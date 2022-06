2e journal du Tour

Encore pas mal de nouvelles autour du Tour aujourd’hui, avant le Grand Départ ce vendredi de Copenhague.

1 – Présentation des équipes. Très belle cérémonie que j’ai pris plaisir à regarder dans son intégralité. Excellent accueil du public danois, très nombreux!

2 – Vidéos pédagogiques. Cette année, le Tour a mis en ligne sur YouTube toute une série de petits vidéos pédagogiques expliquant les fondamentaux du Tour: les contre-la-montre, le prix de la combativité, aspiration&bordures, plaques de cadre, baroudeurs, l’échappée, le maillot vert, le peloton c’est quoi?, sont des exemples de sujets traités dans ces petits vidéos d’une durée habituellement inférieure à deux minutes.

Original!

3 – Tadej Pogacar. Son expérience et celle de son équipe sur le Tour des Flandres plus tôt cette année. Ca été mis en ligne que récemment.

4 – Guillaume Boivin. Et un coureur québécois de plus au départ, Guillaume Boivin, qui était le week-end dernier à Edmonton dans l’Ouest du pays pour les Championnats canadiens qu’il a terminé 2e derrière Pier-André Côté.

Boivin remplace un coureur indisponible en raison de la Covid qui perturbe déjà pas mal le Tour. L’encadrement de la Jumbo-Visma est également touché, AG2R-Citroen avec Jungels aussi, d’autres cas se multiplieront probablement dans les prochains jours, venant chambouler le planning et la stratégie des équipes.

Avec Boivin, ils sont trois coureurs québécois au départ du Tour, avec Houle et Duchesne. Ajoutez à cela l’Ontarien domicilié au Québec Mike Woods et vous avez quatre coureurs canadiens sur la Grande Boucle cette année, de quoi attiser notre intérêt!

5 – Maillots spéciaux. Ca devient une mode, de plus en plus d’équipes adoptent un maillot spécial à l’occasion du Tour.

Cette année, les équipes Education First, Israel-Premier Tech, Lotto-Soudal, Alpecin-Fenix, Bora-Hansgrohe, Jumbo-Visma et Trek-Segafredo ont consenti à la nouvelle mode.

Les maillots EF, Israel-Premier Tech et Bora-Hansgrohe me paraissent particulièrement réussis et apportent un vent de fraicheur dans le peloton.

6 – Marc Kluszczynski. Cette année encore, des collaborations spontanées pourraient être publiées sur ce site avec Marc.

Marc m’a récemment fait parvenir ce petit billet au sujet du jeune cycliste Alexys Brunel, 23 ans, qui a claqué la porte de l’équipe UAE Team Emirates il n’y a pas longtemps.

Junior promis à une belle carrière chez les Pros, fantasque, entier, voire dilettante, Alexys Brunel avait été engagé par Marc Madiot à la Groupama-FDJ en World Tour ces deux dernières saisons. Mais il ne rentrait pas dans le moule d’un coureur pro. Des parties de tennis l’après-midi, très peu appréciées d’un directeur sportif et du leader de l’équipe pendant une semaine de compétitions, il fut éjecté de l’équipe à la fin 2021. Madiot le jugeait « trop irrégulier » et vraisemblablement impossible à cadrer. Car un cycliste pro se doit d’être docile et d’obéir aux ordres du DS. L’omerta faisant le reste, tout se passe dans le meilleur des mondes (1).

On était donc étonné de le voir signer un contrat de deux ans chez UAE Team Emirates en début de saison, comme équipier de Tadej Pogačar, et avec comme DS Mauro Gianetti. Alexys Brunel parlait d’une approche plus ludique chez UAE, approche qui le rendait plus rigoureux ! Gianetti aurait eu alors avec le français (qui déclarait « je suis plus libre ») une approche psychologique bien plus adéquate que celle de Madiot. C’est fort possible.

Mais tout cela s’est écroulé fin juin, une semaine avant le début du TdF. Brunel était « avec des coureurs qui marchent ». Et subitement, il n’a plus voulu marcher avec eux. Il avait déclaré être bien conscient de l’anormalité française qui veut qu’un jeune coureur de 22 ou 23 ans ait du mal à éclater au plus haut niveau dans une équipe française contrairement aux équipes étrangères. Mais il n’en avait que faire des soupçons. Elevé dans l’éthique à la FDJ, il avait affirmé qu’il ne toucherait jamais au dopage. Peut-être s’est-il trouvé au pied du mur avec UAE ? Le 23 juin, il demandait la résiliation de son contrat. On n’en saura pas plus.

(1) Tom Dumoulin n’avait pas fourni non plus beaucoup d’explications sur son retrait du cyclisme. D’autres pro ont choisi une autre approche du cyclisme, moins rigoriste : Alex Howes, Lachlan Morton, Quinn Simmons.

7 – Points UCI. À l’amorce du Tour, plusieurs équipes se doivent de marquer des points car leur place n’est pas encore assurée parmi les 18 premières équipes mondiales. On pense ici à Israel-Premier Tech, Lotto-Soudal et Bike Exchange, les premières concernées, mais aussi des équipes comme Cofidis, Movistar, EF Education voire DSM et Arkea qui ne peuvent pas dormir sur leurs lauriers.

Ca va être très intense en première semaine du Tour, c’est moi qui vous le dit. Lotto voudra marquer des points avec Caleb Ewan, Bike Exchange voudra se placer dans des échappées tout comme EF Education, voire Cofidis.

Aux enjeux du Tour, voilà que s’ajoutent cette année plus particulièrement les enjeux WorldTour. Cocktail explosif!

8 – Télévision. Le Tour à la télé, ce sera sur France Télévision bien sûr, pour l’intégralité des étapes. Retour de l’équipe de 2021, Marion Rousse en moins: Laurent Jalabert, Thomas Voeckler, Nicolas Geay, Alexandre Pasteur.

Le Tour sera également disponible sur Eurosport et GCN+.

Au Québec, Flo Bikes retransmettra l’événement. C’est vous qui voyez.

Perso, ce sera France Télévision!

9 – Giro Donne 2022. Pendant que le peloton masculin s’élance sur le Tour au Danemark, le peloton féminin s’élance sur le Giro. La présentation des équipes est ci-bas.

Cinq coureures canadiennes au départ de la course, soit Magdeleine Vallières-Mill et Sara Poidevin (EF Education), Olivia Baril (Valcar), Anna Gabrielle Traxler (Roland Cogeas) ainsi que Leah Kirchmann (DSM).

