5 degrés sous la pluie.

C’est ce qui attend les coureurs demain à Tignes. Une autre étape de montagne sous la pluie.

Ouf.

Je suis crevé juste à regarder les coureurs sur la route du Tour!

Je ne me souviens pas d’avoir été témoin d’un Tour aussi difficile sur cette première semaine.

Et quelle étape hier!

C’est pas compliqué: ce fut la grande lessive, ils y sont tous passés, sauf un bien sûr, Pogo, qui a écrasé l’épreuve.

39 de moyenne sur l’étape.

Ça n’a pas débranché du début jusqu’à la fin. À l’oreillette, on me dit dantesque, je pense que c’est le bon mot. C’était une course folle, un peu à l’image du Tour depuis le départ. Guillaume Martin

Au général, Van Aert subsiste certes à moins de deux minutes du Slovène, mais ce n’est qu’un sursis.

Derrière, c’est déjà la course pour la 2e et la 3e place tant le maillot jaune semble désormais hors de portée.

Ils sont sept coureurs qui se tiennent en 1min15: Lutsenko, Uran, Vingegaard, Carapaz, Kelderman, Mas et Gaudu.

Tous les autres sont à la trappe, Alaf y compris.

Vidéo: l’étape, vue de l’intérieur.

Woods, la belle étape mais…

Impressionnant Mike Woods hier, qui a passé la journée devant. Dans Romme, même si les poursuivants n’étaient pas loin, j’y ai cru un moment.

Mike a craqué dans le dernier kilomètre de la Colombière. Ceux qui connaissent ce col savent que ces 4 derniers kms sont interminables et durs.

I just came apart in the last kilometre of that climb. Mike woods

Mike est-il parti d’un peu trop loin hier? Peut-être… et s’il n’avait attaqué qu’au pied de la Colombière, ca aurait donné quoi?

Chose certaine, la Bahrain-Victorious est encore sa bête noire: c’était Gino Mader sur la 8e et dernière étape du Tour de Suisse, ce fut Dylan Teuns hier. Impressionnante Bahrain, qui signe une 2e victoire d’étape d’affilée après celle de Mohoric avant-hier.

Et ce n’est peut-être pas tout à fait terminé: attention à Wout Poels aujourd’hui!

Ineos décimée

Carapaz a pris un sacré éclat hier, décroché à la régulière par Pogo dans le col de Romme. N’a pas pu suivre, l’Équatorien. Payait-il ses efforts futiles de la veille? On peut le croire.

Du coup, la Ineos est décimée. Le 2e Ineos au général est Richie Porte à plus de 22 minutes. Si Carapaz peut encore croire à une place sur le podium, les favoris du Tour sont passés au travers. La débandade.

Pogo, grand plateau

Ceux qui ont déjà monté la Colombière apprécieront: Pogacar est monté grand plateau hier, sur un 54 apparemment. Quelque chose comme 54-26, 54-29 (il roule sur Campi qui propose deux cassettes seulement sur son groupe 12v Super-Record, le 11-29 et le 11-32).

Et il tournait les jambes!

Il bouche quelque chose comme trois minutes sur la tête de course, en 7,5 kilomètres sur ce dernier col. Stratosphérique. Attention les calculs de puissance pour en dire plus.

Pogo, trop tôt pour le jaune?

Je ne pense pas, puisqu’il n’a plus d’adversaires à sa mesure. Du coup, même sans équipe, il peut très bien s’en sortir, car Pogo a désormais beaucoup de marge sur tous les autres.

Si bien des choses peuvent encore se passer, en principe on court désormais pour la 2e et la 3e place à Paris.

Encore beaucoup de jours difficiles

Je pense que l’état de fatigue des coureurs de ce Tour est très important. L’autobus hier était composé de quelques 95 coureurs, c’est dire! (dont Roglic et Thomas), et il s’est présenté sur la ligne environ trois minutes seulement avant les délais d’élimination.

La journée de repos lundi sera la bienvenue pour beaucoup.

Il reste encore beaucoup d’étapes difficiles, à commencer par les deux ascensions du Ventoux mercredi prochain. On devrait retrouver le soleil et la chaleur pour l’étape du Géant de Provence.

Et trois jours plus tard, les coureurs attaqueront les Pyrénées.

Et encore des débuts d’étape musclés

Les débuts d’étape sont impressionnants sur ce Tour: la bonne échappée met souvent plus d’une heure pour se former, et donc les tentatives se multiplient, ca roule très très vite.

Je pense qu’on continuera de voir ce genre de début d’étape, beaucoup d’équipes n’ayant pas encore gagné. Ca contribue à durcir considérablement ce Tour de France.

MVDP, Roglic, abandon bientôt?

Ce Tour étant très épuisant et les conditions météo étant difficiles, je ne serais pas surpris que ceux qui ont des ambitions pour les JO abandonnent prochainement, par exemple lors de la journée de repos lundi, question de se refaire une santé en vue de cet objectif.

Mathieu Van Der Poel et Primoz Roglic sont deux candidats évidents à l’abandon. VDP voudra se préparer pour la course MTB, et Roglic n’a plus d’objectifs sur ce Tour, hormis bien sur une victoire d’étape. Mais face à un titre olympique, le choix pourrait être vite fait…

