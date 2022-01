Team BikeExchange 2022

Certainement un des meilleurs vidéos de présentation d’une nouvelle équipe cycliste qu’il ait été donné de voir depuis 15 ou 20 ans. Un vidéo très positif, enthousiasmant, tout en étant réaliste et ancré dans une saine réalité.

Je sais pas vous mais je trouve l’ensemble maillot-cuissard très réussi. C’est moderne et classique à la fois, efficace et unique, simple et lumineux. Manque peut-être seulement une bande blanche ou bleue claire sur le bas du cuissard pour servir de rappel!

Et la présence d’une équipe féminine aussi, le cyclisme féminin continuera de se développer en 2022 et nous aurons certainement l’occasion de couvrir aussi ce volet du sport cycliste. On a ajouté une touche de couleur « aubergine » sur le maillot féminin, pour le plus bel effet.

Partager