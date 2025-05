La série de huit critériums à Sherbrooke et Drummondville est de retour cette année, et ca commence ce jeudi dans le Parc industriel de Sherbrooke pour le crit #1.

Crit #2 jeudi la semaine prochaine à Drummond.

Messieurs/Mesdames les coureurs(es), vous savez ce qui vous reste à faire!

Deux courses par soir au programme, une course « Sport » pour les cadets, juniors et autres coureurs moins aguerris à l’exercice du critérium, départ 18h15, durée 35min puis 5 tours. Durée totale, environ 45 min.

L’autre course, c’est catégorie « Open » vers 19h15 où tous les coups sont permis, ou presque! Cette série s’adresse davantage aux coureurs(res) expérimentés(ées) qui voudront batailler ferme pour les enjeux. 45min + 5 tours, pour environ 55 min de course.

Et des enjeux, il y en aura: la victoire d’étape bien sûr, mais aussi la victoire au classement général au terme des huit courses. Les sprints intermédiaires aussi, sans compter les primes diverses, en cadeaux comme en argent.

La Bataille de la 55 est donc excellente pour la mise en oeuvre de stratégie d’équipe, sachant que chaque équipe peut avoir des visées différentes.

La soirée s’annonce magnifique côté météo ce jeudi à Sherbrooke. Du beau monde est annoncé!

Surtout, surtout, la formule conviviale des années passées et qui a contribué à la « signature » unique de ces critériums est de retour: hot dogs, bières du Siboire, chips, musique, et surtout animation offerte par votre serviteur qui en profitera pour donner les dernières nouvelles du Giro aussi (que voulez-vous, on ne se refait pas), tout en décrivant la course bien sûr.

Vivement jeudi! Et le défi est lancé aux équipes voisines de la région, qu’elles soient de Granby, Montréal et notamment sa Rive-Sud, Québec, Trois-Rivières ou encore la Beauce.

Remerciements à tous les partenaires sans qui cette série ne pourrait pas se poursuivre: les équipes cyclistes du Siboire-Café William et StudioVélo bien sûr, le Club Cycliste de Sherbrooke (CCS), les villes de Sherbrooke et Drummondville, les boutiques Qui Roule et StudioVélo, le Siboire bien entendu, et les autres partenaires qui y croient comme nous, Café William, Trek, GrandMont, Usinage Richelieu, Construction Longer, Revo, BMW Lévis, sans oublier Mill, cette nouvelle compagnie de vêtements cyclistes sur mesure à l’initiative de Marco Daigle et son partenaire Pierre Perron, et avec laquelle l’équipe du Siboire-Café William roule (avec plaisir!) cette année.

