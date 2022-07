Alors que la 109e édition du Tour de France s’élance aujourd’hui de la capitale mondiale du vélo, Copenhague, petit tour d’horizon des étapes clé de l’épreuve, des favoris pour les principaux classements, et des diverses stratégies d’équipe.

Le parcours

Au menu des Messieurs les coureurs, 3 350 kms entre Copenhague et Paris, répartis selon la formule classique, soit en 21 étapes et exceptionnellement trois jours de repos, le 3e (lundi prochain) étant nécessaire en raison du transfert de retour des coureurs du Danemark vers la France.

Première semaine

Le chrono aujourd’hui n’aura pas grand impact sur le classement à Paris, et sera réservé aux spécialistes comme Ganna, Asgreen ou encore Kung, ce dernier ayant une revanche à prendre après le Tour de Suisse qu’il a connu.

Les deux étapes en ligne au Danemark, sans relief, se résumeront essentiellement à de la nervosité et des chutes dans le peloton, et à l’histoire d’un pont samedi, le Grand Belt situé juste avant l’arrivée de la 1ere étape. Très exposé au vent de côté, tout le monde voudra s’y présenter placé, ca va être dantesque à son approche à des vitesses très élevées. Spectacle garanti.

La présence de pavés mercredi prochain entre Lille et Arenberg sera à surveiller, les risques de pépins mécaniques et de chutes étant multipliés, mais je pense que la difficulté de cette étape somme toute assez courte (153kms) a été sur-évaluée. On annonce également très beau en France la semaine prochaine, les coureurs évolueront dans d’excellentes conditions climatiques.

Les étapes 4 (Dunkerque-Calais) et 6 (Binche-Longwy) seront réservées à des baroudeurs, cette année on a vu bien davantage des échappées aller au bout que les années précédentes. Beaucoup de coureurs voudront s’échapper, ce qui garantira des départs d’étape animés.

Le premier vrai test pour les favoris du général, c’est évidemment la 7e étape et son arrivée à la Super-Planche-des-Belles-Filles dans les Vosges. On aura une première indication des hommes en forme, tout comme deux jours plus tard sur la route vers la belle station de Châtel.

Deuxième semaine

Après une remise en route entre Morzine et Mégève lors de la 10e étape, on abordera les choses sérieuses dans les Alpes avec deux magnifiques étapes, les 11e et 12e.

L’enchainement Galibier (via Télégraphe, le côté le plus difficile) et Granon lors de la 11e étape est un rendez-vous pour les favoris du Tour: il n’y aura plus de marge de manoeuvre, il faudra suivre les meilleurs. La montée du Granon est terrible et je pense qu’on aura un podium final presque défini au soir de cette étape.

L’étape-reine de ce Tour selon moi survient le lendemain entre Briançon et l’Alpe d’Huez, un grand classique: Galibier via Lautaret, Croix de Fer et la montée mythique sur l’Alpe d’Huez. Souvent dans l’histoire du Tour, le maillot jaune à l’Alpe d’Huez est le maillot jaune sur les Champs Élysées. Si vous avez une seule étape à regarder en intégralité sur ce Tour, c’est celle-là!

Les trois étapes suivantes vers St-Étienne, Mende et Carcassonne seront compliquées car accidentées et piégeuses, mais en principe réservées aux baroudeurs/puncheurs.

Troisième semaine

Deux étapes selon moi seront vraiment importantes en troisième semaine du point de vue du classement général, soit l’arrivée en altitude à Hautacam ainsi que le chrono de 40 bornes la veille de l’arrivée.

Le reste ne devrait pas avoir une grande incidence sur le général, et permettront plutôt aux coureurs qui n’auront pas encore gagné de viser de belles victoires d’étape. Un Mike Woods, par exemple, y trouvera un terrain propice à s’exprimer.

Logiquement, à Hautacam au soir de la 18e étape, nous connaitrons le vainqueur de ce Tour de France.

Les favoris

Bien sûr, Tadej Pogacar. Vainqueur des deux dernières éditions, récent vainqueur du Tour de Slovénie, c’est l’homme à battre sur ce Tour. Il dispose d’une excellente équipe à son service, notamment le polonais Rafal Majka, lui aussi en grande condition. Pas impossible qu’il joue le maillot à pois celui-là!

Outre Majka, Pogo (ou Pogi, c’est selon) pourra aussi compter sur Bennett, McNulty, Soler et Hirschi, de quoi voir venir.

La réplique viendra en premier lieu de la Jumbo-Visma, qui aligne deux leaders: Primoz Roglic, à qui il manque toujours une victoire sur le Tour, ainsi que Jonas Vingegaard, 2e du Tour l’an dernier.

Pour les épauler, les Van Aert, Laporte, Benoot, Kruijswijk et Kuss, ouf!

Troisième équipe pour le général, Ineos-Grenadier avec les Geraint Thomas, récent vainqueur du Tour de Suisse, Daniel Martinez et Thomas Pidcock, ce dernier étant plutôt pressenti pour les victoires d’étape. Ils sont épaulés par les solides Castroviejo, Ganna, Kwiatlowski, Rowe, Van Baarle et Yates, une « dream team » du vélo.

D’autres coureurs peuvent rêver à une place parmi les 10 premiers à Paris, voire les cinq premiers: Alexandr Vlasov en premier lieu, mais aussi les Ben O’Connor, Romain Bardet, Enric Mas, Guillaume Martin, David Gaudu, Thibaut Pinot, Damiano Caruso, Rigoberto Uran, Nairo Quintana, Warren Barguil voire Jakob Fuglsang, Bauke Mollema et Giulio Ciccone. Pour certains d’entre eux, ils auront besoin de circonstances favorables.

