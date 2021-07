Le journal du Tour

Le cyclisme, qu’on le veuille ou non, est un sport archaïque. C’est son archaïsme qui le rend moderne. Philippe Brunel

1 – Entrevue avec Philippe Brunel, journaliste et écrivain cycliste

C’est la meilleure entrevue que j’ai pu lire depuis un grand nombre d’années.

On est loin de la feuille de chou de quatre paragraphes et c’est plié, à la mode de nos jours.

Une vraie entrevue, approfondie et longue, avec le journaliste et écrivain Philippe Brunel, grand amoureux du cyclisme (et ça se sent!) et grand auteur aussi.

À ne pas manquer, je suis sûr que beaucoup de lecteurs de ce site apprécieront.

Et en effet, c’est l’archaïsme du cyclisme qui fait tout son charme!

2 – Négative, La Flamme Rouge?

J’espère que non. Plutôt réaliste, c’est le but en tout cas.

L’article d’hier touchait un sujet sensible et qui fâche, mais c’était le premier de ce Tour de France. Il convient de se rappeler, selon moi, que le cyclisme demeure un sport où le dopage est malheureusement présent, et que les moyennes sont reparties à la hausse ces derniers temps.

Les commentaires de lecteurs passionnés de ce site sont parfois cyniques à l’égard du spectacle qui est vu, mais c’est normal car il s’agit de spécialistes qui se posent les questions pertinentes et qui en débattent.

D’autres vont plus loin, et c’est utile à mes yeux. À ne pas manquer dans ce registre, le récent article de Vayer, Portoleau et Carrey, sous le titre Résistez! Très informatif: Pogo mieux qu’Armstrong à ses belles heures, quand même, il est légitime de se poser des questions.

Et c’est aussi une question de courage à mes yeux: préfère-t-on les sites mainstream où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, la tête dans le sable? Ce qui n’empêchera pas tous ces sites de tartiner épais si jamais un contrôle positif devait survenir, ce dont je doute toutefois.

Je rappelle aussi qu’en l’absence de contrôles anti-dopage positifs, on ne peut aller beaucoup plus loin et qu’il convient donc d’être prudents. Et qu’il y a (beaucoup j’espère!) des coureurs qui font leur métier tout à fait proprement, et qui sont dans ce peloton du Tour de France. Oui, on peut encore se passionner pour le Tour et le cyclisme, et c’est ce que je continuerai de faire dans les prochains jours!

3 – Pogacar contrôlé

Il y a des soupçons, mais aussi des contrôles; parfois, trois par jour dans le cas de Tadej Pogacar.

Reste à savoir s’ils sont efficaces… les tricheurs ayant souvent une (grosse) longueur d’avance.

Pogacar d’ailleurs, hier lors du jour de repos:

“I think we have many controls to prove them wrong. I know, for example, that yesterday, I had three controls in one day – two before the stage and one after. So I think that gives enough weight to prove them wrong.” Tadej Pogacar, 5 juillet 2021

Doit-on rappeler que Lance Armstrong n’a jamais échoué un seul contrôle anti-dopage?

4 – Le podium à Paris

Outre Pogacar sur la plus haute marche, les 2e et 3e place se joueront certainement entre trois coureurs: Carapaz, Uran et Vingegaard. Je n’en vois pas d’autres, mais il y a certainement encore des surprises qui nous attendent.

Chose certaine, avec les courses ouvertes pour le maillot à pois et le maillot vert, Pogacar et les UAE devraient pouvoir compter sur des alliés de circonstance pour contrôler des échappées devant, que ce soit en terrain plat ou en montagne. La validation des échappées tôt dans les étapes va devenir un point critique, et tant qu’on n’aura pas la bonne composition ca risque de rouler pour ne pas laisser de champ à certains fuyards.

Cav a une chance d’égaler le record de victoires sur le Tour établi par nul autre qu’Eddy Merckx, s’il se sent bien aucun doute que la WolfPack se mettra à son service pour atteindre cet objectif, et aideront donc les UAE à contrôler les étapes 10 (aujourd’hui) et 12 (jeudi), promises aux sprinters.

Il faudra également voir si AG2R – La Mondiale tentera de protéger la 2e place de Ben O’Connor devant les assaults des Uran, Carapaz et Vingegaard pour monter sur le podium. Une autre situation qui pourrait sourire à Pogo!

5 – Mike Woods, les pois?

