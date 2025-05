Quelle soirée jeudi à Sherbrooke pour la 1ere étape de La Bataille de la 55, cette série de huit critériums à Sherbrooke et Drummondville jusqu’au 17 juillet prochain.

J’en ai perdu la voix!

Et à la clé, les deux premières places remportées par deux coureurs… juniors de 17 ans, Shawn Rheault et Jeremy Bouchard, dans un critérium relevé frisant avec le record de participants, plus de 55 coureurs au départ au sein de solides formations comme le Siboire-Café William, Rocket Factory Golden, iBike, Équipe Studio Vélo, Cycles Régis, Mathias Sport-Felt ou encore CC Alliance-ExpertisMed.

Et devant une foule nombreuse et enthousiasme, là encore un record à ce jour!

Déjà, des équipes se sont positionnées pour la victoire au général par équipe, et cette prime de 500$ au terme de La Bataille le 17 juillet prochain. De quoi faire un beau party!

Une course « Sport » avait lieu avant la course « Open », et là encore, de nombreux coureurs et coureuses au départ. Je souligne la belle 3e position sur le critérium de Jade Goyette, ca fait plaisir de voir une jeune fille être à la lutte avec de nombreux autres coureurs masculins et pouvoir s’illustrer de la sorte. Les applaudissements étaient nourris à son endroit hier lors de la remise des médailles.

Les résultats sont ici.

Chose certaine, on ne peut pas être plus pertinent pour faire vivre et vibrer le cyclisme au Québec, et assurer une relève. Qui sait, Shawn ou Jérémy seront peut-être les prochains Derek Gee ou Hugo Houle pour le Canada? La force du cyclisme dans un pays provient toujours de sa base: vigoureuse, vous avez quelque chose. Absente, votre élite sera également absente, sauf rares exceptions.

Et tout cela, grâce à la volonté, la passion et l’engagement de plusieurs personnes se mobilisant à Sherbrooke et à Drummondville. Bref, une initiative citoyenne sans soutien externe, pas le choix dans un monde ou Cyclisme Canada et la FQSC sont absents, faute de moyens.

Je remercie au passage le journaliste Jérémy Trudel pour son excellent article diffusé le jour même de la course dans son média. Jérémy nous a fait le plaisir de se joindre à nous pour la soirée, une présence appréciée.

Prochain manche jeudi prochain le 22 mai à Drummondville, et je rappelle que cette ville n’est pas située très loin de Montréal et Québec, pas juste Sherbrooke. L’organisation, sous l’égide des passionnés que sont André Lamarche et Jonathan Boisvert, sauront livrer un événement à la fois sécuritaire et professionnel, dans une ambiance conviviale comme à Sherbrooke.

Je sais déjà que Shawn y sera avec son équipe pour défendre le maillot jaune, et la réplique a déjà été engagée du côté du Siboire-Café William!

Partager