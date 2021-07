De la taille des pelotons hommes et femmes aux JO

Ceci est 2021.

Parfois, on ne le croirais pas!

132 coureurs prendront part à la course sur route des hommes samedi matin.

Aux derniers Mondiaux d’Imola, ils étaient près de 180 au départ.

Il est difficile pour moi de comprendre pourquoi on limite ainsi le peloton dans l’épreuve sur route des JO.

On pourrait facilement accroitre sa taille d’une soixantaine de coureurs, donc permettre à davantage de coureurs et de nations de vivre l’expérience olympique. Ca aurait aussi l’avantage d’augmenter la profondeur du peloton.

C’est encore bien pire chez les femmes!

Elles seront… 67 à prendre le départ dimanche de la course sur route.

Enlevez les filles de pays « émergents » en cyclisme qui seront probablement très loin du niveau mondial que peuvent avoir les néerlandaises ou les italiennes, par exemple les coureures de pays comme Trinidad et Tobago, Chypre, l’Érythrée, la Chine, la Namibie ou encore le Paraguay, ca veut dire que vous avez maxi 45 filles au départ avec un niveau suffisant pour faire la course dimanche.

C’est un peu ridicule si vous voulez mon avis.

Elles étaient près de 130 récemment au départ de La Course organisée par le Tour de France, et à peu près le même nombre au Giro Donna il y a quelques jours.

Le peloton féminin s’est suffisamment développé ces dernières années pour avoir un peloton largement plus conséquent et de qualité.

Comment voulez-vous développer le prestige, l’image et tout l’intérêt du public pour le cyclisme féminin avec seulement 45 filles capables d’en découdre dimanche?

Mais il y a pire!

À Paris en 2024, l’UCI a annoncé en décembre dernier la parité hommes-femmes dans les épreuves de cyclisme, parité par ailleurs déjà atteinte en 2021 à Tokyo dans des disciplines comme le VTT (Mtb), le BMX ou la piste.

Reste la route, toujours à la traine, apparemment.

Ben l’UCI a annoncé à Paris des pelotons composés de… 90 hommes et 90 femmes.

Autrement dit, au lieu d’augmenter par exemple à 160 pour tout le monde, on réduit de façon conséquente le peloton masculin et on augmente marginalement celui des femmes.

Lamentable, si vous voulez mon avis.

On tue une partie de la compétition chez les hommes avec un peloton aussi petit. Que voudra dire l’or olympique devant une si faible compétition? À 90 coureurs au départ seulement, on peut se demander si des équipes de cinq comme à Tokyo seront encore possibles?

Et 90 filles… on a déjà des pelotons nettement plus importants et donc plus compétitifs sur les grandes courses du calendrier féminin en Europe.

Le peloton masculin des JO est passé de 184 coureurs à Atlanta (1996) à 145 à Athènes en 2004 puis à 130 cette année. Chez les filles, le nombre est resté stable autour de 67 coureures depuis plus de 20 ans.

Sans revenir à des pelotons de plus de 200 coureurs comme dans les années 1980, sécurité en course oblige, je pense qu’on peut permettre largement plus que 90 coureurs(res) dans une épreuve aussi prestigieuse que la course sur route des Jeux Olympiques, tant chez les hommes que chez les femmes.