Le Canadien est actuellement 2e du classement du maillot à pois, à 8 petits points de Nairo Quintana.

Jouable? Oui!

L’étape du Ventoux est le prochain rendez-vous. Ca sera très intéressant. Ce n’est pas rien que de ramener le maillot de meilleur grimpeur du Tour à Paris.

Mike Woods a les yeux sur une victoire d’étape certes, mais aussi sur ce maillot actuellement. L’un peut aller avec l’autre, go Mike! Quintana est toutefois un adversaire coriace, expérimenté, et résistant.

6 – Découvrir Mike Woods

The Service Course (lancé il y a quelques années par Christian Meier depuis Gérone) vient de lancer la gamme « Woods Cardio Club » pour les fans de Mike.

Une partie des profits seront versés à deux organismes, soit HopOn Canada qui vise à mettre des jeunes sur des vélos, et Gold Standard qui lutte contre les changements climatiques.

Fidèle à The Service Course, la ligne de vêtements est épurée. Fabriqués par Santini. De très bonne facture.

7 – Le maillot vert

Si la course au maillot jaune et au maillot blanc sont terminées, sauf chute, celle du maillot vert ne l’est certainement pas.

Cav reste pour le moment en vert, mais Matthews et Colbrelli ont des ambitions légitimes, étant 2e et 3e du classement.

Surtout, on a vu Cav terminer tout juste devant les délais d’élimination à Tignes, et il reste de sacrées étapes, dont celle du Ventoux. Cav tiendra-t-il? Il est certainement motivé par la perspective d’égaler le record de Merckx, sans le dire ouvertement. Et la Deceuninck sait qu’en Belgique, médiatiquement, ce serait énorme.

Quoi qu’il en soit, les émotions de Cav à l’arrivée à Tignes avant-hier donnent le frison en tout cas, le gus a évité l’élimination de très peu. Cav se bat, donne son maximum avec ses co-équipiers, et c’est beau à voir.

Mais sur ce qu’on a vu, Colbrelli est probablement le client le plus sérieux en ce moment pour le maillot vert final.

8 – The Alt Tour, par Lachlan Morton

C’est un peu fou, mais on vit dans une drôle d’époque.

Lachlan Morton, le coureur pro chez EF et spécialiste du « cyclisme de longue distance », s’est lancé un défi pour recueillir des fonds pour World Bicycle Relief: parcourir solo toutes les étapes du Tour, et assurer aussi les transferts à vélo.

Ouf!!!

Le gars est en autonomie complète, transportant sur son vélo tout le nécessaire à sa survie: tente, vêtements, etc.

Morton est actuellement quelque part sur le parcours de la 13e ou 14e étape. L’avance qu’il a actuellement fondra lors du long transfert vers Paris, une fois Saint-Émilion rejoint; il devra effectuer ce transfert à vélo, alors que les coureurs du Tour le feront en train.

On peut suivre ses aventures et sa progression ici.

Je rappelle que l’idée de faire le Tour 24h avant les coureurs n’est pas nouvelle. En 2007, Guillaume Prébois l’avait fait, question de montrer qu’on pouvait faire le Tour de France à l’eau claire, mais pas à la même moyenne, et le peloton en moins.

9 – Mtb Les Gets

L’info est intéressante puisqu’il s’agit des adversaires de Mathieu Van Der Poel dans l’épreuve de VTT (Mtb) des prochains JO.

Le client actuel, c’est Matias Flucklinger, intouchable dimanche sur l’épreuve XCO disputée également, comme sur la route du Tour, par une météo exécrable. Tout en puissance et en maitrise technique sur cette épreuve de la Coupe du Monde, le Suisse sera vraisemblablement l’adversaire le plus coriace de MVDP.

Le podium a été complété par Ondrej Cink et Jordan Sarrou, ce dernier qui arrive en grande forme au bon moment pour l’Équipe de France.

Thomas Pidcock était aussi de la partie, mais son week-end ne s’est pas déroulé selon les plans.

Chez les femmes, encore Loana Lecomte, carrément dans une ligue à part cette année.

Les courses sont disponibles gratuitement sur RedBullTV.

10 – L’entrainement « au feeling »

On peut voir ce point comme un complément aux récents articles diffusés sur ce site en collaboration avec Guy Thibault: l’entrainement « au feeling » paye-t-il?

Voici en tout cas l’avis d’Olivier Dulaurent sur la question.

