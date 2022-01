Avec le Parc de la Gatineau, le centre de ski de fond du Mont Sainte-Anne au Rang St-Julien à Saint-Ferréol-les-Neiges est probablement l’autre grand pôle de ski de fond du Québec.

Et en ce moment, l’intérêt c’est la neige, qui manque cruellement à bien des endroits comme l’Estrie et l’Outaouais, mais pas au Mont Sainte-Anne. WorldCup conditions au cours des derniers jours!

Et avec le Centre National d’Entrainement Pierre Harvey (CNEPH), beaucoup de beau monde sur les pistes du MSA.

Pour les gens de l’extérieur, le bon plan, c’est définitivement de passer vos nuits à la nouvelle Auberge&Campagne, à moins de trois kilomètres de l’accueil du Rang St-Julien, et juste à côté de l’église du beau petit village de Saint-Ferréol.

Ambiance garantie!

L’auberge vient d’ouvrir, et Lisa et Pat vous réserverons un excellent accueil.

Pat, ben c’est Patrice Drouin, fondateur du groupe Gestev et un des grands architectes du développement du vélo de montagne au Québec depuis 40 ans.

Son nouveau projet (avec sa conjointe Lisa), c’est l’auberge, et j’ai vite compris en lui parlant qu’il demeure un homme d’action, les projets foisonnant encore dans sa tête pour les prochaines années: ski de fond, fat bike, Mtb, ski de randonnée, raquette, ca roule à 100 milles à l’heure!

Mais pour l’heure (…), l’auberge est déjà une belle réussite: simple et pratique, juste comme il faut, pas plus, pas moins. Rustique et authentique, elle dégage un parfum d’autrefois, mais demeure également résolument moderne dans son fonctionnement, merci la machine Nespresso pour les déjeuners.

Présente et efficace, Lisa saura vous mettre à l’aise rapidement, vous faire sentir « chez vous » et répondre à tous vos besoins. On sent chez elle une grande force tranquille, et attention, elle en connait un rayon sur le ski de fond au plus haut niveau, elle est suédoise!

Vous trouverez dans l’auberge neuf chambres spacieuses et confortables, où tout a été pensé: très pratique ces sèches-bottes électriques dans les garde-robes, question de faire sécher bottes de ski, gants, tuques au retour d’une grosse sortie par delà la St-Hilaire du MSA… Tout comme la petite cuisinette en accès public, question de se faire un petit gruau de récup en milieu d’après-midi.

Et puis en soirée, attenant à l’auberge, y’a le bar Chez Pat, où Pat reçoit clients(es) et amis(es) pour un verre. Ambiance conviviale, dans un décor qui rappelle en permanence le vélo de montagne et le propriétaire des lieux.

Lisa et Pat ont même eu la bonne idée de décorer l’auberge d’oeuvres d’artistes-peintres émergents(es), et vous pouvez acheter les toiles. J’ai été notamment intéressé par les oeuvres de Roxanne Vermette, une des bonnes athlètes du Québec en Mtb présentement.

Mon récent séjour familial (trop court!) avec mes hôtes Lisa et Pat a vraiment été des plus agréables. Je souligne au passage que mes hôtes ignoraient tout de mon identité, que j’ai réservé moi-même et payé le plein prix de mon séjour, et donc que ce reportage n’a rien d’un travail d’influenceur. Si je vous en parle, c’est que ca vient à 100% de moi, que c’est de ma seule initiative, et parce que j’ai vraiment apprécié ce petit séjour à cette belle auberge.

J’y retournerai cette saison, certain à 100%!

Ca skie au MSA!

Beaucoup de bons fondeurs au MSA, ca c’est clair, notamment les gars et les filles du CNEPH. Ouf, ca skie fort!

Et attention, à tous les âges et de tous les sexes!

Mon récent séjour s’est cependant soldé par un échec cuisant: je n’ai pas réussi à faire le « cut » pour me joindre à une séance d’intervalles organisée par Michel Leblanc, un gars connu et très sympathique que j’ai eu plaisir à rencontrer (après la séance…).

Faut croire que mon ski n’est pas encore à la hauteur. Je vais remédier à la situation et te revenir Michel…

Le Tour de ski

Côté Coupe du Monde, on se régale actuellement avec le Tour de ski. Déjà quatre étapes de complétées, il en reste deux aujourd’hui et demain.

Demain, l’ascension de la piste de ski alpin à Val di Fiemme, toujours un grand moment de la saison de Coupe du Monde de ski de fond. Spectaculaire! (je préfère la regarder dans mon sofa celle-là…)

Et jusqu’ici, méchantes performances de la tellement sympathique et pétillante Jessie Diggins chez les femmes, ca fait plaisir à voir. Du côté des hommes, les Norvégiens caracolent en tête avec notamment Johannes Hosflot Klaebo, dominateur jusqu’ici.

Le 15 km skate chez les hommes est ici.

Le 10 km skate chez les femmes est ici.

