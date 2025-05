Avant de couvrir l’actualité de ce Giro au terme du chrono de Pise hier, il est utile de revenir sur la très belle étape de Sienne, sur les routes des Strade Bianche.

Quelle belle victoire de Wout Van Aert!

Une victoire clairement au nom du métier et de l’expérience.

Dans la dernière ascension une fois les murs de Sienne franchi, on pouvait sentir l’opposition entre la fougue de la jeunesse de Del Torro et le métier de Wout Van Aert qui a su s’accrocher là où il le fallait, puis porter l’accélération fatale au bon moment, fort de son expérience sur ce final des Strade qu’il a remporté en 2020.

De très belles images!

Et une victoire de Wout qui fait rudement plaisir, car le gars a galéré sur les Classiques du printemps. C’est un coureur de classe, dur au mal, et qui est sur le bon chemin pour la suite je pense. En regardant l’étape, la souplesse de la cheville et donc de la pédalée de Wout était vraiment superbe, beaucoup plus souple que celle de Del Torro. Un pédalage parfait, économique, détendu malgré l’effort.

Je pense que Wout n’est pas loin de la grande condition!

Gee, chrono réussi!

Sur le chrono hier, c’est… le Canadien Derek Gee qui a offert la meilleure performance des favoris, terminant par exemple 15 secondes devant Primoz Roglic excusez-du-peu, et 34 secondes devant Ayuso. C’est vrai que la météo, avec la pluie, a faussé un peu les résultats de ce chrono, les coureurs ayant roulé sur le mouillé ne pouvant pas rouler aussi vite que les autres.

Chose certaine, well done pour Gee. Certainement un signe qu’il est en excellente condition et que la suite de ce Giro sera intéressante.

Au général, Gee pointe en 12e place actuellement, à 2min37sec du maillot rose de DelTorro. Le podium est encore jouable j’en suis convaincu, à condition de prendre des initiatives au bon moment pour créer des écarts, car il ne reste qu’un nombre limité de grandes étapes pour faire la différence.

Y’a cependant beaucoup de beau monde devant Gee au général, c’est un Giro très très relevé, conforme aux attentes et à ce que je vous disais en prologue de ce grand tour.

Quatre UAE Team Emirates parmi les sept premiers! Del Torro, Ayuso, McNulty et Adam Yates. Ouch!

Simon Yates est également dans le coup, tout comme Roglic, Tiberi, Bernal, Ciccone et Carapaz. Attention à ce dernier, c’est un coureur d’expérience avec une grosse caisse pour la dernière semaine.

Tiberi pourra également surprendre je pense, mais il n’a que 23 ans et pour lui, c’est la dernière semaine qui sera cruciale.

Roglic, quant à lui, pointe en 5e place à 1min18 de la tête: compte tenu de l’étape sur les strade bianche où il a été pris dans des chutes, c’est un petit miracle.

Roglic, le poissard du cyclisme, avec Mike Woods!

Incroyable quant même comment le slovène est malchanceux sur les grands tours: toujours abonné aux chutes, il a même chuté hier durant… sa reconnaissance du parcours du chrono. Faut le faire tout de même!

À côté de ca, vous avez des coureurs qui vont rarement à la faute, comme Mathieu ou Tadej. À quelque part, il y a une question d’aptitudes, d’équilibre, de degré d’attention qui joue, c’est certain.

La suite s’annonce passionnante, à commencer par demain et le test du Passo de San Pellegrino, puis dimanche prochain sur le Monte Grappa, même si ces deux cols sont situés loin de l’arrivée. Il ne reste plus de chrono sur ce Giro, et la course se jouera certainement lors des étapes #16, 19 et 20.

