 3e place hier du sprinter de la Bahrain-Victorious (quelle autre équipe?!?) Sonny Colbrelli au sommet de Tignes. Colbrelli mieux que tous les grimpeurs du Tour sur une grande étape de montagne alpestre, c’est hallucinant!

Pour Antoine Vayer, Pogacar, ce n’est juste pas possible naturellement.

David Lappartient, président de l’UCI, est lui très prudent. Dans son rôle, il n’a probablement pas le choix.

Marc Kluszczynski, collaborateur occasionnel sur La Flamme Rouge, m’a fait parvenir un article hier, que je diffuse aujourd’hui en cette journée de repos sur la Grande Boucle. Parce qu’il convient d’essayer de rester des observateurs éclairés du cyclisme. Je remercie chaleureusement Marc de sa contribution!

Lors de la 8ème étape du Tour le 3 juillet (Oyonnax-Grand-Bornand), la caméra avait montré Tadej Pogačar sur le grand plateau dans le col de la Colombière (1618 m), soit à ce moment un 53 x 30 d’après Thomas Voeckler, consultant sur France TV Sports ou un 54 x 29 ou 54 x 32 pour le site La Flamme Rouge, exactement comme Bjarne Riis lors du TdF 1996 dans la montée d’Hautacam à 8%. Le danois qui avait avoué un dopage à l’EPO en 2007 était estimé ce jour-là à 6,8 W/kg.

Cette année, Pogačar est estimé à 445 watts étalon dans la Colombière (avec un vent de face) soit 6,3 W/kg. C’est mieux qu’Alberto Contador en 2007 et 2009 (6,03 et 6,26) et qu’Andy Schleck en 2009 (6,21).

L’étape du Grand-Bornand a été courue sous la pluie à 39 km/h de moyenne et comportait 3500 m de dénivelé. Auparavant, le peloton a emprunté le col de Romme (8,47 km à 9,42% de moyenne). La Colombière fait 7,42 km à 8,6% de moyenne ; son final de 1,9 km est à 9,5% avec les derniers 800 m à 10,5% : la performance de Pogačar sur la plaque est plus que suspecte, alors que les autres cyclistes paraissaient collés à la route.

Pogačar a démarré à 5 km du col de Romme (1297 m) et à 32 km de l’arrivée. C’était la 1ère étape de montagne du Tour. Ce scénario est celui des années EPO, alors que l’on s’était habitué depuis quelques années aux démarrages dans les derniers kilomètres du dernier col. Quelque chose a donc changé dans le cyclisme depuis deux à trois ans avec l’arrivée des slovènes et d’équipes comme UAE Emirates et Bahraïn Victorious, qui gagne deux étapes d’affilée, la 7ème (Vierzon-Le Creusot) avec l’autre slovène Matej Mohorič et la 8ème avec le belge Dylan Teuns au Grand Bornand.

Primoz Roglič, hors du coup dès la 7ème étape suite à ses chutes des 1ère et 3èmeétapes, se permettra une opération de séduction publique lors de la 8ème étape, avant d’abandonner le lendemain. Sourires aux lèvres et saluant le public à 25 km/h, il n’avait pas l’air de souffrir.

Si la performance de Pogačar lors du CLM de la 5ème étape (Changé-Laval Espace Mayenne) avait sidéré (sur 27 km, il relègue Stefan Küng, un des trois meilleurs rouleurs actuels à 19 s), celle des Bahraïn lors de la 9ème étape étonne : Sonny Colbrelli, sprinteur, finit 3ème à Tignes après 4500 m de dénivelé ! Performance exceptionnelle saluée par les barons de la TV.

Mais disons-le : il ne fait aucun doute que l’équipe carbure à un nouveau dopant (PFC, hémoglobine soluble ou synthétique) qui passe inaperçu à l’analyse du passeport sanguin.

On espère une descente de police à l’hôtel de cette équipe avant la fin du Tour. Mais on sait que le TdF est protégé dorénavant de ces interventions…

Avant l’étape du Ventoux du 7 juillet et les 4 étapes des Pyrénées en 3ème semaine, Pogačar se sent très fort. Il se permettra d’être à 9 minutes au pied de la montée de Tignes, au risque de perdre le maillot jaune. Mais avec un démarrage à 3 km de l’arrivée (sans forcer) il lâchera encore une fois ses principaux rivaux et conservera sa tunique. Qui arrêtera cette mascarade ?

