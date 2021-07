Tour: la suite, en questions-réponses

Alors que le peloton entre au coeur des Alpes aujourd’hui et après une étape au allure d’une grande Classique d’avril hier, quelle suite sur ce Tour de France?

Questions-réponses!

Mathieu : encore combien de jours en jaune?

La vérité, c’est qu’on ne connait pas encore les limites de ce coureur – champion hors norme – sur un grand tour, notamment du côté de ses facultés de récupération. Logiquement, il est trop lourd pour passer les grands cols.

Sauf défaillance assez importante, son seul adversaire pour le jaune aujourd’hui est son éternel rival Wout Van Aert, à 30 petites secondes. Pogacar est à presque quatre minutes, ça fait loin quand même pour viser le maillot aujourd’hui.

Le col de Romme aujourd’hui est pentu, mais assez court. La Colombière est régulière. S’il peut suivre Van Aert le plus longtemps possible, ca peut le faire.

Je vois mal comment son aventure en jaune pourrait se poursuivre au delà de l’étape de dimanche où il faudra passer les Saisies, le Cormet de Roseland puis encaisser la longue montée vers Tignes, et une arrivée à plus de 2000m d’altitude. Logiquement, c’est Pogacar qui est en jaune dimanche soir.

Roglic défaillant hier, Van Aert est-il devenu le leader de la Jumbo-Visma?

Pour l’étape d’aujourd’hui vers le Grand Bornand, peut-être, car il y a un bon coup à jouer pour le maillot jaune, Van Aert n’ayant à distancer MVDP que de 30 secondes sur la ligne. Il offre plus de garantie en montagne que son rival néerlandais.

À plus long terme, non. Je pense que la Jumbo-Visma jouera plutôt la carte de Jonas Vingegaard, actuellement en 11e position du classement général, devant Carapaz.

Tour terminé pour Primoz Roglic?

Pour le général, oui.

Il roulera aujourd’hui pour Van Aert et pour Vingegaard dans les prochaines étapes. Il visera au passage une victoire d’étape pour lui, question de ne pas passer complètement au travers de son Tour de France.

Un abandon? Je serais surpris.

Quel podium à Paris?

Pour moi, six noms vont se battre pour le podium à Paris: Pogacar bien sûr, Carapaz, Alaphilippe, Vingegaard, Uran et Gaudu.

Je mise 1- Pogo 2-Carapaz et 3-Uran.

Pogacar invincible?

Sur son récent chrono, on peut dire que Pogo est une jambe au-dessus de tout le monde, et il a su éviter les chutes jusqu’ici. C’est l’homme à battre, aucun doute là-dessus. Un avion de chasse en montagne!

Ceci étant, c’est son équipe UAE qui m’inquiète, très faible sur l’étape d’hier. Dans le final, Pogo n’a pu compter que sur Rafal Majka, that’s it.

Contrairement à l’an dernier où tout le monde – y compris lui! – pensait qu’il jouait la 2e place, il a la pancarte dans le dos cette année. Son équipe devra assumer, c’est certain. Ca peut tenir quelques étapes mais qui courra derrière les Ineos, les EF, les Movistar, des Trek sur les quatre difficiles étapes des Pyrénées?

Je suis certain que tous les adversaires de Pogo savent que c’est à l’usure qu’on le mettra en difficulté, car il sera isolé dans le final des étapes de montagne de la 3e semaine. S’il a les jambes pas de problème, mais sur le Tour, sans équipe, c’est forcément beaucoup plus compliqué à la longue.

Alaphilippe sur le podium du Tour, vraiment?

Le Champion du monde a terminé 5e du Tour 2019. Il a encore progressé depuis. Il sait courir, peut reprendre du temps sur n’importe quelle étape car c’est un attaquant. Et il peut y aller full gas sur ce Tour, il ne va pas aux Jeux Olympiques de toute façon.

On sera vite fixé sur son cas – dimanche soir – s’il peut grimper suffisamment bien sur cette édition pour viser ce podium.

Carapaz, l’erreur hier?

Bien sûr que oui!

Le seul leader encore en bonne santé chez Ineos attaque seul dans le final, la veille de deux étapes déterminantes dans les Alpes. Il plafonne à 30 secondes devant le groupe Pogacar, mais insiste et ne se relève pas. Total, une grosse débauche d’énergie pour se faire reprendre à… 150m de la ligne d’arrivée!

Celle-là, il faut qu’on me l’explique… Que d’énergie en pure perte… indigne selon moi d’un coureur pro qui vise le général du Tour, quant on connait les enjeux.

Woods, quand?

S’il faut saisir les ouvertures quant elles se présentent, l’étape de dimanche convient mieux à Mike que celle d’aujourd’hui.

Mike n’est pas un grand descendeur, il aurait besoin de pas mal de temps (une minute au moins) au sommet de la Colombière pour s’assurer de gagner solo au Grand Bornand (parce qu’au sprint, Mike ne nous a pas rassuré sur le récent Tour de Suisse). Sur une arrivée en altitude, c’est plus simple. Il n’est plus une menace au général pour personne, s’il prend l’initiative sur la route de Tignes, ca pourra faire l’affaire de bien des coureurs derrière.

Et Houle?

Très belle étape d’Hugo Houle hier, je vous rappelle sur l’étape la plus longue (250 kms!) et la plus difficile du Tour à date. Fallait voir les maillots et les cuissards des coureurs à l’arrivée: remplis de sel! Houle a passé la journée devant, et termine dans le groupe Nibali, excusez-un-peu. Grosse perf!

Aucun doute pour moi: Houle est en très bonne condition, il est très affuté (son faciès est évident sur ce point), et il a une belle carte à jouer plus tard sur ce Tour. Pour le moment, priorité à deux étapes alpestres tranquilles, dans l’autobus s’il le faut, question de faire gaffe aux délais d’élimination quand même, avant de repartir à l’attaque la semaine prochaine.

Je reste convaincu que l’étape de mardi prochain vers Valence, au lendemain du jour de repos et la veille de deux ascensions du Ventoux, est une belle occasion pour lui.

Comment ne rien manquer des étapes du Tour?

C’est simple: en consultant cet article très original du journal Le Monde, qui vous indique les phases d’action (probable) de chaque étape, et les phases où il ne devrait pas se passer grand chose, question de vous permettre de mieux planifier vos… siestes!

Partager