Pour le maillot vert, ca sera intéressant entre les Peter Sagan, déjà 7 fois vainqueur, Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, Michael Matthews et surtout, surtout, Mathieu Van Der Poel ou Wout Van Aert.

Les pois sont plus incertains, ca dépendra des circonstances. Le Canadien Mike Woods en a fait un objectif, mais ca sera difficile.

Pour le maillot blanc, c’est plié: Tadej Pogacar.

La stratégie des équipes

Les équipes du Tour n’ont pas toutes les mêmes ambitions.

UAE Team Emirates

Tout pour Pogacar.

Jumbo-Visma

On débarque avec deux leaders, l’expérience de 2021 ayant prouvé que ce n’est pas inutile… On joue le général chez Jumbo-Visma, mais Van Aert aura un statut particulier pour viser des étapes au sprint, sur les chrono voire en montagne, et le maillot vert.

Ineos-Grenadier

Réussir son Tour avec Ganna sur la première étape aujourd’hui, puis tout pour le général avec Martinez et Thomas. Pidcock et Yates pourront jouer leur carte personnelle sur des étapes accidentées voire en montagne.

AG2R-Citroen

Ben O’Connor visera le général, Cosnefroy les coups d’éclat et Aurélien Paret-Peintre aura à coeur de franchir un cap comme coureur et… dans le coeur du public français!

Bora-Hansgrohe

Le joker de ce Tour de France s’appelle Alexandr Vlasov qui pourrait surprendre au général. Attention à Großschartner et à Kamna en montagne, et à Politt sur les étapes en ligne. Une bien belle équipe selon moi!

Quick Step

Les sprints avec Jakobsen et les victoires d’étape. Pour eux, tout est bon à prendre sur ce Tour, mais le général on oublie ca.

Movistar

On aura dans la tête de marquer des points UCI pour le renouvellement de la licence WorldTour. Mas ira pour le général, les autres… faudra voir.

Cofidis

On voudra aussi marquer des points UCI. Martin sera une belle carte pour une place au général ou une victoire de prestige, et je sens bien Lafay pour une belle victoire d’étape.

Bahrain-Victorious

Ce Tour commence mal avec deux perquisitions de police… C’est une belle équipe de jokers, avec Caruso, Haig, Mohoric, Sanchez, Tratnik et Teuns. Ils ont l’avantage de ne pas avoir la pression… outre celle des flics.

Groupama-FDJ

On vise une place au général avec Gaudu, Pinot ira pour une belle victoire d’étape, misez sur un coup de sa part sur la Planche des Belles Filles où il jouera à domicile. Kung, pour les chronos, et Madouas, sur les étapes accidentées, auront une belle carte à jouer. Une belle équipe bien équilibrée!

Alpecin-Deceuninck

La superstar Van Der Poel débarque pour s’amuser sur ce Tour, et son tempérament d’attaquant ne manquera pas d’animer la course, surtout lorsque se présenteront des belles patates dans le final d’une étape. Jasper Philipsen sera leur carte lors des arrivées au sprint, alors ne vous étonnez pas de voir Mathieu amener dans le dernier kilomètre.

DSM

Bardet pour une place au général ou une belle victoire d’étape en montagne, John Degenkolb peut-être dans les sprints, mais face à la concurrence, ca sera difficile.

Intermarché

Une équipe de baroudeurs! Taco Van Der Hoorn est un coureur volontaire, on le verra souvent dans les échappées. Louis Meintjes sur les étapes accidentées.

Astana

Une victoire d’étape pour Lutsenko ou Moscon serait déjà bien.

EF Education

Les points UCI dans la tête, on verra si une place au général est possible avec Uran, sinon Bettiol, Bisseger ou encore Cort et Powless sont de bons coureurs capables de créer la surprise sur bien des terrains. Ils chercheront l’ouverture.

Arkea-Samsic

On sera vite fixé sur Quintana et Barguil, qui risquent tous deux de se rabattre sur des victoires d’étape en montagne.

Lotto-Soudal

On doit marquer des points UCI et Caleb Ewan est une sacré pièce maitresse pour y parvenir. Tim Wellens est un bon coureur et on rêve d’une belle victoire d’étape pour le dernier Tour de Philippe Gilbert.

Trek-Segafredo

Ciccone pour des exploits en montagne, Mollema le régulier pour la constance et une place d’honneur à Paris, Quinn Simons pour surprendre en montagne, Jasper Stuyven en baroudeur, la plus internationale des équipes a de quoi surprendre sur ce Tour.

Total-Énergies

Peter Sagan a donné récemment des signes d’un retour au plus haut niveau. On misera sur lui dans les sprints massifs, et les coureurs français Turgis, Latour et Vuillermoz pourront très certainement jouer leur carte personnelle sur plusieurs étapes, car dans cette équipe, c’est la victoire d’étape qui est chaque jour l’objectif.

Israel-Premier Tech

Woods jouera les victoires d’étape en montagne voire le maillot à pois, Fuglsang une place au général, et Chris Froome… faut voir. Chose certaine, chez Israel-Premier Tech, on doit marquer des points UCI, c’est capital sur ce Tour surtout si Lotto-Soudal, Movistar ou EF Education cartonnent.

Team Bike Exchange

Ils ont aussi la pression des points UCI. Groenewegen et Matthews ont tous deux de belles cartes à jouer au sprint, le premier sur les étapes en ligne, le 2e lorsqu’il faudra passer des bosses avant de se présenter dans le dernier kilomètre.

B&B Hôtels

Pierre Roland voudra se faire plaisir en montagne, sinon l’équipe visera surtout à montrer le maillot tous les jours dans les échappées, et partant de là on ne sait jamais, sur un malentendu ca peut marcher.

